Britaniyada o‘zbekistonlik yigitning musiqiy mahorati 50 yillik tajribaga ega yamaykalik san’atkorni lol qoldirdi (video)
Buyuk Britaniyada o‘zbekistonlik yigit Yamaykadan bo‘lgan tajribali musiqachi bilan birgalikda musiqiy chiqish namoyish etdi. Ularning ijodiy uchrashuvi davomida ikki san’atkor birgalikda kuy ijro etib, o‘z mahoratlarini sinovdan o‘tkazdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, qariyb 50 yildan buyon musiqa bilan shug‘ullanib kelayotgan yamaykalik musiqachi o‘zbekistonlik yigitning ijrosidan lol qolgan. Uning mahorati va cholg‘uni mohirona chalishi tajribali san’atkorning ham e’tirofiga sazovor bo‘lgan.
Musiqachi yigitning ijrosini yuqori baholab: «Sen meni ortda qoldirding! Juda ajoyib chalyapsan!» deya samimiy fikr bildirgan.
Uchrashuv yakunida ikki musiqachi bir-biriga hurmat ko‘rsatib, qo‘l siqishgan. Ushbu samimiy lahza turli mamlakat vakillarini musiqa san’ati birlashtirishini yana bir bor namoyon etdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…