Diqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqda

·5·Jamiyat
Diqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan, Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqda. Kiberjinoyatchilar foydalanuvchilarga telefon klaviaturasiga yangilangan o‘zbek alifbosini qo‘shib berishni va’da qiluvchi havolalar va APK fayllarni yubormoqda.

Bunday fayllarni o‘rnatish xavfli bo‘lishi mumkin. Shu sababli noma’lum manbalardan yuborilgan havolalarga kirmaslik va APK fayllarni yuklab olmaslik tavsiya etiladi.

Eslatib o‘tamiz, telefon klaviaturasining tili va tartibi odatda qurilma sozlamalari yoki klaviatura ilovasining o‘z sozlamalari orqali o‘zgartiriladi. Shu bois yangi o‘zbekcha klaviaturani o‘rnatish bahonasida yuborilgan shubhali fayllarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish lozim.

Agar sizga shunday xabar kelgan bo‘lsa, faylni ochmang va uni boshqalarga ham yubormang.

KiberjinoyatchilikFiribgarlikTelegramAxborot xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ogoh bo‘ling: O‘zbek alifbosidagi o‘zgarishlar sabab firibgarlar "yangi tuzoq" qo‘ymoqda...Ogoh bo‘ling: O‘zbek alifbosidagi o‘zgarishlar sabab firibgarlar "yangi tuzoq" qo‘ymoqda...Kecha 21:21O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildi15 iyul 12:13Telegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiTelegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldi15 iyun 00:30Emoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiEmoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladi12 iyul 22:59Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...9 iyun 13:26Toshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiToshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiBugun 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi