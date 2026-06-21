Eski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladi

·18·O‘zbekiston
Eski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladi

O‘zbekistonda 2026 yildan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan oshgan avtomobillarni bozor qiymati asosida sotib olish hamda utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladi. Bu haqda Chiqindilarni boshqarish agentligi ma’lum qildi.

Yangi tartibga ko‘ra, eski transport vositalari egalariga ikki xil imkoniyat taklif qilinadi: yangi avtomobil uchun boshlang‘ich to‘lov sifatida elektron vaucher berish yoki ushbu mablag‘ni naqd pul ko‘rinishida taqdim etish.

Fuqarolar vaucher orqali O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtomobillarni imtiyozli shartlarda xarid qilishi mumkin. Bunda mablag‘ chegirma sifatida hisoblanib, qolgan to‘lovni bir yildan ortiq muddatga bo‘lib to‘lash imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga, eski avtomobillarini o‘z vaqtida utilizatsiyaga topshirmagan shaxslarga nisbatan ham chora ko‘riladi. Ular har yili bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida ekologik kompensatsiya to‘lashi kerak bo‘ladi.

Ma’lumot uchun, hozirda Toshkent shahrining o‘zida har kuni qariyb 600 mingta transport vositasi harakatlanadi. Bunday amaliyot Fransiya, Germaniya, Xitoy va AQSH kabi 60 dan ortiq davlatlarda ham qo‘llanilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tunBugun, 10:03O‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiKecha, 20:42Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaJalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaKecha, 18:02O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiO‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiKecha, 17:18Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiTarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiKecha, 16:39O‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinO‘zbekistonda 2040 yilga borib suv tanqisligi kuchayishi mumkinKecha, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма