Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi reja
Myunxenning Bavariya klubi oʻzining yosh iqtidori Arijon Ibrahimovic borasida yakuniy qarorga keldi. Sky xabariga koʻra, Germaniya rekordchisi futbolchini yana ijaraga berish niyatida emas va uni asosiy jamoa tarkibida olib qolmoqchi. Klub rahbariyati Germaniya U21 terma jamoasi aʼzosining oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim safidagi oʻsishidan mamnun va unga yangi mavsumda muhim rol ajratishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub mutasaddilari Ibrahimovicni jamoada Raphael Guerreiro bajargan funksiyaga oʻxshash vazifada koʻrishmoqda. Maʼlumot uchun, Raphael Guerreiro jarohatlariga qaramay, oʻtgan mavsumda 29 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol va 3 ta assist qayd etgan edi. Ibrahimovic ham hujumning har ikki qanotida oʻynay olishi sababli, rotatsiyada yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi kutilmoqda.
Hozirda barcha qaror futbolchining oʻziga bogʻliq: u 2027-yilgacha moʻljallangan shartnomasini uzaytirib jamoada qolishi yoki transferga chiqishini soʻrashi mumkin. Agar u ketishni ixtiyor etsa, Bavariya uni sotib olish huquqi bilan sotishga tayyor. PSV Eindhoven jamoasidan Ismael Saibari transferi markaziy chiziq uchun rejalashtirilgan boʻlsa, Anthony Gordon transferi amalga oshmay qolgani Ibrahimovic uchun imkoniyatlarni oshiradi.
Iqtidorli futbolchiga Angliya Premer-ligasi klublari, xususan, Aston Villa, Brayton, Brentford, Fulxem va Kristal Pelas qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Bundesliganing Hoffenxaym va Shtutgart jamoalari ham uni oʻz safiga qoʻshib olishga urinmoqda. Ibrahimovic oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim tarkibida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining ligada qolishiga katta hissa qoʻshgan edi.
…