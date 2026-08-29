O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda 2026/2027 o‘quv yilining boshlanish sanasi ma’lum qilindi.
Unga ko‘ra, umumta’lim maktablari, akademik litsey va texnikumlarda darslar 2 sentyabrdan boshlanadi.
Oliy ta’lim muassasalarida esa o‘quv jarayoni bosqichma-bosqich tashkil etiladi. 1-bosqich talabalari 7 sentyabrdan, yuqori kurs talabalari uchun esa darslar 14 sentyabrdan boshlanadi.
Shu tariqa, yangi o‘quv yili boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi.
…