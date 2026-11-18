Holand 0:2 hisobidan qaytgan g‘alabadan zavqlandi: «Norvegiyalik bo‘lish naqadar yoqimli!»
Norvegiya terma jamoasi Daniyaga qarshi ikki gol farqini yo‘qqa chiqarib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Hal qiluvchi gol qo‘shib berilgan daqiqalarda kiritildi. Erling Holand esa bu irodali g‘alabadan keyin 2026 yilni faoliyatidagi eng yorqin davrlardan biri sifatida e’tirof etdi.
«Norvegiyalik bo‘lish naqadar yoqimli!»
Millatlar ligasi doirasidagi bahsda norvegiyaliklar 0:2 hisobida ortda borayotgan edi. Biroq jamoa taslim bo‘lmadi: hisobni tenglashtirdi va so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi.
Uchrashuvdan keyin Holand o‘z hissiyotlarini yashirmadi.
«Bu men boshdan kechirgan eng ajoyib futbol yillaridan biri bo‘ldi. Norvegiyalik bo‘lish naqadar yoqimli! Bahs oldidan Stole Solbakken: “Kelinglar, ushbu ajoyib futbol yilini yuqori notada yakunlaylik”, dedi. Ikkinchi bo‘limda biz to‘liq ustunlik qildik», — dedi hujumchi.
Ikki gollik kamomad ham norvegiyaliklarni to‘xtata olmadi
Daniya dastlabki daqiqalardayoq qulay ustunlikka ega bo‘ldi. Ammo ikkinchi bo‘limda tashabbusni qo‘lga olgan Norvegiya raqib darvozasiga ketma-ket javob gollarini kiritdi va uchrashuv yakunida g‘alabani rasmiylashtirdi.
Bu natija jamoaning nafaqat hujumdagi salohiyatini, balki qiyin vaziyatda ham o‘z kuchiga ishonishini namoyon etdi.
Norvegiya chorak finalda!
Daniya ustidan qozonilgan g‘alaba Norvegiyaga guruhda ikkinchi o‘rinni egallash va Millatlar ligasining chorak finaliga chiqish imkonini berdi.
Holand uchun esa bu yil terma jamoadagi muvaffaqiyatlar bilan yodda qoladigan davr bo‘ldi. Uning so‘zlaridan anglashiladiki, norvegiyaliklar erishilgan natijalardan mamnun va keyingi bosqichda ham shu ruhni saqlab qolishni istaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…