Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi

·48·O‘zbekiston
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi

O‘zbekiston mahallalari uyushmasi rahbariyatida jiddiy kadrlar o‘zgarishi va yangi strategik tayinlovlar amalga oshirildi. Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruvining eng muhim poydevoriga aylangan mahallabay ishlash tizimini kuchaytirish maqsadida iqtisodiyot va davlat boshqaruvi sohasida katta tajriba to‘plagan ikki nafar mas’ul rahbar uyushma raisiga o‘rinbosar etib tayinlandi. Mazkur tayinlovlar mahallalarda moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va kadrlar salohiyatini mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Iqtisodiyot va moliya vazirligidan — Uyushma birinchi o‘rinbosarligiga

Mahalla tizimida moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish uchun tajribali mutaxassis tanlandi:

  • Samandar Sadullayev birinchi o‘rinbosar: Samandar Sadullayev O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisining birinchi o‘rinbosari etib tasdiqlandi;

  • Moliyaviy tajriba poydevori: U mazkur lavozimga qadar O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari lavozimida mas’uliyatli faoliyat yuritib kelgan;

  • Asosiy vazifalar: Sadullayev zimmasiga mahallalarda biznesni qo‘llab-quvvatlash, mahalliy tashabbuslarni moliyalashtirish, «mahalla budjeti» shakllanishini nazorat qilish va aholini tadbirkorlikka jalb etish bo‘yicha iqtisodiy dasturlarni muvofiqlashtirish vazifalari yuklanishi kutilmoqda.

Kadrlar siyosatidan — mahalla boshqaruviga: Po‘lat Bobojonov o‘rinbosar etib tayinlandi

Uyushma raisining yana bir o‘rinbosarligiga davlat xizmatini rivojlantirish tizimi vakili keldi:

  • Po‘lat Bobojonov yangi lavozimda: Po‘lat Bobojonov O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi;

  • Prezident apparatidagi tajriba: Bobojonov tayinlovga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kadrlar siyosati bo‘yicha maslahatchisi o‘rinbosari sifatida mas’uliyatli lavozimda ishlab kelgan;

  • Intizom va kadrlar tanlovi: Uning asosiy faoliyati mahalla instituti xodimlari, «mahalla yettiligi» faoliyatini tizimli baholash, kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda quyi bo‘g‘indagi davlat xizmatchilarining mas’uliyati va ish samaradorligini oshirishga yo‘naltiriladi.

Mahallalar uyushmasiga nima uchun oliy darajadagi rahbarlar jalb etilmoqda?

Davlat siyosatida mahalla institutiga berilayotgan e’tibor tubdan o‘zgarmoqda:

  • Mahalla «yettiligi» va ulkan moliyaviy oqimlar: So‘nggi yillarda mahallalarga milliardlab mablag‘lar to‘g‘ridan to‘g‘ri ajratilmoqda — bu esa vazirlik darajasidagi moliyaviy nazorat va professional yondashuvni talab etadi;

  • Hududiy muammolarni joyida hal qilish: Aholi murojaatlari va ijtimoiy masalalarni yuqori idoralarga chiqarmasdan, mahallaning o‘zida qisqa fursatda yechish tizimi shakllantirilmoqda;

  • Ijro intizomini mustahkamlash: Prezident maslahatchisi xizmati va Moliya vazirligidan kelgan kadrlar uyushma faoliyatini yanada ochiq, shaffof va natijador qilishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Sizningcha, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Prezident administratsiyasidan tayinlangan ushbu tajribali rahbarlar mahallalardagi muammolarning tezroq hal bo‘lishi va «mahalla yettiligi» ishining jonlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Siz yashaydigan mahallada hozirda eng birinchi navbatda qaysi muammolarni hal qilish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuvChegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuvBugun, 15:59Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiToshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiBugun, 15:55Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiPrezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiBugun, 15:47Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaBugun, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiO‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari