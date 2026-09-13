«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat

·63·O‘zbekiston
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat

Davlat rahbarining Toshkent shahri tumanlari bo‘ylab amalga oshirayotgan navbatdagi ishchi tashrifi doirasida jamoatchilikning katta e’tiborini tortgan, samimiy va ta’sirli voqea yuz berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga tashrifi chog‘ida yosh avlodga «Yo‘l harakati xavfsizligi» qoidalarini o‘rgatishga mo‘ljallangan maxsus innovatsion maydoncha bilan yaqindan tanishdi. Ushbu amaliy jarayonni Prezidentga tanishtirib, bolalarga yo‘l madaniyatini o‘rgatish tashabbusini namoyish qilgan Ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimasi (podpolkovnik) bilan davlat rahbari o‘rtasida qisqa, ammo tarixiy jonli muloqot kechdi. Xodimaning ko‘p yillik benuqson mehnati va matonatini qadrlagan davlat rahbari uni navbatdagi «Polkovnik» oliy ofitserlik unvoniga tavsiya etish bo‘yicha joyida topshiriq berdi. Xo‘sh, Olmazordagi ushbu diqqatga sazovor suhbat qanday kechdi, Prezident mas’ul rahbarlarga qanday ko‘rsatma berdi va nima sababdan bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda?

«Qayerda o‘qigansiz, podpolkovnik qachon bo‘lgansiz?»: Prezident va IIB xodimasi dialogi

Tashrif davomida sodir bo‘lgan samimiy va hayajonli savol-javob lahzalari:

  • Tashabbusning taqdimoti: IIB xodimasi maktab va bog‘cha tarbiyalanuvchilari uchun xavfsiz harakatlanishni o‘rgatuvchi yangi tizimni joriy etish rejasini davlat rahbariga bayon qildi: «O‘rgatishlik amaliyotini joriy qilmoqchimiz»;

  • Ta’lim va tajriba: Prezidentning «Qayerda o‘qigansiz?» degan savoliga xodima: «Ichki ishlar vazirligi akademiyasini 2005 yilda tamomlaganman», deb javob qaytardi;

  • Muddat va xizmat: Davlat rahbarining unvon muddati bo‘yicha so‘roviga xodima 2017 yildan buyon podpolkovnik maqomida xizmat qilib kelayotganini bildirdi.

«Tashpulatovga tavsiya beraylik!»: Kutilmagan yuqori e’tirof

Xodimaning qariyb 10 yil davomida podpolkovnik unvonida sadoqat bilan fidokorona mehnat qilgani Prezidentning yuksak e’tirofiga sazovor bo‘ldi:

  • «Polkovnik olsangiz bo‘ladi»: Davlat rahbari mamnun kayfiyatda: «O‘n yil bo‘libdi, endi polkovnik bo‘lsangiz ham bo‘ladi. Tashpulatovga tavsiya beraylik. Polkovnik unvoni beraylik», — deya joyidayoq O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri Aziz Tashpulatovga ko‘rsatma bo‘ladigan tavsiyani bildirdi;

  • Harbiy qasamyodga sadoqat: Ushbu yuksak ishonchga javoban IIB xodimasi qat’iyat bilan: «O‘zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman!», deya javob qaytardi;

  • Davlat rahbarining tashakkuri: Prezident Shavkat Mirziyoyev samimiy minnatdorlik bildirib, unga mas’uliyatli kasbiy faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi.

Ayol ofitserlar mehnatiga ehtirom va sohadagi rag‘bat

Olmazordagi ushbu lahzalar ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan minglab xodimlar uchun katta ma’naviy rag‘bat bo‘ldi:

  • Mehnatning qadrlanishi: Prezidentning har bir soha xodimi bilan yuzma-yuz, samimiy muloqotda bo‘lishi va ko‘p yillik fidokorona mehnatni shaxsan o‘zi munosib baholashi davlat siyosatining insonparvar tabiatini ko‘rsatadi;

  • Yo‘l harakati xavfsizligiga e’tibor: Bolalar va yoshlar o‘rtasida yo‘l qoidalarini interaktiv maydonchalarda amaliy o‘rgatish tizimi yo‘llardagi baxtsiz hodisalarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega;

  • Ayol xodimalar faolligi: Ichki ishlar tizimida, xususan sohaning eng og‘ir yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan YHXXda xotin-qizlarning oliy ofitserlik unvonlariga ko‘tarilishi tizimdagi gender tenglik va ijtimoiy adolat namunasidir.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Olmazor tumanidagi oddiy xizmat burchini bajarayotgan IIB xodimasiga ko‘rsatgan bunday e’tibori va shaxsiy tavsiyasi xalq orasida iliqlik bilan qarshi olinmoqda.

Sizningcha, ko‘p yillar davomida sadoqat bilan o‘z sohasida fidokorona ishlagan xodimlarni mana shunday to‘g‘ridan to‘g‘ri rag‘batlantirish tizimi boshqa sohalarda ham keng qo‘llanilishi kerakmi? Shaharlarimizda yosh bolalarga yo‘l harakati qoidalarini bog‘cha va maktab davridan amaliy o‘rgatish kelajakdagi avariyalarni kamaytira oladimi? O‘z samimiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Prezidentning ushbu tarixiy hamda samimiy muloqoti tafsilotlarini barcha yaqinlaringiz va tanishlaringizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevOlmazor tumaniYo‘l harakati xavfsizligiIchki ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaKecha, 16:57«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlariKecha, 15:078 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdiKecha, 14:56Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Kecha, 14:46Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiKecha, 14:37Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Kecha, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi