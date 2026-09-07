Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekiston mahallalari uyushmasi rahbariyatida jiddiy kadrlar o‘zgarishi va yangi strategik tayinlovlar amalga oshirildi. Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruvining eng muhim poydevoriga aylangan mahallabay ishlash tizimini kuchaytirish maqsadida iqtisodiyot va davlat boshqaruvi sohasida katta tajriba to‘plagan ikki nafar mas’ul rahbar uyushma raisiga o‘rinbosar etib tayinlandi. Mazkur tayinlovlar mahallalarda moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va kadrlar salohiyatini mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.
Iqtisodiyot va moliya vazirligidan — Uyushma birinchi o‘rinbosarligiga
Mahalla tizimida moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish uchun tajribali mutaxassis tanlandi:
Samandar Sadullayev birinchi o‘rinbosar: Samandar Sadullayev O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisining birinchi o‘rinbosari etib tasdiqlandi;
Moliyaviy tajriba poydevori: U mazkur lavozimga qadar O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari lavozimida mas’uliyatli faoliyat yuritib kelgan;
Asosiy vazifalar: Sadullayev zimmasiga mahallalarda biznesni qo‘llab-quvvatlash, mahalliy tashabbuslarni moliyalashtirish, «mahalla budjeti» shakllanishini nazorat qilish va aholini tadbirkorlikka jalb etish bo‘yicha iqtisodiy dasturlarni muvofiqlashtirish vazifalari yuklanishi kutilmoqda.
Kadrlar siyosatidan — mahalla boshqaruviga: Po‘lat Bobojonov o‘rinbosar etib tayinlandi
Uyushma raisining yana bir o‘rinbosarligiga davlat xizmatini rivojlantirish tizimi vakili keldi:
Po‘lat Bobojonov yangi lavozimda: Po‘lat Bobojonov O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi;
Prezident apparatidagi tajriba: Bobojonov tayinlovga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kadrlar siyosati bo‘yicha maslahatchisi o‘rinbosari sifatida mas’uliyatli lavozimda ishlab kelgan;
Intizom va kadrlar tanlovi: Uning asosiy faoliyati mahalla instituti xodimlari, «mahalla yettiligi» faoliyatini tizimli baholash, kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda quyi bo‘g‘indagi davlat xizmatchilarining mas’uliyati va ish samaradorligini oshirishga yo‘naltiriladi.
Mahallalar uyushmasiga nima uchun oliy darajadagi rahbarlar jalb etilmoqda?
Davlat siyosatida mahalla institutiga berilayotgan e’tibor tubdan o‘zgarmoqda:
Mahalla «yettiligi» va ulkan moliyaviy oqimlar: So‘nggi yillarda mahallalarga milliardlab mablag‘lar to‘g‘ridan to‘g‘ri ajratilmoqda — bu esa vazirlik darajasidagi moliyaviy nazorat va professional yondashuvni talab etadi;
Hududiy muammolarni joyida hal qilish: Aholi murojaatlari va ijtimoiy masalalarni yuqori idoralarga chiqarmasdan, mahallaning o‘zida qisqa fursatda yechish tizimi shakllantirilmoqda;
Ijro intizomini mustahkamlash: Prezident maslahatchisi xizmati va Moliya vazirligidan kelgan kadrlar uyushma faoliyatini yanada ochiq, shaffof va natijador qilishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.
Sizningcha, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Prezident administratsiyasidan tayinlangan ushbu tajribali rahbarlar mahallalardagi muammolarning tezroq hal bo‘lishi va «mahalla yettiligi» ishining jonlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Siz yashaydigan mahallada hozirda eng birinchi navbatda qaysi muammolarni hal qilish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…