30 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
30 iyun — Yoshlar kuni munosabati bilan Zamin.uz jamoasi yurtimizdagi barcha yoshlarni samimiy muborakbod etadi.
Yoshlar mamlakatimizning bugungi taraqqiyotida ham, ertangi rivojida ham katta o‘rin tutadi. Sizlarning bilim olishga intilishingiz, yangi tashabbuslar bilan chiqishingiz, mehnatsevarligingiz va Vatanga sadoqatingiz yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo‘shmoqda.
Barchangizga mustahkam sog‘liq, baxt-saodat va oilaviy farovonlik tilaymiz. Ta’limda, mehnat faoliyatida va tanlagan sohangizda yuqori natijalarga erishish nasib etsin.
Barcha ezgu orzu va maqsadlaringiz amalga oshsin. Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…