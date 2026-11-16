UFC 337 rasman e’lon qilindi: 2027 yilda Orlandoda tarixiy turnir o‘tkaziladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC tashkiloti 2027 yil 20 fevral kuni AQSHning Orlando shahridagi Kia Center arenasida raqamlangan UFC 337 turnirini o‘tkazishini rasman tasdiqladi.
- Bu shahar tarixida ilk bor raqamlangan UFC musobaqasiga mezbonlik qiladi.
- Hozircha turnir doirasida oktagonga ko‘tariladigan sportchilar va janglar ro‘yxati e’lon qilinmagan.
- Tashkilot yaqin vaqtlarda musobaqa kardini bosqichma-bosqich taqdim etishi kutilmoqda.
UFC 2027 yil taqvimidagi yana bir muhim sanani rasman tasdiqladi. Dunyodagi eng nufuzli MMA promousheni fevral oyida Orlandoga qaytadi. Bu safargi musobaqa oddiy Fight Night emas, balki raqamlangan UFC 337 turniri bo‘ladi. Eng qizig‘i, tashkilot hozircha oktagonga kimlar ko‘tarilishini oshkor qilmadi.
UFC 337 qachon va qayerda o‘tkaziladi?
UFC 337 turniri 2027 yil 20 fevral, shanba kuni AQSHning Florida shtatidagi Orlando shahrida joylashgan Kia Center arenasida bo‘lib o‘tadi.
Bu haqda promoushen UFC 334 turniri translyatsiyasi davomida ma’lum qildi. Shu tariqa, UFC bir necha yillik tanaffusdan keyin Orlandoga qaytadi. Mazkur shahar tashkilot tarixida beshinchi bor UFC musobaqasiga mezbonlik qiladi.
E’tiborlisi, bu Orlandoda o‘tkaziladigan ilk raqamlangan UFC turniri bo‘ladi. Avvalgi to‘rtta musobaqa ham hozirgi Kia Center nomi bilan tanilgan arenada, u paytdagi Amway Center majmuasida tashkil etilgan.
Turnir kardida hozircha kimlar bor?
Hozircha UFC 337 turnirining janglar ro‘yxati e’lon qilinmagan. Asosiy jang, chempionlik kamari uchun bellashuvlar va turnirning boshqa ishtirokchilari haqida rasmiy ma’lumot yo‘q.
Shu bois hozircha muayyan sportchilarning nomi yoki ehtimoliy raqiblar haqidagi xabarlarni tasdiqlangan ma’lumot sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi. UFC yaqin vaqtlarda turnir kardini bosqichma-bosqich taqdim etishi kutilmoqda.
Muxlislar uchun esa asosiy qiziqish shundaki, Orlandoda o‘tadigan ilk raqamlangan musobaqa qanday janglar bilan boyitiladi va tashkilot kechaning markaziy bellashuvi uchun qaysi yulduzlarni tanlaydi?
UFC 2027 yilni qanday boshlaydi?
UFC'ning 2027 yil boshidagi taqvimi ham tobora aniqlashib bormoqda. Raqamlangan turnirlar orasida yilning birinchi musobaqasi 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahridagi Scotiabank Arena'da o‘tkaziladigan UFC 336 bo‘ladi.
Ushbu turnirda ikki chempionlik bellashuvi rejalashtirilgan: yengil vaznlilar emas, uchuvchan vazn toifasi chempioni Joshua Van Manel Kape bilan kamarini himoya qiladi. Shuningdek, yarim o‘rta vaznda vaqtinchalik chempionlik kamari uchun Karlos Prates Maykl Moralesga qarshi oktagonga chiqadi.
Shundan keyin UFC fevral oyida Avstraliyaning Sidney shahri va AQSHning Klivlend shahrida ham musobaqalar o‘tkazadi. 20 fevralda esa navbat UFC 337 turniriga yetadi.
Demak, 2027 yilning dastlabki oylari MMA muxlislari uchun juda sermazmun o‘tishi kutilmoqda. Toronto va Orlandoda bo‘lib o‘tadigan raqamlangan turnirlar esa yangi yilning eng ko‘p muhokama qilinadigan sport voqealari qatoriga kirishi mumkin.
Endi barcha e’tibor UFC 337 kardiga qaratilgan. Orlandodagi tarixiy turnirda kimlar jang qilishi va kechaning asosiy bellashuvi qanday bo‘lishi hozircha sirligicha qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…