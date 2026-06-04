Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkin
Liverpul jamoasining yozgi transfer rejalari jiddiy zarbaga uchradi. Jamoaning asosiy nishoni boʻlib turgan Yan Diomande Pari Sen-Jermen klubiga boʻlgan mehri haqida ochiqchasiga gapirdi. RB Leipzig yulduzi Muhammad Salah oʻrnini egallashi kutilayotgan edi, biroq uning soʻnggi bayonoti futbolchining yuragi Parc des Princes stadioniga talpinayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
19 yoshli vinger Angliya Premer-ligasi klublarining qiziqishiga qaramay, oilaviy sabablarga koʻra Fransiyaga qaytishni afzal koʻrmoqda. "Kelajagim? Bu bilan shugʻullanadigan jamoam bor. Men bor eʼtiborimni oʻyinga qaratishga harakat qilyapman. Yoshligimdan PSJga muxlislik qilaman, adashmasam otam ham ushbu klub tarafdori boʻlgan. Hozircha kelajak haqida oʻylamayapman, bor eʼtiborim Jahon chempionatida", — dedi Diomande.
Bu holat Mersisayd klubi uchun katta yoʻqotishdir, chunki ular iqtidorli futbolchini Muhammad Salahning uzoq muddatli vorisi sifatida koʻrayotgan edi. Diomande 2025-26 yilgi mavsumda Bundesliga doirasida 33 ta oʻyinda 20 ta golda ishtirok etib, oʻzini koʻrsata oldi. Ayniqsa, uning 118 ta muvaffaqiyatli driblingi uni Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylantirdi.
Liverpul rahbariyati uchun muammolar faqat Diomande bilan cheklanib qolmayapti. Jamoaning asosiy himoyachisi Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Muhammad Salah va tajribali himoyachi Andrew Robertson ham jamoani tark etishi tasdiqlangan bir paytda, Yan Diomande transferining amalga oshmasligi klub uchun ogʻir zarba boʻlishi mumkin.
…