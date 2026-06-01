AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”

·487·O‘zbekiston
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”

AQShda afsonaviy aktrisa Merilin Monro tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan noodatiy tadbir tashkil etildi. Ushbu marosimda 1034 nafar ishtirokchi Monro obrazida chiqish qilib, bir vaqtning o‘zida aktrisaning mashhur qiyofasini gavdalantirdi.

Tadbirda erkaklar ham, ayollar ham ishtirok etib, Merilin Monroning uslubi, soch turmagi, kiyinish uslubi va o‘ziga xos sahna obrazini qayta jonlantirishdi. Oq liboslar, klassik pardoz va mashhur “Hollywood” uslubi tadbirga o‘zgacha muhit bag‘ishladi.

Tashkilotchilar bu loyihani nafaqat xotira tadbiri, balki jahon kinosi tarixiga hurmat ifodasi sifatida o‘tkazilganini ta’kidlashdi. Ishtirokchilar esa bunday ommaviy performans orqali Merilin Monro obrazining hali ham dunyo bo‘ylab qanchalik mashhurligini ko‘rsatish maqsad qilinganini aytishdi.

Mazkur tadbir o‘zining noyobligi bilan tomoshabinlar va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi hamda rekord darajadagi ishtirokchilar soni bilan e’tiborga tushdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiBugun, 14:04Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi