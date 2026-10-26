Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston san’at arbobi va taniqli rejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida Yangi Toshkent hududidan 3 xonali xonadon topshirildi.
- Mazkur e’tirof ijodkorning «Abdullajon», «Osmondagi bolalar», «Kichkina tabib» va «Vatan» kabi o‘nlab shoh asarlar yaratib, milliy kino san’atini rivojlantirishga qo‘shgan ulkan hissasi uchun berildi.
O‘zbekiston san’at arbobi, milliy kinematografiyaning eng yorqin namoyandalaridan biri, taniqli rejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi — 3 xonali yangi xonadon topshirildi. Bu haqda ijodkor «O‘zbekfilm» kinostudiyasida davlat rahbari ishtirokida bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida to‘lqinlanib ma’lum qildi.
Musoqov o‘ziga xos samimiyat va kinoya aralash «36 yil deganda endi ketmonim uchdi!» deya o‘z quvonchini izhor etar ekan, uzoq yillik ijodiy mehnati yuksak darajada qadrlanganini bildirdi.
O‘zbek kinosi xazinasiga qo‘shilgan ulkan hissa
Zulfiqor Musoqov o‘zbek kino san’atida bir necha avlod qalbidan chuqur joy olgan, milliy qadriyatlar va insoniylikni tarannum etgan shoh asarlar muallifi hisoblanadi:
Mashhur filmlar: U «Abdullajon», «Osmondagi bolalar» (1 va 2-qismlar), «Kichkina tabib», «Vatan», «Berlin—Oqqo‘rg‘on» kabi o‘nlab noyob va sevimli kartinalarni suratga olgan;
Xalqchil qahramonlar: Rejissyorning asarlari yumorga boyligi, sodda va samimiy dialoglari hamda milliy mentalitetni juda aniq ko‘rsatib berishi bilan millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan;
Kino rivojiga hissa: Mazkur sovg‘a ijodkorning yarim asrlik mehnati va milliy kino san’atini yangi bosqichga olib chiqishdagi xizmatlarining munosib e’tirofi bo‘ldi.
Yangi Toshkentdan 3 xonali xonadon
Davlat rahbari tomonidan taqdim etilgan sovg‘a nafaqat moddiy rag‘bat, balki ijodkorning keyingi faoliyati uchun katta ilhom manbai bo‘ldi:
Manzil — Yangi Toshkent: Rejissyorga zamonaviy infratuzilmaga ega bo‘lgan Yangi Toshkent hududidan shinam 3 xonali xonadon ajratildi;
Ijodkorlar uchrashuvi: Ushbu xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning kino sohasi vakillari bilan o‘tkazgan tarixiy uchrashuvi doirasida e’lon qilindi;
Yangi loyihalarga turtki: Madaniy jamoatchilik sevimli rejissyorning bunday munosib rag‘batlantirilishini katta mamnuniyat bilan kutib oldi va undan yana yangi yorqin asarlar kutib qolishini ta’kidladi.
Zulfiqor Musoqovning eng sara filmlari
Film nomi
Yo‘nalishi
Ahamiyati
«Abdullajon»
Fantastik komediya
O‘zbek kinosining klassik fantastik shoh asari
«Kichkina tabib»
Oilaviy drama, komediya
Mehr-oqibat va insoniylik mavzusi
«Osmondagi bolalar»
Yoshlar dramasi
Bir necha avlod yoshlarining sevimli filmi
«Vatan»
Tarixiy-harbiy drama
Vatanparvarlik va inson irodasi gimni
Izohlar 0
…