Qashqadaryoda har 5 daqiqada bitta chaqaloq dunyoga kelmoqda

·52·Jamiyat
Qashqadaryoda har 5 daqiqada bitta chaqaloq dunyoga kelmoqda

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida Qashqadaryo viloyatida 72 508 ta tirik tug‘ilish holati qayd etilgan.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, yilning dastlabki to‘qqiz oyida viloyatda bir kunda o‘rtacha 265–266 nafar chaqaloq dunyoga kelgan. Bu esa taxminan har 5 daqiqa 25 soniyada bitta bola tug‘ilganini anglatadi.

Tug‘ilishlar soni bo‘yicha Qashqadaryo viloyati respublika hududlari orasida ikkinchi o‘rinni egallagan. Birinchi o‘rinda 77 537 ta tug‘ilish qayd etilgan Samarqand viloyati, uchinchi o‘rinda esa 71 437 ta ko‘rsatkich bilan Farg‘ona viloyati turibdi.

Qashqadaryo viloyatiDemografiyaMilliy statistika agentligiTug‘ilish ko‘rsatkichlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erkaklar soni ayollardan qariyb 493 mingtaga ko‘pO‘zbekistonda erkaklar soni ayollardan qariyb 493 mingtaga ko‘p28 oktabr 18:18O‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdiO‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdi28 oktabr 15:49Zumerlar nega avvalgi avlodlarga qaraganda kamroq farzandli bo‘lmoqda?Zumerlar nega avvalgi avlodlarga qaraganda kamroq farzandli bo‘lmoqda?31 oktabr 09:12Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?8 iyun 19:23O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi6 iyun 15:14O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiO‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdi4 iyun 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi