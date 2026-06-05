Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi reja

·91·Sport
Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi reja

Myunxenning Bavariya klubi oʻzining yosh iqtidori Arijon Ibrahimovic borasida yakuniy qarorga keldi. Sky xabariga koʻra, Germaniya rekordchisi futbolchini yana ijaraga berish niyatida emas va uni asosiy jamoa tarkibida olib qolmoqchi. Klub rahbariyati Germaniya U21 terma jamoasi aʼzosining oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim safidagi oʻsishidan mamnun va unga yangi mavsumda muhim rol ajratishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub mutasaddilari Ibrahimovicni jamoada Raphael Guerreiro bajargan funksiyaga oʻxshash vazifada koʻrishmoqda. Maʼlumot uchun, Raphael Guerreiro jarohatlariga qaramay, oʻtgan mavsumda 29 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol va 3 ta assist qayd etgan edi. Ibrahimovic ham hujumning har ikki qanotida oʻynay olishi sababli, rotatsiyada yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Hozirda barcha qaror futbolchining oʻziga bogʻliq: u 2027-yilgacha moʻljallangan shartnomasini uzaytirib jamoada qolishi yoki transferga chiqishini soʻrashi mumkin. Agar u ketishni ixtiyor etsa, Bavariya uni sotib olish huquqi bilan sotishga tayyor. PSV Eindhoven jamoasidan Ismael Saibari transferi markaziy chiziq uchun rejalashtirilgan boʻlsa, Anthony Gordon transferi amalga oshmay qolgani Ibrahimovic uchun imkoniyatlarni oshiradi.

Iqtidorli futbolchiga Angliya Premer-ligasi klublari, xususan, Aston Villa, Brayton, Brentford, Fulxem va Kristal Pelas qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Bundesliganing Hoffenxaym va Shtutgart jamoalari ham uni oʻz safiga qoʻshib olishga urinmoqda. Ibrahimovic oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim tarkibida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining ligada qolishiga katta hissa qoʻshgan edi.

BavariyaTransferlarArijon IbrahimovicBundesligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi reja – Zamin.uz, 05.06.2026