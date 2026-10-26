Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)

·43·Madaniyat
Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston san’at arbobi va taniqli rejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida Yangi Toshkent hududidan 3 xonali xonadon topshirildi.
  • Mazkur e’tirof ijodkorning «Abdullajon», «Osmondagi bolalar», «Kichkina tabib» va «Vatan» kabi o‘nlab shoh asarlar yaratib, milliy kino san’atini rivojlantirishga qo‘shgan ulkan hissasi uchun berildi.

O‘zbekiston san’at arbobi, milliy kinematografiyaning eng yorqin namoyandalaridan biri, taniqli rejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi — 3 xonali yangi xonadon topshirildi. Bu haqda ijodkor «O‘zbekfilm» kinostudiyasida davlat rahbari ishtirokida bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida to‘lqinlanib ma’lum qildi.

Musoqov o‘ziga xos samimiyat va kinoya aralash «36 yil deganda endi ketmonim uchdi!» deya o‘z quvonchini izhor etar ekan, uzoq yillik ijodiy mehnati yuksak darajada qadrlanganini bildirdi.

O‘zbek kinosi xazinasiga qo‘shilgan ulkan hissa

Zulfiqor Musoqov o‘zbek kino san’atida bir necha avlod qalbidan chuqur joy olgan, milliy qadriyatlar va insoniylikni tarannum etgan shoh asarlar muallifi hisoblanadi:

  • Mashhur filmlar: U «Abdullajon», «Osmondagi bolalar» (1 va 2-qismlar), «Kichkina tabib», «Vatan», «Berlin—Oqqo‘rg‘on» kabi o‘nlab noyob va sevimli kartinalarni suratga olgan;

  • Xalqchil qahramonlar: Rejissyorning asarlari yumorga boyligi, sodda va samimiy dialoglari hamda milliy mentalitetni juda aniq ko‘rsatib berishi bilan millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan;

  • Kino rivojiga hissa: Mazkur sovg‘a ijodkorning yarim asrlik mehnati va milliy kino san’atini yangi bosqichga olib chiqishdagi xizmatlarining munosib e’tirofi bo‘ldi.

Yangi Toshkentdan 3 xonali xonadon

Davlat rahbari tomonidan taqdim etilgan sovg‘a nafaqat moddiy rag‘bat, balki ijodkorning keyingi faoliyati uchun katta ilhom manbai bo‘ldi:

  • Manzil — Yangi Toshkent: Rejissyorga zamonaviy infratuzilmaga ega bo‘lgan Yangi Toshkent hududidan shinam 3 xonali xonadon ajratildi;

  • Ijodkorlar uchrashuvi: Ushbu xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning kino sohasi vakillari bilan o‘tkazgan tarixiy uchrashuvi doirasida e’lon qilindi;

  • Yangi loyihalarga turtki: Madaniy jamoatchilik sevimli rejissyorning bunday munosib rag‘batlantirilishini katta mamnuniyat bilan kutib oldi va undan yana yangi yorqin asarlar kutib qolishini ta’kidladi.

Zulfiqor Musoqovning eng sara filmlari

Film nomi

Yo‘nalishi

Ahamiyati

«Abdullajon»

Fantastik komediya

O‘zbek kinosining klassik fantastik shoh asari

«Kichkina tabib»

Oilaviy drama, komediya

Mehr-oqibat va insoniylik mavzusi

«Osmondagi bolalar»

Yoshlar dramasi

Bir necha avlod yoshlarining sevimli filmi

«Vatan»

Tarixiy-harbiy drama

Vatanparvarlik va inson irodasi gimni

Zulfiqor MusoqovO‘zbekfilmShavkat MirziyoyevYangi Toshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Bugun 20:57«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladiBugun 20:20Prezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiPrezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiBugun 20:08Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)13 oktabr 10:01Yangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindiYangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindi12 oktabr 18:04«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladiBugun 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir