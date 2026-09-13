«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Davlat rahbarining Toshkent shahri tumanlari bo‘ylab amalga oshirayotgan navbatdagi ishchi tashrifi doirasida jamoatchilikning katta e’tiborini tortgan, samimiy va ta’sirli voqea yuz berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga tashrifi chog‘ida yosh avlodga «Yo‘l harakati xavfsizligi» qoidalarini o‘rgatishga mo‘ljallangan maxsus innovatsion maydoncha bilan yaqindan tanishdi. Ushbu amaliy jarayonni Prezidentga tanishtirib, bolalarga yo‘l madaniyatini o‘rgatish tashabbusini namoyish qilgan Ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimasi (podpolkovnik) bilan davlat rahbari o‘rtasida qisqa, ammo tarixiy jonli muloqot kechdi. Xodimaning ko‘p yillik benuqson mehnati va matonatini qadrlagan davlat rahbari uni navbatdagi «Polkovnik» oliy ofitserlik unvoniga tavsiya etish bo‘yicha joyida topshiriq berdi. Xo‘sh, Olmazordagi ushbu diqqatga sazovor suhbat qanday kechdi, Prezident mas’ul rahbarlarga qanday ko‘rsatma berdi va nima sababdan bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda?
«Qayerda o‘qigansiz, podpolkovnik qachon bo‘lgansiz?»: Prezident va IIB xodimasi dialogi
Tashrif davomida sodir bo‘lgan samimiy va hayajonli savol-javob lahzalari:
Tashabbusning taqdimoti: IIB xodimasi maktab va bog‘cha tarbiyalanuvchilari uchun xavfsiz harakatlanishni o‘rgatuvchi yangi tizimni joriy etish rejasini davlat rahbariga bayon qildi: «O‘rgatishlik amaliyotini joriy qilmoqchimiz»;
Ta’lim va tajriba: Prezidentning «Qayerda o‘qigansiz?» degan savoliga xodima: «Ichki ishlar vazirligi akademiyasini 2005 yilda tamomlaganman», deb javob qaytardi;
Muddat va xizmat: Davlat rahbarining unvon muddati bo‘yicha so‘roviga xodima 2017 yildan buyon podpolkovnik maqomida xizmat qilib kelayotganini bildirdi.
«Tashpulatovga tavsiya beraylik!»: Kutilmagan yuqori e’tirof
Xodimaning qariyb 10 yil davomida podpolkovnik unvonida sadoqat bilan fidokorona mehnat qilgani Prezidentning yuksak e’tirofiga sazovor bo‘ldi:
«Polkovnik olsangiz bo‘ladi»: Davlat rahbari mamnun kayfiyatda: «O‘n yil bo‘libdi, endi polkovnik bo‘lsangiz ham bo‘ladi. Tashpulatovga tavsiya beraylik. Polkovnik unvoni beraylik», — deya joyidayoq O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri Aziz Tashpulatovga ko‘rsatma bo‘ladigan tavsiyani bildirdi;
Harbiy qasamyodga sadoqat: Ushbu yuksak ishonchga javoban IIB xodimasi qat’iyat bilan: «O‘zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman!», deya javob qaytardi;
Davlat rahbarining tashakkuri: Prezident Shavkat Mirziyoyev samimiy minnatdorlik bildirib, unga mas’uliyatli kasbiy faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi.
Ayol ofitserlar mehnatiga ehtirom va sohadagi rag‘bat
Olmazordagi ushbu lahzalar ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan minglab xodimlar uchun katta ma’naviy rag‘bat bo‘ldi:
Mehnatning qadrlanishi: Prezidentning har bir soha xodimi bilan yuzma-yuz, samimiy muloqotda bo‘lishi va ko‘p yillik fidokorona mehnatni shaxsan o‘zi munosib baholashi davlat siyosatining insonparvar tabiatini ko‘rsatadi;
Yo‘l harakati xavfsizligiga e’tibor: Bolalar va yoshlar o‘rtasida yo‘l qoidalarini interaktiv maydonchalarda amaliy o‘rgatish tizimi yo‘llardagi baxtsiz hodisalarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega;
Ayol xodimalar faolligi: Ichki ishlar tizimida, xususan sohaning eng og‘ir yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan YHXXda xotin-qizlarning oliy ofitserlik unvonlariga ko‘tarilishi tizimdagi gender tenglik va ijtimoiy adolat namunasidir.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Olmazor tumanidagi oddiy xizmat burchini bajarayotgan IIB xodimasiga ko‘rsatgan bunday e’tibori va shaxsiy tavsiyasi xalq orasida iliqlik bilan qarshi olinmoqda.
Sizningcha, ko‘p yillar davomida sadoqat bilan o‘z sohasida fidokorona ishlagan xodimlarni mana shunday to‘g‘ridan to‘g‘ri rag‘batlantirish tizimi boshqa sohalarda ham keng qo‘llanilishi kerakmi? Shaharlarimizda yosh bolalarga yo‘l harakati qoidalarini bog‘cha va maktab davridan amaliy o‘rgatish kelajakdagi avariyalarni kamaytira oladimi? O‘z samimiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Prezidentning ushbu tarixiy hamda samimiy muloqoti tafsilotlarini barcha yaqinlaringiz va tanishlaringizga ulashing!
…