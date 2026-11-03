Bugun O‘zbekistonning qaysi hududlarida yog‘ingarchilik kutilmoqda?

·60·O‘zbekiston
Bugun O‘zbekistonning qaysi hududlarida yog‘ingarchilik kutilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 3 noyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchiliksiz o‘zgaruvchan ob-havo kuzatilishi kutilmoqda.
  • Faqat ayrim tog‘ oldi va tog‘li hududlarda yomg‘ir yog‘ishi, baland tog‘larda esa qor yog‘ishi ehtimoli mavjud.
  • Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi va harorat kunduzi 20–22 daraja iliqni tashkil etadi.

O‘zgidromet 3 noyabr, seshanba kuni mamlakat hududlarida kuzatiladigan ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi. Prognozga ko‘ra, respublikaning aksariyat hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim tog‘ oldi va tog‘li hududlarda esa yomg‘ir, baland tog‘larda qor yog‘ishi ehtimoli bor.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan esadigan shamol tezligi sekundiga 3–8 metrni tashkil etadi. Harorat kechasi 8–10 daraja, kunduzi esa 20–22 daraja iliq bo‘lishi prognoz qilingan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3–8 daraja, kunduzi 15–20 daraja iliq atrofida bo‘ladi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida o‘zgaruvchan ob-havo saqlanib qoladi. Yomg‘ir yog‘ishi kutilmaydi. Sharqiy yo‘nalishdagi shamolning tezligi 7–12 m/s bo‘ladi. Tunda havo harorati 7–12 daraja, kunduzi esa 18–23 daraja iliqni tashkil etadi.

Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Hududlarda yog‘ingarchilik ehtimoli yo‘q. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–12 daraja, kunduzi 18–23 daraja iliq bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kun davomida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 9–14 daraja, kunduzi esa 20–25 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham o‘zgaruvchan ob-havo kuzatiladi. Yog‘ingarchilik bo‘lmaydi. Shamol sharqdan 5–10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–12 daraja, kunduzi 17–22 daraja iliq bo‘ladi.

Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida esa ob-havo biroz farq qiladi. Bu yerlarda havo o‘zgaruvchan bo‘lib, ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi, baland tog‘li hududlarda esa yog‘ingarchilik qorga aylanishi mumkin. Shuningdek, ba’zi hududlarga tuman tushishi ehtimoli bor. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja, kunduzi 12–17 daraja iliq bo‘lishi prognoz qilingan.

O‘zgidrometob-havo prognoziO‘zbekiston ob-havosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 oktyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?31 oktyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?30 oktabr 15:32Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?23 oktabr 19:16O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqdaO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda31 oktabr 22:56Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaNoyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda28 oktabr 13:16O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?22 oktabr 19:32Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?