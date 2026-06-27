Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadi
Bugun va ertaga Toshkent shahrida ultrabinafsha nurlanish darajasi ekstremal ko‘rsatkich — 10 ballgacha yetishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning ma’lum qilishicha, quyosh nurlarining eng xavfli davri soat 13:00 atrofida kuzatiladi. UV nurlanish darajasi soat 16:00 ga yaqin asta-sekin pasaya boshlaydi.
Shu sababli fuqarolarga kunning eng issiq vaqtida uzoq muddat ochiq quyosh ostida qolmaslik tavsiya etilmoqda. Ayniqsa, bolalar, keksalar va salomatligida muammosi bor insonlar ehtiyot choralariga qat’iy amal qilishi lozim.
Ko‘chaga chiqishda quyoshdan himoyalovchi vositalardan foydalanish, bosh kiyim kiyish va organizm suvsizlanishining oldini olish uchun ko‘proq suyuqlik ichish tavsiya qilinadi.
Sog‘lig‘ingizni asrang va yaqinlaringizni ham ogohlantiring.
…