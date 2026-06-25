Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladi
Yil boshida aholini uy-joy bilan ta’minlash bo‘yicha yirik dastur qabul qilindi. Unga ko‘ra, 2040 yilga qadar har yili quriladigan uy-joylar sonini ikki barobar oshirib, 280 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan, deb xabar berdi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov.
Shuningdek, “Yangi O‘zbekiston” massivlari sonini 61 tadan 120 taga ko‘paytirish belgilangan. Ayni paytda mamlakatda yiliga 20–25 million kvadrat metr tijorat binolari foydalanishga topshirilmoqda.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, uy-joy va tijorat binolarining o‘zi har yili kamida 10 milliard dollarlik qurilish materiallariga talab yaratadi.
Toshkent xalqaro investitsiya forumida hamkorlarga umumiy qiymati 27 milliard dollar bo‘lgan infratuzilma loyihalari taklif qilindi.
Ular orasida Jizzax viloyatida atom elektr stansiyasi, Toshkent viloyatida to‘rtinchi misni boyitish fabrikasi hamda O‘rta Chirchiqda yiliga 20 million yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish quvvatiga ega Yangi Toshkent aeroportini qurish rejalari bor.
Bundan tashqari, Yangi Toshkentda 55 ming o‘rinli futbol stadioni va 282 kilometrlik Toshkent–Samarqand avtomobil yo‘lini barpo etish ko‘zda tutilgan. Bu loyihalarni amalga oshirishda katta hajmda qurilish materiallari talab etiladi.
Yirik obyektlarda ishlatiladigan mahsulotlarga standart, sifat va sertifikatlash bo‘yicha yuqori talablar qo‘yiladi. Shu sababli bunday loyihalarni mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilari bilan bog‘laydigan yangi tizim yaratish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi.
…