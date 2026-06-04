Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkin

·252·Sport
Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkin
Audio versiyasi

Liverpul jamoasining yozgi transfer rejalari jiddiy zarbaga uchradi. Jamoaning asosiy nishoni boʻlib turgan Yan Diomande Pari Sen-Jermen klubiga boʻlgan mehri haqida ochiqchasiga gapirdi. RB Leipzig yulduzi Muhammad Salah oʻrnini egallashi kutilayotgan edi, biroq uning soʻnggi bayonoti futbolchining yuragi Parc des Princes stadioniga talpinayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

19 yoshli vinger Angliya Premer-ligasi klublarining qiziqishiga qaramay, oilaviy sabablarga koʻra Fransiyaga qaytishni afzal koʻrmoqda. "Kelajagim? Bu bilan shugʻullanadigan jamoam bor. Men bor eʼtiborimni oʻyinga qaratishga harakat qilyapman. Yoshligimdan PSJga muxlislik qilaman, adashmasam otam ham ushbu klub tarafdori boʻlgan. Hozircha kelajak haqida oʻylamayapman, bor eʼtiborim Jahon chempionatida", — dedi Diomande.

Bu holat Mersisayd klubi uchun katta yoʻqotishdir, chunki ular iqtidorli futbolchini Muhammad Salahning uzoq muddatli vorisi sifatida koʻrayotgan edi. Diomande 2025-26 yilgi mavsumda Bundesliga doirasida 33 ta oʻyinda 20 ta golda ishtirok etib, oʻzini koʻrsata oldi. Ayniqsa, uning 118 ta muvaffaqiyatli driblingi uni Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylantirdi.

Liverpul rahbariyati uchun muammolar faqat Diomande bilan cheklanib qolmayapti. Jamoaning asosiy himoyachisi Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Muhammad Salah va tajribali himoyachi Andrew Robertson ham jamoani tark etishi tasdiqlangan bir paytda, Yan Diomande transferining amalga oshmasligi klub uchun ogʻir zarba boʻlishi mumkin.

LiverpulPSJTransferlarYan DiomandeReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi