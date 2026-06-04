Joze Mourinyo Turkiya ustidan Inson huquqlari boʻyicha Yevropa sudiga shikoyat qildi

·152·Sport
Joze Mourinyo Turkiya ustidan Inson huquqlari boʻyicha Yevropa sudiga shikoyat qildi
Audio versiyasi

Portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinyo Turkiya futbol rasmiylari bilan boʻlgan nizoni yangi bosqichga olib chiqdi. Hozirda Real Madrid bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turgan murabbiy Fenerbahce klubidagi faoliyati davomida oʻzining fundamental huquqlari buzilganini daʼvo qilib, Inson huquqlari boʻyicha Yevropa sudiga (IHYES) rasmiy shikoyat kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2025-yilning avgust oyida Fenerbahce jamoasini tark etgan Joze Mourinyo Turkiya Futbol Federatsiyasi (TFF) tomonidan oʻziga nisbatan qoʻllanilgan intizomiy jazolarga eʼtiroz bildirmoqda. Mazkur huquqiy kurash 2024-yilning noyabr oyida Trabzonspor ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng boshlangan edi. Oʻshanda murabbiy VAR tizimi va mahalliy futbol tizimini tanqid qilgani uchun bir oʻyinga chetlatilgan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan edi.

Strasburgdagi sudga taqdim etilgan hujjatlarda Joze Mourinyo Turkiya sport sudlov tizimining shaffofligi va xolisligiga shubha bildirgan. Tajribali murabbiyning taʼkidlashicha, Turkiyadagi futbol kengashlari mustaqil emas va uning soʻz erkinligi huquqi Superliga hakamlik standartlarini tanqid qilgani uchun poymol etilgan. U oʻz chiqishlarida tizimli muammolarni bir necha bor tilga olgan edi.

Shuningdek, Florentino Perezning Real Madrid prezidentligi uchun saylovlardagi asosiy tanlovi boʻlib turgan Joze Mourinyo adolatli sudlov huquqi ham inkor etilganini taʼkidlamoqda. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, unga nisbatan chiqarilgan jazo qarorining asoslantirilgan qismi taqdim etilmagan, bu esa qonuniy himoyalanish imkoniyatini cheklagan.

Ushbu sud jarayoni Turkiya Futbol Federatsiyasining intizomiy tartib-taomillarini xalqaro miqyosda sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda. Joze Mourinyo va uning huquqshunoslari Turkiya oʻzi imzolagan Yevropa inson huquqlari protokollarini buzgan deb hisoblamoqda.

Joze MourinyoReal MadridFenerbahceTurkiyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi