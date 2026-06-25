Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladi

·33·Iqtisodiyot
Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladi

Yil boshida aholini uy-joy bilan ta’minlash bo‘yicha yirik dastur qabul qilindi. Unga ko‘ra, 2040 yilga qadar har yili quriladigan uy-joylar sonini ikki barobar oshirib, 280 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan, deb xabar berdi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov.

Shuningdek, “Yangi O‘zbekiston” massivlari sonini 61 tadan 120 taga ko‘paytirish belgilangan. Ayni paytda mamlakatda yiliga 20–25 million kvadrat metr tijorat binolari foydalanishga topshirilmoqda.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, uy-joy va tijorat binolarining o‘zi har yili kamida 10 milliard dollarlik qurilish materiallariga talab yaratadi.

Toshkent xalqaro investitsiya forumida hamkorlarga umumiy qiymati 27 milliard dollar bo‘lgan infratuzilma loyihalari taklif qilindi.

Ular orasida Jizzax viloyatida atom elektr stansiyasi, Toshkent viloyatida to‘rtinchi misni boyitish fabrikasi hamda O‘rta Chirchiqda yiliga 20 million yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish quvvatiga ega Yangi Toshkent aeroportini qurish rejalari bor.

Bundan tashqari, Yangi Toshkentda 55 ming o‘rinli futbol stadioni va 282 kilometrlik Toshkent–Samarqand avtomobil yo‘lini barpo etish ko‘zda tutilgan. Bu loyihalarni amalga oshirishda katta hajmda qurilish materiallari talab etiladi.

Yirik obyektlarda ishlatiladigan mahsulotlarga standart, sifat va sertifikatlash bo‘yicha yuqori talablar qo‘yiladi. Shu sababli bunday loyihalarni mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilari bilan bog‘laydigan yangi tizim yaratish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi.

Sherzod AsadovYangi O‘zbekistonToshkentJizzaxYangi ToshkentQurilish materiallari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiInvestitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiBugun, 13:28Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiSoliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiBugun, 13:09Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiHududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiBugun, 12:2726 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:33UzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiUzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiKecha, 17:1125 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda