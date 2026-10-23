Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?

·1·O‘zbekiston
Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?

Dam olish kunlari O‘zbekiston bo‘ylab yog‘ingarchiliksiz, iliq ob-havo saqlanib qoladi. Bu haqda O‘zgidromet ma’lum qildi.

Prognozga ko‘ra, mamlakatning aksariyat hududlarida kechalari havo harorati 3–8 daraja iliq, kunduzi esa 15–20 daraja iliq bo‘ladi. Shimoliy hududlarda kechalari harorat 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha, kunduzi 12–17 daraja iliqni tashkil etadi.

Shamol sharqdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. Shimoliy hududlar va cho‘llarning ayrim joylarida shamol tezligi 13–18 metrga yetishi, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

Toshkent shahrida 23–25-oktyabr kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esadi.

Poytaxtda kechalari harorat 5–7 daraja iliq bo‘ladi. Kunduzi 23 oktyabrda 19–21 daraja, 24–25-oktyabr kunlari esa 17–19 daraja iliq havo kuzatiladi.

O‘zgidrometob-havo prognoziO‘zbekiston ob-havosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?Kecha 19:32Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi12 sentabr 07:05O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadiO‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadi25 sentabr 22:03Qurbon hayitida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?Qurbon hayitida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?16 may 17:33O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?11 avgust 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)