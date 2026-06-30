Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?

·0·Jamiyat
Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekistonda bir nafar aholini ro‘yxatga olish uchun 0,12 AQSH dollari miqdorida mablag‘ sarflangan.

Bu amaldagi hisob-kitob bo‘yicha har bir kishi uchun taxminan 1 444 so‘m xarajat qilinganini anglatadi.

Mazkur xarajatlar aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish jarayonini tashkil etish, ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va umumlashtirish bilan bog‘liq ishlarni qamrab olgan.

Ro‘yxatga olish natijalari mamlakatda aholi soni, hududlar kesimidagi demografik holat, milliy tarkib va boshqa ko‘rsatkichlarni aniqlashga xizmat qiladi.

O‘zbekistonAholini ro‘yxatga olishDemografiyaStatistikaDavlat xarajatlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘zbeklardan keyin qaysi millat eng ko‘p?O‘zbekistonda o‘zbeklardan keyin qaysi millat eng ko‘p?Bugun, 10:45Toshkent viloyatida noqonuniy qurol olib kirish holati aniqlandiToshkent viloyatida noqonuniy qurol olib kirish holati aniqlandiBugun, 10:05Bektemirda aholi tinchligini buzgan shaxs bo‘yicha tekshiruv boshlandiBektemirda aholi tinchligini buzgan shaxs bo‘yicha tekshiruv boshlandiBugun, 10:0229 iyunda tug‘ilganlarning 5 ta "yashirin" siri: Siz aslida kimsiz?29 iyunda tug‘ilganlarning 5 ta "yashirin" siri: Siz aslida kimsiz?Kecha, 19:40Uch piyodani urib, uchirib yuborgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindiUch piyodani urib, uchirib yuborgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindiKecha, 16:51Dream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiDream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiKecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi