Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadi

·0·O‘zbekiston
Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadi

Bugun va ertaga Toshkent shahrida ultrabinafsha nurlanish darajasi ekstremal ko‘rsatkich — 10 ballgacha yetishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning ma’lum qilishicha, quyosh nurlarining eng xavfli davri soat 13:00 atrofida kuzatiladi. UV nurlanish darajasi soat 16:00 ga yaqin asta-sekin pasaya boshlaydi.

Shu sababli fuqarolarga kunning eng issiq vaqtida uzoq muddat ochiq quyosh ostida qolmaslik tavsiya etilmoqda. Ayniqsa, bolalar, keksalar va salomatligida muammosi bor insonlar ehtiyot choralariga qat’iy amal qilishi lozim.

Ko‘chaga chiqishda quyoshdan himoyalovchi vositalardan foydalanish, bosh kiyim kiyish va organizm suvsizlanishining oldini olish uchun ko‘proq suyuqlik ichish tavsiya qilinadi.

Sog‘lig‘ingizni asrang va yaqinlaringizni ham ogohlantiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?Bugun, 12:12Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Kecha, 22:53Dam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydiDam olish kunlari Toshkentda havo 41 darajagacha isiydiKecha, 19:16Yunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaYunusobod va Shayxontohur aholi soni bo‘yicha yetakchilar safidaKecha, 16:07O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiKecha, 10:43O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?Kecha, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi