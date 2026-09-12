O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Kuzning ilk oyi mamlakat aholisi uchun haqiqiy ob-havo syurprizini hozirlab qo‘ydi. Odatdagi iliq kunlardan so‘ng, yaqinlashib kelayotgan dam olish kunlarida O‘zbekistonning aksariyat hududlarida havo oqimi keskin o‘zgarishi, yog‘ingarchilik boshlanishi va haroratning sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Sinoptiklar tomonidan berilgan shoshilinch ogohlantirishga ko‘ra, ayniqsa, tog‘li hududlarda vaziyat jiddiy tus olishi — kuchli yomg‘ir va sel oqimlari xavfi yuzaga kelishi mumkin. Shahar shovqinidan qochib, tabiat qo‘yniga otlanishni rejalashtirgan yurtdoshlarimiz uchun ushbu xabar hayotiy ahamiyatga ega. Xo‘sh, harorat necha darajagacha tushib ketadi, kunduzgi va tungi salqinlik qanday kechadi hamda nima sababdan bu dam olish kunlarini shaharda o‘tkazish tavsiya etilmoqda?
Harorat keskin pasayadi: Kunduzi va tunda qanday ob-havo kutiladi?
Kelgusi dam olish kunlari respublika bo‘ylab kuzning salqin nafasi to‘liq hukmronlik qiladi:
Kunduzgi harorat pasayishi: Kunduzi termometr ko‘rsatkichlari +23…+25°C gacha pasayib, oxirgi kunlardagi iliq havo o‘rnini kuzgi salqinlik egallaydi;
Salqin tunlar: Tungi vaqtlarda esa havo harorati +16°C gacha tushishi kutilmoqda — bu esa uyqu va tungi sayrlar vaqtida iliqroq kiyinishni talab etadi;
Keng qamrovli yog‘ingarchilik: Yomg‘irli bulutlar respublikaning ko‘plab hududlarini qamrab olib, bir necha kun davom etadigan nam va salqin muhitni yuzaga keltiradi.
Tog‘li hududlarda yuqori xavf: Sel kelish ehtimoli bor!
Tabiat qo‘ynida dam olishni rejalashtirganlar uchun eng xavotirli signallar aynan tog‘ yonbag‘irlaridan kelmoqda:
Kuchli tog‘ yomg‘irlari: Tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik tekisliklarga qaraganda ancha jadal bo‘lishi prognoz qilinmoqda;
Sel oqimlari xavfi: Yog‘inning ko‘pligi sababli ayrim tog‘li va tog‘oldi hududlarida sel oqimlari kuzatilishi mumkin — bu esa yo‘llarning yopilishi, tosh ko‘chishi va daryolarda suv sathining ko‘tarilishi xavfini tug‘diradi;
Ekspertlar va qutqaruvchilar ogohlantirishi: Mutaxassislar tog‘larga sayohat, piknik yoki ekstremal safarlarni noma’lum muddatga qoldirishni, xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yishni qat’iy tavsiya etmoqda.
Dam olish kunlari uchun to‘g‘ri strategiya: Shaharda qolish ma’qul!
Yuzaga kelayotgan siklon va kutilmagan ob-havo sharoitida mutaxassislar dam olishni shahar ichida tashkillashtirishni maslahat beradi:
Yopiq maskanlarni tanlang: Kinoteatrlar, ko‘ngilochar markazlar, muzeylar va shinam qahvaxonalar bu dam olish kunlarini oila bilan mazmunli o‘tkazish uchun eng xavfsiz va qulay joylarga aylanadi;
Iliq kiyimlarni tayyorlab qo‘ying: Haroratning keskin almashinuvi shamollash va mavsumiy viruslarga moyillikni oshirishi mumkin, shu bois mavsumga mos kiyinish muhim;
Safarlarni kechiktirish: Chorvoq, Bo‘stonliq, Zomin va boshqa tog‘li kurort hududlariga reja qilingan dam olish kunlari sayohatini keyingi haftalarga ko‘chirish xavfsizlik garovidir.
Ob-havoning kutilmagan bu o‘zgarishi rejalarga o‘z ta’sirini o‘tkazishi mumkin, biroq ogoh bo‘lish va xavfsizlik choralarini ko‘rish dam olish kunlarini betalofat va xotirjam o‘tkazish imkonini beradi.
Sizning bu dam olish kunlari uchun qanday rejalaringiz bor edi — ob-havo o‘zgarishi sababli safarni bekor qilishga majbur bo‘ldingizmi? Shahar ichida yomg‘irli va salqin kunlarni qanday o‘tkazishni rejalashtiryapsiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringizni sel xavfi hamda harorat tushishi haqida ogohlantirish uchun ushbu muhim xabarni ulashing!
…