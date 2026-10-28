O‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdi

·28·O‘zbekiston
O‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdi

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida 123,4 mingta o‘lim holati qayd etildi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasining 27 oktyabr kuni e’lon qilingan demografik hisobotida ma’lum qilindi.

Hisobotga ko‘ra, 2025 yilning shu davrida 132,2 mingta o‘lim holati qayd etilgan. Joriy yilning dastlabki to‘qqiz oyida bu ko‘rsatkich 8,8 ming taga yoki qariyb 6,7 foizga kamaygan. O‘lim koeffitsiyenti esa 4,2 promilleni tashkil etgan.

Jins bo‘yicha taqsimotga ko‘ra, vafot etganlarning 68,5 ming nafari yoki 55,5 foizi erkaklar, 54,9 ming nafari yoki 44,5 foizi ayollar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Demak, erkaklar o‘rtasidagi o‘lim holatlari ayollarnikidan 13,6 ming taga ko‘p bo‘lgan.

Yashash joyi bo‘yicha esa vafot etganlarning 65,7 ming nafari, ya’ni 53,2 foizi shaharlarda, 57,7 ming nafari yoki 46,8 foizi qishloqlarda istiqomat qilgan.

Shu bilan birga, 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida mamlakatda 638,6 ming nafar bola tirik tug‘ilgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 26 ming nafarga kam.

Tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi farq natijasida aholining tabiiy o‘sishi 515,2 ming kishini tashkil etgan.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning dastlabki to‘qqiz oyidagi o‘lim holatlari soni so‘nggi besh yilning mos davrlari orasida eng past ko‘rsatkich bo‘lgan.

Milliy statistika agentligidemografik hisobotaholi tabiiy o‘sishio‘lim ko‘rsatkichlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?8 iyun 19:23O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi6 iyun 15:14O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiO‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdi4 iyun 16:26O‘zbekiston oltin eksportini qayta tiklab, daromad oldiO‘zbekiston oltin eksportini qayta tiklab, daromad oldi26 may 19:37O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?17 sentabr 17:08O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynO‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlayn14 sentabr 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)