Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?

·66·O‘zbekiston
Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?

Ertaga, 30 iyun kuni O‘zbekistonning qator hududlarida ob-havo beqaror tus oladi. Ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi, ayrim joylarda esa shamol kuchayishi kutilmoqda.

Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, Toshkent shahrida kun davomida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Qisqa muddatli yog‘ingarchilik va momaqaldiroq ehtimoli saqlanib qoladi. Havo harorati kechasi 23–25, kunduzi esa 30–32 daraja atrofida bo‘ladi.

Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida ham ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi va chaqmoq chaqishi mumkin. Farg‘ona vodiysida esa yog‘ingarchilik kutilmayapti, ammo shamol ba’zi hududlarda kuchayishi mumkin.

Qoraqalpog‘istonda ayrim tumanlarda qisqa muddatli yomg‘ir kuzatilishi mumkin. Shu bilan birga, kuchli shamol ayrim joylarda chang-to‘zonlarni yuzaga keltirishi ehtimoldan xoli emas. Xorazm, Buxoro va Navoiyda asosan quruq ob-havo saqlanadi, biroq shamolning tezligi ayrim hududlarda kuchayadi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog‘ingarchilik kutilmayotgan bo‘lsa-da, shamolning kuchayishi va chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati ushbu hududlarda 37 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.

Tog‘ oldi va tog‘li hududlarda esa vaziyat nisbatan xavotirli. Bu yerlarda vaqt-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi, ayrim joylarda kuchli jala va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Shuningdek, mutaxassislar 29 iyundan 3 iyulga qadar tog‘ oldi va tog‘li hududlarda sel va suv toshqinlari yuzaga kelish xavfi mavjudligidan ogohlantirdi. Shu munosabat bilan aholiga ehtiyotkor bo‘lish va rasmiy ogohlantirishlarga amal qilish tavsiya etilmoqda.

O'zbekistonToshkentSamarqandBuxoro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiPrezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiBugun, 19:3730 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 17:45Iyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinIyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinBugun, 16:40Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiToshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiBugun, 16:02O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:16O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda aholisi eng kam hududlar: TOP-10 ro‘yxat...Bugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi