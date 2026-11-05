Toshkentda 23 nafar chet ellikdan iborat noqonuniy guruh fosh etildi (video)

·85·Jamiyat
Toshkentda 23 nafar chet ellikdan iborat noqonuniy guruh fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida kiberxavfsizlik xodimlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida noqonuniy faoliyat bilan shug‘ullangan 23 nafar chet el fuqarosi qo‘lga olindi.
  • Huquq-tartibot idoralari yashirin «ofis»dan 80 ta uyali aloqa vositasi, 21 ta noutbuk, 6 ta Wi-Fi router va 22 ta xorijiy pasportni ashyoviy dalil sifatida olib qo‘ydi.

Toshkent shahrida huquq-tartibot idoralari tomonidan navbatdagi yirik tezkor tadbir muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Poytaxtdagi ko‘p qavatli xonadonlarning birida noqonuniy faoliyat bilan shug‘ullanib kelgan 23 nafar chet el fuqarosidan iborat uyushgan guruh kiberxavfsizlik xodimlari tomonidan qo‘lga olindi.

Mazkur maxsus operatsiya Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan bo‘lib, yashirin «ofis» faoliyatiga to‘liq chek qo‘yildi.

Tintuv va ashyoviy dalillar: 80 ta telefon va maxsus qurilmalar

Tezkor guruh tomonidan mazkur xonadon ko‘zdan kechirilganda, zamonaviy kiberjinoyatchilik infratuzilmasiga xos bo‘lgan ko‘plab raqamli dalillar aniqlandi va protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi:

  • 80 ta uyali aloqa vositasi;

  • 21 ta noutbuk va kompyuter texnikasi;

  • 6 ta Wi-Fi router (internet tarmog‘i qurilmalari);

  • 22 ta xorijiy pasport.

Litsenziyasiz kripto-savdo va yuzlab millionlik aylanma

Dastlabki surishtiruvlar guruhning moliyaviy sxemalari va noqonuniy onlayn faoliyatini oshkor qildi:

  • Kripto-aktivlar aylanmasi: Guruh a’zolaridan 3 nafari tegishli litsenziya va ruxsatnomasiz xalqaro internet kripto-birjalarida faol kripto-aktivlar savdosini olib borgan;

  • Mablag‘ miqdori: Aniqlanishicha, ularning noqonuniy kripto-aylanmasi 27 910,21 USDT (taxminan 329,6 million so‘m)ni tashkil etgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tergov davom etmoqda

Holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi 2-qismi (Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish)ning tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Hozirda ushbu xorijiy fuqarolarning respublika hududida va undan tashqarida boshqa moliyaviy firibgarliklarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan dastlabki tergov harakatlari qizg‘in davom etmoqda.

Toshkent shahar IIBBKiberjinoyatchilikKripto-aktivlarJinoyat kodeksi 278-8-modda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiTo‘y karvoni panjara ortida: Toshkentda katta yo‘lda raqsga tushgan kuyovjo‘ralar qamaldiKecha 18:55Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildiToshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi3 noyabr 12:16“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi2 noyabr 10:17Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiToshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldi1 noyabr 23:42Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi31 oktabr 12:48Diqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqdaDiqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqda28 oktabr 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi