Harorat -7 darajagacha tushadi: sovuq sabab «zapravka»larga cheklov kiritilishi mumkin

·64·O‘zbekiston
Harorat -7 darajagacha tushadi: sovuq sabab «zapravka»larga cheklov kiritilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kelasi hafta boshidan respublika hududida havo haroratining -7 darajagacha pasayishi kutilayotgani sababli Energetika vazirligi metan shoxobchalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
  • Tabiiy gaz ta’minotida birinchi navbatdagi ustuvorlik aholi xonadonlari, maktablar, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy muassasalarga qaratiladi.

Kelasi hafta boshidan respublika hududida ob-havo keskin o‘zgarishi, yog‘ingarchilik va tungi ayoz kuzatilishi munosabati bilan Energetika vazirligi metan «zapravka»lar (AGTKSH) faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritilishi mumkinligidan ogohlantirdi.

«O‘zgidromet» taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 9–11 noyabr kunlari O‘zbekiston bo‘ylab yomg‘ir, shimoliy va tog‘li hududlarda esa qor yog‘ishi kutilmoqda. Ayniqsa shimolda havo harorati kechasi -7°C gacha, ayrim viloyatlarda esa -1…-2°C gacha pasayishi bashorat qilingan.

Aholi va ijtimoiy sohaga ustuvorlik: Shoxobchalar qay tartibda cheklanadi?

Energetika vazirligi sovuq kunlarda mavjud gaz resurslarini birinchi navbatda aholi ehtiyojiga yo‘naltirish mexanizmlarini eslatib o‘tdi:

  • Birinchi navbatdagi obyektlar: Tabiiy gaz ta’minotida asosiy ustuvorlik xonadonlar, maktablar, maktabgacha ta’lim tashkilotlari, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy muassasalarga qaratiladi;

  • Vaqtinchalik grafiklar: Havo sovib, gaz quvurlarida bosim pasaygan taqdirda, mavsumiy iste’molchilar, xususan, avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati cheklanishi mumkin;

  • Oldindan xabardor qilish: Cheklovlar viloyat va shahar hokimliklari bilan kelishilgan maxsus grafiklar asosida joriy etiladi va haydovchilar hamda tadbirkorlar bu haqda oldindan ogohlantiriladi.

Favqulodda vaziyatlarda qaysi raqamlarga murojaat qilish kerak?

Vazirlik elektr va gaz ta’minotida uzilishlar yoki nosozliklar kuzatilganda tunu-kun (24/7) ishlaydigan quyidagi aloqa tarmoqlarini taqdim etdi:

  • 1104 — gaz bosimi va umumiy ta’minot masalalari bo‘yicha;

  • 104 — gaz avariya-dispetcherlik xizmati;

  • 1154 — elektr uzilishlari va elektr tarmog‘idagi nosozliklar;

  • +998 71 208-10-15 — energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish yoki noqonuniy ulanish holatlari haqida «Energoinspeksiya»ning ishonch telefoni.

Is gazidan himoya va xavfsizlik: Muhim tavsiyalar

Isitish mavsumi faol pallaga kirishi bilan mutasaddilar xavfsizlik va tejamkorlik choralariga qat’iy rioya qilishni so‘ramoqda:

  1. Mo‘ri va jihozlar ko‘rigi: Xonadondagi isitish qozonlari, gaz jihozlari hamda dudburon (mo‘ri) va ventilyatsiya tizimlarining tozaligi hamda sozligini qayta tekshiring;

  2. Gaz plitasidan saqlaning: Xonani isitish uchun hech qachon oshxonadagi gaz plitalarini yoqib qo‘ymang — bu ko‘rinmas qotil bo‘lmish is gazidan zaharlanishga sabab bo‘ladi;

  3. Elektr tarmog‘iga ortiqcha yuklama bermang: Bir nechta yuqori quvvatli isitgichni bitta uzaytirgichga (troynik) ulamang va isitkichlarni yoqilgan holda qarovsiz qoldirmang;

  4. Tejamkorlik odati: Keraksiz xonalarda chiroqlarni o‘chirish va uydagi issiqlikni saqlash ham oila budjetini asraydi, ham umumiy energetika tizimidagi yuklamani yengillashtiradi.

Energetika vazirligiO‘zgidrometAGTKSHtabiiy gaz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi24 iyun 17:20Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi30 iyul 15:32Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda26 oktabr 13:22O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?21 oktabr 17:10“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi4 oktabr 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi