Joze Mourinyo Turkiya ustidan Inson huquqlari boʻyicha Yevropa sudiga shikoyat qildi
Portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinyo Turkiya futbol rasmiylari bilan boʻlgan nizoni yangi bosqichga olib chiqdi. Hozirda Real Madrid bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turgan murabbiy Fenerbahce klubidagi faoliyati davomida oʻzining fundamental huquqlari buzilganini daʼvo qilib, Inson huquqlari boʻyicha Yevropa sudiga (IHYES) rasmiy shikoyat kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2025-yilning avgust oyida Fenerbahce jamoasini tark etgan Joze Mourinyo Turkiya Futbol Federatsiyasi (TFF) tomonidan oʻziga nisbatan qoʻllanilgan intizomiy jazolarga eʼtiroz bildirmoqda. Mazkur huquqiy kurash 2024-yilning noyabr oyida Trabzonspor ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng boshlangan edi. Oʻshanda murabbiy VAR tizimi va mahalliy futbol tizimini tanqid qilgani uchun bir oʻyinga chetlatilgan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan edi.
Strasburgdagi sudga taqdim etilgan hujjatlarda Joze Mourinyo Turkiya sport sudlov tizimining shaffofligi va xolisligiga shubha bildirgan. Tajribali murabbiyning taʼkidlashicha, Turkiyadagi futbol kengashlari mustaqil emas va uning soʻz erkinligi huquqi Superliga hakamlik standartlarini tanqid qilgani uchun poymol etilgan. U oʻz chiqishlarida tizimli muammolarni bir necha bor tilga olgan edi.
Shuningdek, Florentino Perezning Real Madrid prezidentligi uchun saylovlardagi asosiy tanlovi boʻlib turgan Joze Mourinyo adolatli sudlov huquqi ham inkor etilganini taʼkidlamoqda. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, unga nisbatan chiqarilgan jazo qarorining asoslantirilgan qismi taqdim etilmagan, bu esa qonuniy himoyalanish imkoniyatini cheklagan.
Ushbu sud jarayoni Turkiya Futbol Federatsiyasining intizomiy tartib-taomillarini xalqaro miqyosda sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda. Joze Mourinyo va uning huquqshunoslari Turkiya oʻzi imzolagan Yevropa inson huquqlari protokollarini buzgan deb hisoblamoqda.
…