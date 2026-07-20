Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?

·0·O‘zbekiston
Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?

O‘zbekistonda yer uchastkalarini tasarruf etish, ularning maqomini o‘zgartirish va investitsiya loyihalari uchun birlashtirish tartibini qayta ko‘rib chiquvchi qonun loyihasi qabul qilindi. Taklif etilayotgan o‘zgarishlar yerga oid muhim qarorlarni yakka tartibda emas, aniq huquqiy asos va shaffof mexanizmlar orqali qabul qilishga qaratilgan.

Biroq muhim jihat bor: hujjat hozircha qonun loyihasi hisoblanadi. U to‘liq qonunchilik jarayonidan o‘tib, imzolanib va rasman e’lon qilinganidan keyingina amaldagi majburiy qoidaga aylanadi.

Hokimning yakka qarori yetarli bo‘lmaydi

Loyihada yer uchastkasini olib qo‘yish yoki uning huquqiy maqomini o‘zgartirish uchun faqat hokim qaroriga tayanish imkoniyatini cheklash ko‘zda tutilmoqda.

Har bir qaror:

  • qonunda belgilangan asosga ega bo‘lishi;

  • tegishli hujjatlar bilan tasdiqlanishi;

  • belgilangan tartib-taomillar asosida qabul qilinishi kerak bo‘ladi.

Bu yer egalari va foydalanuvchilarini asossiz qarorlardan himoya qilish, manfaatlar to‘qnashuvi hamda korrupsiya xavfini kamaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Ayni paytda bu yo‘nalishdagi islohotlar avval ham boshlangan: 2021 yilda mahalliy hokimliklarning yerni to‘g‘ridan to‘g‘ri ajratish vakolati bekor qilinib, uchastkalarni asosan elektron auksion orqali berish tizimiga o‘tilgan edi. Yangi loyiha ushbu cheklovlarni yanada aniqlashtirishi mumkin.

Auksion g‘olibi yerdan xohlaganicha foydalana olmaydi

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan bo‘sh yer uchastkalarini elektron auksion orqali realizatsiya qilishda ulardan maqsadli foydalanish bo‘yicha qat’iy shartlar belgilanishi rejalashtirilgan.

Masalan, tadbirkor yerni muayyan ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish yoki qurilish loyihasi uchun olgan bo‘lsa, keyinchalik uni kelishilgan maqsaddan tashqari ishlatishiga yo‘l qo‘yilmasligi mumkin.

Amaldagi tartibda ham auksion shartlari va shartnoma talablari bajarilmasa, auksion natijasi hamda yerni ijaraga berish shartnomasini bekor qilish mexanizmlari mavjud. Yangi qoidalar ushbu nazoratni kuchaytirishga qaratilgan.

Bir nechta uchastkani birlashtirish mumkin bo‘ladi

Loyihada yagona investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun yonma-yon yoki o‘zaro bog‘liq bir nechta yer uchastkasini bitta hududga birlashtirishning huquqiy asoslari belgilanmoqda.

Bu yirik:

  • sanoat korxonalari;

  • savdo va xizmat ko‘rsatish majmualari;

  • logistika markazlari;

  • turar joy yoki turistik loyihalarni amalga oshirishni yengillashtirishi mumkin.

Yer uchastkalarini birlashtirishga oid ayrim ma’muriy tartiblar amaldagi hukumat hujjatlarida ham mavjud. Yangi qonunchilik normalari esa bu mexanizmning qo‘llanish doirasini va yuridik kafolatlarini aniqlashtirishi kutilmoqda.

Fuqarolar va tadbirkorlar uchun nima o‘zgaradi?

Yangi tartib amaliyotga kirsa, yerga oid qarorning kim tomonidan qabul qilinganidan ko‘ra, uning qaysi qonun normasiga asoslangani muhim bo‘ladi.

Bu mulkdor va investorlarga qaror ustidan shikoyat qilishda, yetkazilgan zararni talab etishda hamda yerga bo‘lgan huquqini himoya qilishda aniqroq huquqiy asos berishi mumkin.

Amalda yer uchastkasini jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yish alohida qonun bilan tartibga solinadi va bunday jarayonda kompensatsiya, mulkdor huquqlarini himoya qilish hamda belgilangan tartiblarga rioya etish talab qilinadi.

Barcha muammo bitta qonun bilan hal bo‘ladimi?

Qog‘ozdagi shaffof tartibning o‘zi yetarli emas. Islohot samara berishi uchun auksion ma’lumotlari ochiq bo‘lishi, qarorlarning huquqiy asoslari jamoatchilikka ko‘rinishi va qoida buzilganda mansabdorlar javobgarlikka tortilishi zarur.

Eng asosiy sinov ham shu yerda: yangi tizim hokimning nomi yozilgan qarorni kamaytirib, uning o‘rniga boshqa yopiq mexanizmni olib kelmasligi kerak. Aks holda papka o‘zgaradi, muammo esa o‘sha-o‘sha qoladi.

Loyiha kuchga kirsa, yer munosabatlaridagi asosiy tamoyil «kim qaror qildi?» degan savoldan «qaror qaysi qonunga asoslandi?» degan talabga o‘tishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiO‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiKecha, 20:05O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha, 16:45Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiKecha, 13:28O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiO‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildi18.07, 22:44Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi18.07, 11:21Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi18.07, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi