AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda afsonaviy aktrisa Merilin Monro tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan noodatiy tadbir tashkil etildi. Ushbu marosimda 1034 nafar ishtirokchi Monro obrazida chiqish qilib, bir vaqtning o‘zida aktrisaning mashhur qiyofasini gavdalantirdi.
Tadbirda erkaklar ham, ayollar ham ishtirok etib, Merilin Monroning uslubi, soch turmagi, kiyinish uslubi va o‘ziga xos sahna obrazini qayta jonlantirishdi. Oq liboslar, klassik pardoz va mashhur “Hollywood” uslubi tadbirga o‘zgacha muhit bag‘ishladi.
Tashkilotchilar bu loyihani nafaqat xotira tadbiri, balki jahon kinosi tarixiga hurmat ifodasi sifatida o‘tkazilganini ta’kidlashdi. Ishtirokchilar esa bunday ommaviy performans orqali Merilin Monro obrazining hali ham dunyo bo‘ylab qanchalik mashhurligini ko‘rsatish maqsad qilinganini aytishdi.
Mazkur tadbir o‘zining noyobligi bilan tomoshabinlar va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi hamda rekord darajadagi ishtirokchilar soni bilan e’tiborga tushdi.
…