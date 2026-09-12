O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi

·13·O‘zbekiston
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi

Kuzning ilk oyi mamlakat aholisi uchun haqiqiy ob-havo syurprizini hozirlab qo‘ydi. Odatdagi iliq kunlardan so‘ng, yaqinlashib kelayotgan dam olish kunlarida O‘zbekistonning aksariyat hududlarida havo oqimi keskin o‘zgarishi, yog‘ingarchilik boshlanishi va haroratning sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Sinoptiklar tomonidan berilgan shoshilinch ogohlantirishga ko‘ra, ayniqsa, tog‘li hududlarda vaziyat jiddiy tus olishi — kuchli yomg‘ir va sel oqimlari xavfi yuzaga kelishi mumkin. Shahar shovqinidan qochib, tabiat qo‘yniga otlanishni rejalashtirgan yurtdoshlarimiz uchun ushbu xabar hayotiy ahamiyatga ega. Xo‘sh, harorat necha darajagacha tushib ketadi, kunduzgi va tungi salqinlik qanday kechadi hamda nima sababdan bu dam olish kunlarini shaharda o‘tkazish tavsiya etilmoqda?

Harorat keskin pasayadi: Kunduzi va tunda qanday ob-havo kutiladi?

Kelgusi dam olish kunlari respublika bo‘ylab kuzning salqin nafasi to‘liq hukmronlik qiladi:

  • Kunduzgi harorat pasayishi: Kunduzi termometr ko‘rsatkichlari +23…+25°C gacha pasayib, oxirgi kunlardagi iliq havo o‘rnini kuzgi salqinlik egallaydi;

  • Salqin tunlar: Tungi vaqtlarda esa havo harorati +16°C gacha tushishi kutilmoqda — bu esa uyqu va tungi sayrlar vaqtida iliqroq kiyinishni talab etadi;

  • Keng qamrovli yog‘ingarchilik: Yomg‘irli bulutlar respublikaning ko‘plab hududlarini qamrab olib, bir necha kun davom etadigan nam va salqin muhitni yuzaga keltiradi.

Tog‘li hududlarda yuqori xavf: Sel kelish ehtimoli bor!

Tabiat qo‘ynida dam olishni rejalashtirganlar uchun eng xavotirli signallar aynan tog‘ yonbag‘irlaridan kelmoqda:

  • Kuchli tog‘ yomg‘irlari: Tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik tekisliklarga qaraganda ancha jadal bo‘lishi prognoz qilinmoqda;

  • Sel oqimlari xavfi: Yog‘inning ko‘pligi sababli ayrim tog‘li va tog‘oldi hududlarida sel oqimlari kuzatilishi mumkin — bu esa yo‘llarning yopilishi, tosh ko‘chishi va daryolarda suv sathining ko‘tarilishi xavfini tug‘diradi;

  • Ekspertlar va qutqaruvchilar ogohlantirishi: Mutaxassislar tog‘larga sayohat, piknik yoki ekstremal safarlarni noma’lum muddatga qoldirishni, xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yishni qat’iy tavsiya etmoqda.

Dam olish kunlari uchun to‘g‘ri strategiya: Shaharda qolish ma’qul!

Yuzaga kelayotgan siklon va kutilmagan ob-havo sharoitida mutaxassislar dam olishni shahar ichida tashkillashtirishni maslahat beradi:

  • Yopiq maskanlarni tanlang: Kinoteatrlar, ko‘ngilochar markazlar, muzeylar va shinam qahvaxonalar bu dam olish kunlarini oila bilan mazmunli o‘tkazish uchun eng xavfsiz va qulay joylarga aylanadi;

  • Iliq kiyimlarni tayyorlab qo‘ying: Haroratning keskin almashinuvi shamollash va mavsumiy viruslarga moyillikni oshirishi mumkin, shu bois mavsumga mos kiyinish muhim;

  • Safarlarni kechiktirish: Chorvoq, Bo‘stonliq, Zomin va boshqa tog‘li kurort hududlariga reja qilingan dam olish kunlari sayohatini keyingi haftalarga ko‘chirish xavfsizlik garovidir.

Ob-havoning kutilmagan bu o‘zgarishi rejalarga o‘z ta’sirini o‘tkazishi mumkin, biroq ogoh bo‘lish va xavfsizlik choralarini ko‘rish dam olish kunlarini betalofat va xotirjam o‘tkazish imkonini beradi.

Sizning bu dam olish kunlari uchun qanday rejalaringiz bor edi — ob-havo o‘zgarishi sababli safarni bekor qilishga majbur bo‘ldingizmi? Shahar ichida yomg‘irli va salqin kunlarni qanday o‘tkazishni rejalashtiryapsiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringizni sel xavfi hamda harorat tushishi haqida ogohlantirish uchun ushbu muhim xabarni ulashing!

tog yomg‘irlarisel xavfidam olish kunlarisinoptiklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqdaAjrimda yarashish muddati berilmasligi mumkin: yangi asoslar taklif qilinmoqdaKecha, 21:09O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?O‘zbekistonda go‘sht importi keskin oshdi: bozorda narxlar qanday?Kecha, 17:2618 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladi18 yoshga yetmaganlar uchun nikohda yangi qoida joriy etiladiKecha, 17:16O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?Kecha, 16:191 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkinKecha, 11:37Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinKecha, 00:14
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?