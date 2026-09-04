Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di

·44·O‘zbekiston
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di

Bugun, 4 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyatidagi “Hisor” davlat qo‘riqxonasining yuqori hududlarida kutilmaganda qor yog‘di. Hududda havo harorati keskin pasayib, sovuq ob-havo kuzatildi. Bu haqda Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi xabar berdi.

Qayd etilishicha, qo‘riqxonaning Miraki va G‘elon bo‘limlari yuqori hududlari qor bilan qoplangan. Shuningdek, “Hisor” davlat qo‘riqxonasida havoning keskin sovishi qayd etilgan.

Ma’lumot uchun, “Hisor” davlat qo‘riqxonasi 1983 yilda Qashqadaryo viloyatida tashkil etilgan. Qo‘riqxonani barpo etishdan asosiy maqsad “Hisor” tizmasi shimoli-g‘arbiy tarmoqlaridagi tabiiy komplekslarni asl holicha saqlab qolish, ularda kechayotgan tabiiy jarayonlarni o‘rganish, tabiatni muhofaza qilishning ilmiy asoslarini amaliyotga tatbiq etish, shuningdek, yovvoyi tabiatdagi noyob o‘simlik va hayvonot dunyosini asrab-avaylashdan iborat.

Qorli tog‘ cho‘qqisining ustini quyuq bulutlar qoplab turibdi.

Qo‘riqxona hududi G‘elon, Miraki, Tanxozdaryo va Qizilsuv bo‘limlaridan tashkil topgan.

Ayni paytda qo‘riqxonaning baland tog‘li hududlarida kuzatilgan qor yog‘ishi va havoning keskin sovishi diqqatni tortmoqda. Bu hududning tog‘li iqlimi va tabiiy sharoiti o‘ziga xos ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiBugun, 10:14Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrKecha, 19:18Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiKecha, 17:57Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiKecha, 17:50O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiKecha, 13:34Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiHokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiKecha, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi