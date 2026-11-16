Toshkentda bitta eski uy o‘rniga Yangi Toshkentdan ikkita kvartira berilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda renovatsiya dasturiga tushgan mulkdorlarga ayrim hollarda eski xonadon o‘rniga Yangi Toshkentdan ikkita alohida kvartira taklif etilishi mumkin.
- Prezidentning 2026 yil 10 noyabrdagi PF–243-son farmoniga ko‘ra, kompensatsiya miqdori eski ko‘chmas mulkning baholangan qiymatiga qarab belgilanadi va u mulkiy qiymatning 1,5 baravarigacha bo‘lishi mumkin.
Toshkentda renovatsiya dasturiga tushgan uy-joy mulkdorlari uchun yangi imkoniyat paydo bo‘ldi. Endi ayrim holatlarda eski xonadon o‘rniga Yangi Toshkentdan bitta emas, ikkita alohida kvartira taklif qilinishi mumkin. Masalan, 70 kvadrat metrli uy egasiga umumiy maydoni 105 kvadrat metrgacha bo‘lgan 45 va 60 kvadrat metrli ikkita xonadon berish varianti ko‘rib chiqilishi mumkin. Biroq bu har bir mulkdorga avtomatik ravishda ikki uy beriladi, degani emas.
Yangi mexanizm Prezidentning 2026 yil 10 noyabrdagi PF–243-son farmonida nazarda tutilgan. U renovatsiya jarayonida mulkdorlarga kompensatsiya berishning muqobil yo‘llaridan biri sifatida taklif etilmoqda.
70 kvadrat metrli uy egasiga qanday variantlar taklif qilinishi mumkin?
Toshkent shahar hokimligi ma’lum qilishicha, «Toshkent Invest Company» AJ ishtirokida renovatsiya loyihalari amalga oshirilayotgan hududlardagi mulkdorlarga Yangi Toshkentda qurilayotgan uylardan xonadonlar ajratish imkoniyati ko‘zda tutilgan.
Taklifning asosiy jihati shundaki, yangi xonadonning maydoni mulkdorning hozirgi uyi maydoniga teng yoki uning 150 foizigacha bo‘lishi mumkin.
Masalan, amaldagi xonadon 50 kvadrat metr bo‘lsa, uning egasiga Yangi Toshkentdan 75 kvadrat metrgacha bo‘lgan uy taklif etilishi mumkin.
Yana bir qiziq variant — bitta uy o‘rniga ikkita alohida xonadon olish imkoniyati. Masalan:
Eski xonadon maydoni — 70 kvadrat metr.
Yangi xonadonlarning umumiy maydoni — 105 kvadrat metrgacha.
Birinchi xonadon — 45 kvadrat metr.
Ikkinchi xonadon — 60 kvadrat metr.
Bunday yechim ayniqsa katta oilalar yoki farzandlariga alohida uy-joy ajratishni istaydigan mulkdorlar uchun qulay bo‘lishi mumkin.
150 foizlik kompensatsiya nimani anglatadi?
Bu yerda muhim bir jihat bor: Prezident farmonida kompensatsiyaning asosiy mezoni faqat kvadrat metr emas, balki eski ko‘chmas mulkning baholangan qiymati hisoblanadi.
Hujjatning 10-bandiga muvofiq, Toshkent shahrida «Toshkent Invest Company» AJ ishtirokida renovatsiya loyihalari amalga oshirilayotgan hududlardagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko‘chmas mulk obyektlari uchun baholangan mulkiy qiymatning 1,5 baravarigacha bo‘lgan miqdorda Yangi Toshkentda qurilgan uylardan xonadonlar shaklida kompensatsiya berishga ruxsat etilgan.
Demak, 150 foizlik ko‘rsatkichni har bir holatda eski uy maydoniga mexanik ravishda qo‘llash mumkin emas. Hokimlik keltirgan kvadrat metrlar bo‘yicha misollar ehtimoliy variantlarni ko‘rsatadi, yakuniy taklif esa mulkning bahosi va boshqa shartlar hisobga olingan holda shakllantiriladi.
Hammaga ikkita kvartira beriladimi?
Yo‘q. Bu — eng muhim jihatlardan biri.
Hokimlik ta’kidlashicha, 70 kvadrat metrli uy o‘rniga 45 va 60 kvadrat metrli ikkita xonadon berish kabi misollar qat’iy kafolatlangan shartlar emas. Har bir mulkdorning holati alohida ko‘rib chiqiladi.
Bunda quyidagi jihatlar inobatga olinishi mumkin:
mavjud ko‘chmas mulkning xususiyatlari va baholangan qiymati;
mulkdorning uy-joyga bo‘lgan ehtiyoji;
taklif etiladigan xonadonlarning soni va maydoni;
kompensatsiyaning boshqa shartlari.
Takliflarni ishlab chiqish jarayoniga mustaqil tashkilotlar ham jalb etiladi. Xonadonlarning maydoni, soni va boshqa shartlar mulkdorlar bilan kelishiladi.
Mulkdorlar uchun yana qanday imkoniyatlar ochilmoqda?
Yangi mexanizm renovatsiya doirasida uy-joy masalasini hal qilishning muqobil variantlarini ko‘paytirishi mumkin.
Masalan, ayrim oilalar uchun bitta kattaroq xonadon olish ma’qul bo‘lsa, boshqalar ikkita alohida kvartiraga ega bo‘lishni afzal ko‘rishi mumkin. Yana bir oila esa o‘zi yashab kelgan hududga yaqin joyda qolishni istashi ehtimol.
Shu sababli kompensatsiya shartlarini belgilashda mulkdorlarning ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.
Hokimlikning ma’lum qilishicha, renovatsiya jarayonida mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish, shaffoflikni ta’minlash va kompensatsiya shartlarini o‘zaro kelishish asosiy tamoyillar bo‘lib qoladi.
Eski uy egalari nimani bilishi kerak?
Yangi tartib Toshkentdagi barcha eski uylarga yoki renovatsiyaga tushadigan har bir xonadonga birdek tatbiq etilmaydi. Prezident farmonidagi mazkur imkoniyat «Toshkent Invest Company» AJ ishtirokida renovatsiya loyihalari amalga oshirilayotgan hududlardagi ko‘chmas mulk obyektlariga taalluqli.
Shuning uchun mulkdorlar uchun eng muhim masala — taklif etilayotgan kompensatsiyaning qiymati, yangi uyning joylashuvi, maydoni va xonadonlar sonini aniq bilish hamda barcha shartlarni kelishib olishdir.
Xulosa qilib aytganda, Yangi Toshkentdan bitta eski uy o‘rniga ikkita yangi kvartira olish imkoniyati renovatsiya jarayonidagi yangi muqobil yechimlardan biridir. Ammo buni barchaga berilgan va’da yoki kafolat sifatida qabul qilish kerak emas. Har bir oilaning taqdiri, mulki va ehtiyojlari alohida ko‘rib chiqilishi, eng muhimi, kompensatsiya shartlari mulkdor bilan kelishilishi lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…