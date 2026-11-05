Toshkentda 23 nafar chet ellikdan iborat noqonuniy guruh fosh etildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida kiberxavfsizlik xodimlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida noqonuniy faoliyat bilan shug‘ullangan 23 nafar chet el fuqarosi qo‘lga olindi.
- Huquq-tartibot idoralari yashirin «ofis»dan 80 ta uyali aloqa vositasi, 21 ta noutbuk, 6 ta Wi-Fi router va 22 ta xorijiy pasportni ashyoviy dalil sifatida olib qo‘ydi.
Toshkent shahrida huquq-tartibot idoralari tomonidan navbatdagi yirik tezkor tadbir muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Poytaxtdagi ko‘p qavatli xonadonlarning birida noqonuniy faoliyat bilan shug‘ullanib kelgan 23 nafar chet el fuqarosidan iborat uyushgan guruh kiberxavfsizlik xodimlari tomonidan qo‘lga olindi.
Mazkur maxsus operatsiya Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan bo‘lib, yashirin «ofis» faoliyatiga to‘liq chek qo‘yildi.
Tintuv va ashyoviy dalillar: 80 ta telefon va maxsus qurilmalar
Tezkor guruh tomonidan mazkur xonadon ko‘zdan kechirilganda, zamonaviy kiberjinoyatchilik infratuzilmasiga xos bo‘lgan ko‘plab raqamli dalillar aniqlandi va protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi:
80 ta uyali aloqa vositasi;
21 ta noutbuk va kompyuter texnikasi;
6 ta Wi-Fi router (internet tarmog‘i qurilmalari);
22 ta xorijiy pasport.
Litsenziyasiz kripto-savdo va yuzlab millionlik aylanma
Dastlabki surishtiruvlar guruhning moliyaviy sxemalari va noqonuniy onlayn faoliyatini oshkor qildi:
Kripto-aktivlar aylanmasi: Guruh a’zolaridan 3 nafari tegishli litsenziya va ruxsatnomasiz xalqaro internet kripto-birjalarida faol kripto-aktivlar savdosini olib borgan;
Mablag‘ miqdori: Aniqlanishicha, ularning noqonuniy kripto-aylanmasi 27 910,21 USDT (taxminan 329,6 million so‘m)ni tashkil etgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tergov davom etmoqda
Holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi 2-qismi (Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish)ning tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Hozirda ushbu xorijiy fuqarolarning respublika hududida va undan tashqarida boshqa moliyaviy firibgarliklarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan dastlabki tergov harakatlari qizg‘in davom etmoqda.
Izohlar 0
…