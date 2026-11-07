Harorat -7 darajagacha tushadi: sovuq sabab «zapravka»larga cheklov kiritilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kelasi hafta boshidan respublika hududida havo haroratining -7 darajagacha pasayishi kutilayotgani sababli Energetika vazirligi metan shoxobchalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
- Tabiiy gaz ta’minotida birinchi navbatdagi ustuvorlik aholi xonadonlari, maktablar, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy muassasalarga qaratiladi.
Kelasi hafta boshidan respublika hududida ob-havo keskin o‘zgarishi, yog‘ingarchilik va tungi ayoz kuzatilishi munosabati bilan Energetika vazirligi metan «zapravka»lar (AGTKSH) faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
«O‘zgidromet» taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 9–11 noyabr kunlari O‘zbekiston bo‘ylab yomg‘ir, shimoliy va tog‘li hududlarda esa qor yog‘ishi kutilmoqda. Ayniqsa shimolda havo harorati kechasi -7°C gacha, ayrim viloyatlarda esa -1…-2°C gacha pasayishi bashorat qilingan.
Aholi va ijtimoiy sohaga ustuvorlik: Shoxobchalar qay tartibda cheklanadi?
Energetika vazirligi sovuq kunlarda mavjud gaz resurslarini birinchi navbatda aholi ehtiyojiga yo‘naltirish mexanizmlarini eslatib o‘tdi:
Birinchi navbatdagi obyektlar: Tabiiy gaz ta’minotida asosiy ustuvorlik xonadonlar, maktablar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy muassasalarga qaratiladi;
Vaqtinchalik grafiklar: Havo sovib, gaz quvurlarida bosim pasaygan taqdirda, mavsumiy iste’molchilar, xususan, avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati cheklanishi mumkin;
Oldindan xabardor qilish: Cheklovlar viloyat va shahar hokimliklari bilan kelishilgan maxsus grafiklar asosida joriy etiladi va haydovchilar hamda tadbirkorlar bu haqda oldindan ogohlantiriladi.
Favqulodda vaziyatlarda qaysi raqamlarga murojaat qilish kerak?
Vazirlik elektr va gaz ta’minotida uzilishlar yoki nosozliklar kuzatilganda tunu-kun (24/7) ishlaydigan quyidagi aloqa tarmoqlarini taqdim etdi:
1104 — gaz bosimi va umumiy ta’minot masalalari bo‘yicha;
104 — gaz avariya-dispetcherlik xizmati;
1154 — elektr uzilishlari va elektr tarmog‘idagi nosozliklar;
+998 71 208-10-15 — energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish yoki noqonuniy ulanish holatlari haqida «Energoinspeksiya»ning ishonch telefoni.
Is gazidan himoya va xavfsizlik: Muhim tavsiyalar
Isitish mavsumi faol pallaga kirishi bilan mutasaddilar xavfsizlik va tejamkorlik choralariga qat’iy rioya qilishni so‘ramoqda:
Mo‘ri va jihozlar ko‘rigi: Xonadondagi isitish qozonlari, gaz jihozlari hamda dudburon (mo‘ri) va ventilyatsiya tizimlarining tozaligi hamda sozligini qayta tekshiring;
Gaz plitasidan saqlaning: Xonani isitish uchun hech qachon oshxonadagi gaz plitalarini yoqib qo‘ymang — bu ko‘rinmas qotil bo‘lmish is gazidan zaharlanishga sabab bo‘ladi;
Elektr tarmog‘iga ortiqcha yuklama bermang: Bir nechta yuqori quvvatli isitgichni bitta uzaytirgichga (troynik) ulamang va isitkichlarni yoqilgan holda qarovsiz qoldirmang;
Tejamkorlik odati: Keraksiz xonalarda chiroqlarni o‘chirish va uydagi issiqlikni saqlash ham oila budjetini asraydi, ham umumiy energetika tizimidagi yuklamani yengillashtiradi.
Izohlar 0
…