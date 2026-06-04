Erling Xoland Real Madrid bilan kelishuvga erishgani aytilmoqda

·93·Sport
Erling Xoland Real Madrid bilan kelishuvga erishgani aytilmoqda
Audio versiyasi

Real Madrid prezidentligi uchun kurash kutilmagan tus oldi. Nomzod Enrique Riquelme amaldagi prezident Florentino Perezga qarshi saylov kampaniyasida Manchester Siti yulduzi Erling Xoland Madridga koʻchib oʻtishga rozi boʻlganini iddao qildi. 37 yoshli tadbirkor oʻzining butun saylovoldi dasturini norvegiyalik hujumchini "Santyago Bernabeu"ga olib kelish ustiga qurgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur "El Hormiguero" koʻrsatuvida chiqish qilgan Riquelme nafaqat Erling Xoland, balki 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibi Rodri ham uning rejalari markazida ekanini taʼkidladi. U klub aʼzolariga moliyaviy kafolat berib, agar ushbu transferlarni amalga osha olmasa, kelgusi mavsum uchun barcha aʼzolik badallarini oʻz choʻntagidan toʻlashga vaʼda berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling Xolandning shartnomasida tovon puli bor va futbolchining oʻzi Madridga kelishni istaydi.

Biroq, futbolchining vakillari ushbu bayonotlarni tezda rad etishdi. Erling Xolandning otasi Alfie Haaland va agenti Rafaela Pimenta qoʻshma bayonot berib, Riquelme bilan hech qanday kelishuv mavjud emasligini bildirishdi. Ular bu gaplarni "koʻngilochar, ammo haqiqatdan yiroq" deb atashdi. Manchester Siti ham oʻz yulduzi borasida xotirjam ekanini va uning klub loyihasidan ketish niyati yoʻqligini maʼlum qildi.

The Athletic nashrining xabar berishicha, Manchester Siti rahbariyati Riquelmening asossiz daʼvolari yuzasidan huquqiy choralar koʻrishni rejalashtirmoqda. Klub Erling Xoland shartnomasida transferni osonlashtiradigan maxsus band borligini qatʼiyan rad etdi. Shu bilan birga, Florentino Perez ham boʻsh kelmayapti — u Joze Mourinyo bilan bosh murabbiylik borasida kelishuvga erishganini eʼlon qildi.

Real MadridErling XolandManchester SitiFlorentino PerezTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi