«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga davlat tashrifi Seuldagi Milliy yodgorlik majmuasiga tashrif bilan boshlandi.
- Tashrif doirasida yarimo‘tkazgichlar, raqamlashtirish, yashil energetika va sanoat kooperatsiyasi bo‘yicha yirik loyihalarni amalga oshirish, shuningdek, ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalarida hamkorlikni kengaytirish ko‘zda tutilgan.
O‘zbekiston Respublikasining Sharqiy Osiyodagi asosiy va vaqt sinovidan o‘tgan strategik hamkorlaridan biri — Koreya Respublikasi bilan munosabatlarida yangi tarixiy sahifa ochilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga davlat tashrifi doirasidagi rasmiy tadbirlar mamlakat ozodligi va mustaqilligi yo‘lida jon fido qilgan vatanparvarlar xotirasiga yuksak ehtirom ko‘rsatish bilan boshlandi. Davlatimiz rahbari rafiqasi bilan birga Seul shahridagi mahobatli Milliy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdi.
Shavkat Mirziyoyev ushbu muqaddas maskanda joylashgan Xotira ustuni poyiga tantanali ravishda gulchambar qo‘yib, koreys xalqining qahramon o‘g‘il-qizlari xotirasini yod etdi hamda majmuaning Faxriy mehmonlar kitobida samimiy tilaklar bitilgan dastxat yozib qoldirdi. Ushbu chuqur ma’noga ega marosim ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro hurmat va ishonch ruhini yana bir bor namoyon etdi. Xo‘sh, Seulda boshlangan oliy darajadagi mazkur davlat tashrifi kun tartibidan qanday muhim iqtisodiy va texnologik bitimlar o‘rin olgan, davlat rahbarlarining uchrashuvlari qanday natijalarni va’da qilmoqda va ushbu muloqot O‘zbekiston taraqqiyotiga qanday yangi sur’at bag‘ishlaydi?
Milliy qahramonlar xotirasiga ehtirom: Seuldagi tantanali marosim
Davlat tashrifining dastlabki tadbiri yuksak diplomatik va ma’naviy ruhda kechdi:
Seuldagi muqaddas qadamjo: Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev va birinchi xonim Koreya Respublikasining milliy qadriyati va tarixi timsoli hisoblangan Seul Milliy yodgorlik majmuasiga keldi;
Xotira ustuniga gulchambar: Yurt ozodligi, tinchligi va milliy mustaqilligi yo‘lida hayotini qurbon qilgan qahramon vatanparvarlar xotirasiga ehtirom bajo keltirilib, yodgorlik poyiga gulchambar qo‘yildi;
Faxriy mehmonlar kitobidagi qayd: Prezident majmuada an’anaga muvofiq Faxriy mehmonlar kitobida samimiy so‘zlar bitilgan tarixiy qayd qoldirdi;
Diplomatik an’anaga sodiqlik: Mazkur marosim O‘zbekistonning Koreya xalqi tarixi, an’analari va milliy qadriyatlariga bo‘lgan yuksak hurmatining yorqin ifodasi bo‘ldi.
O‘zbekiston va Janubiy Koreya: Alohida strategik sheriklik maqomi
Ushbu davlat tashrifi ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgan:
Ishonchli va sinalgan sheriklik: Toshkent va Seul o‘rtasidagi aloqalar chuqur anglashilgan strategik manfaatlarga asoslangan bo‘lib, ko‘p yillardan buyon alohida strategik sheriklik darajasida rivojlanmoqda;
Oliy darajadagi doimiy muloqot: Ikki davlat yetakchilarining muntazam uchrashuvlari va o‘zaro tashriflari savdo-iqtisodiy, madaniy hamda investitsiyaviy aloqalarning izchil kengayishiga mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda;
Xalqaro maydondagi birdamlik: Har ikki davlat global va mintaqaviy tashabbuslarni, tinchlik va barqaror rivojlanish masalalarini xalqaro maydonda muttasil qo‘llab-quvvatlab keladi.
Innovatsiyalar va iqtisodiyot: Tashrifdan nimalar kutilmoqda?
Davlat tashrifi doirasida qator muhim yo‘nalishlar bo‘yicha kelishuvlarga erishilishi ko‘zda tutilgan:
Yuqori texnologiyalar va yashil iqtisodiyot: Janubiy Koreyaning yetakchi korporatsiyalari bilan yarimo‘tkazgichlar, raqamlashtirish, yashil energetika va sanoat kooperatsiyasi bo‘yicha yirik loyihalarni amalga oshirish;
Muhim xomashyo va resurslar hamkorligi: Zamonaviy yuqori texnologik sanoat uchun zarur bo‘lgan noyob qazilmalar va strategik xomashyoni birgalikda chuqur qayta ishlash dasturlari;
Ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalari: O‘zbekistonda Koreya ta’lim standartlari va tibbiyot klasterlarini kengaytirish, iqtidorli yoshlar uchun grant va malaka oshirish dasturlarini yo‘lga qo‘yish;
Investitsiya portfelini kengaytirish: Oliy darajadagi muzokaralar yakunida milliardlab dollarlik aniq investitsiyaviy shartnomalar va hukumatlararo bitimlar paketi imzolanishi rejalashtirilgan.
O‘zbekiston rahbarining Koreya Respublikasiga boshlangan davlat tashrifi ikki do‘st mamlakat o‘rtasidagi uzoq muddatli va sermahsul hamkorlikka yangi sur’at va ulkan strategik mazmun bag‘ishlamoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi yuqori texnologik hamkorlik yurtimiz sanoati va iqtisodiyotiga qanday yangi innovatsion imkoniyatlarni taqdim etadi? Koreya tajribasining ta’lim va tibbiyot sohalarida joriy etilishi bo‘yicha qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat munosabatlaridagi ushbu tarixiy tashrifga bag‘ishlangan muhim tahlil bilan barcha yaqinlaringiz hamda tanishlaringizni tanishtiring!
Izohlar 0
…