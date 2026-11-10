Bolaga telefonni necha yoshdan berish mumkin? Mutaxassislar tavsiyasi qanday?

2 daqiqa o'qish42
Bolaga telefonni necha yoshdan berish mumkin? Mutaxassislar tavsiyasi qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ekran qarshisida vaqt o‘tkazishni tavsiya etmaydi.
  • 2 yoshdan 4 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ekran qarshisidagi vaqt kuniga bir soatdan oshmasligi kerak.
  • Smartfondan nazoratsiz foydalanish bolaning nutqi, uyqu tartibi, jismoniy faolligi va diqqatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Bugun ko‘plab ota-onalar farzandini ovutish, ovqatlantirish yoki yig‘isini to‘xtatish uchun qo‘liga telefon tutqazadi. Bola esa rang-barang videolarni tomosha qilishga tezda odatlanib qoladi. Ammo smartfonni juda erta yoshdan berish uning rivojlanishiga qanday ta’sir qilishi mumkin? Mutaxassislar bu borada qanday tavsiyalar beradi?

Bolaga telefonni necha yoshdan berish mumkin?

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyasiga ko‘ra, 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ekran qarshisida vaqt o‘tkazish tavsiya etilmaydi. 1 yoshli bolalar uchun ham bunday mashg‘ulotlar ma’qullanmaydi. 2 yoshdan boshlab ekran qarshisidagi vaqt kuniga bir soatdan oshmasligi, 3–4 yoshli bolalarda ham bu me’yordan ortmasligi kerak. Qancha kam bo‘lsa, shuncha yaxshi.

Amerika pediatriya akademiyasi ham 18 oylikkacha bo‘lgan bolalarda videoaloqa bundan mustasno, ekranlardan foydalanishni cheklashni tavsiya qiladi. 18–24 oylik bolalarga esa faqat sifatli kontentni ota-ona bilan birga tomosha qilish ma’qul.

Shuni unutmaslik kerakki, bu tavsiyalar aynan ekran qarshisida o‘tkaziladigan vaqtga tegishli. Bolaga shaxsiy smartfon sotib olish uchun belgilangan yagona yosh mavjud emas.

Oila yashash xonasida kitob o‘qib va o‘yinchoqlar o‘ynab vaqt o‘tkazmoqda.

Telefonning o‘zi emas, undan ortiqcha va nazoratsiz foydalanish muammo tug‘diradi. Ayniqsa, kichik yoshdagi bolalarda ekran bilan uzoq vaqt band bo‘lish quyidagi holatlarga sabab bo‘lishi mumkin:

  • Nutq rivojlanishiga xalal berishi. Bola kattalar bilan jonli muloqot qilish o‘rniga ko‘p vaqtini ekran qarshisida o‘tkazsa, gapirish va so‘z boyligini rivojlantirish uchun muhim bo‘lgan suhbatlar kamayadi.

  • Uyqu tartibini buzishi. Ayniqsa, uxlash oldidan telefon tomosha qilish bolaning uyquga ketishini qiyinlashtirishi mumkin.

  • Jismoniy faollikni kamaytirishi. Telefon bilan uzoq band bo‘lgan bola yugurish, o‘ynash va atrof-muhitni o‘rganishga kamroq vaqt ajratadi.

  • Diqqatni jamlashga xalaqit berishi. Tez-tez almashadigan videolar va yorqin tasvirlar bolani doimiy ravishda yangi taassurot izlashga odatlantirishi mumkin.

    Ayol va kichik yoshdagi bola divanda o‘tirib, telefonga qaramoqda.

Bola telefon ishlatishni boshlaganida, avvalo, quyidagi qoidalarga amal qilish muhim:

  • Telefonni yig‘ini to‘xtatish yoki ovqat yedirishning doimiy vositasiga aylantirmang.

  • Yoshiga mos, sifatli va xavfsiz kontent tanlang.

  • Imkon qadar bolangiz bilan birga tomosha qilib, ko‘rganlari haqida suhbatlashing.

  • Ovqatlanish vaqti hamda uxlashdan oldin telefon ishlatishni cheklang.

  • Telefon o‘rniga kitob o‘qish, rasm chizish, konstruktor yig‘ish va ochiq havoda o‘ynashga undang.

Xulosa qilib aytganda, bolaga imkon qadar erta yoshdan telefon berishga shoshilmaslik kerak. Ayniqsa, hayotining dastlabki yillarida bola uchun eng foydali mashg‘ulot — ota-onasi bilan jonli muloqot qilish, o‘ynash va atrofdagi dunyoni mustaqil o‘rganishdir.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari