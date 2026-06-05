Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdi
Jahon maydonlarida mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi musobaqasi starti arafasida grand jamoalar o‘rtasidagi nazorat uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirdi. Mundialning bosh favoritlaridan biri sifatida e’tirof etilayotgan Fransiya milliy terma jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida maydonga tushdi. Dide Desham shogirdlari o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida Afrika qit’asining eng shiddatli va xavfli vakillaridan biri — Kot-d'Ivuar terma jamoasini qabul qildi.
Dunyo yulduzlari bilan to‘lib-toshgan «uch ranglilar» (Fransiya terma jamoasining laqabi) ushbu qarama-karashilikda yaqqol ustunlik qilishi taxmin qilingan bo‘lsa-da, afrikalik futbolchilar maydonda haqiqiy iroda va shijoat namoyish etishdi. Qiziqarli va kutilmagan vaziyatlarga boy kechgan uchrashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi kutilmagan, ammo haqqoniy g‘alabasi bilan yakunlandi.
Sherkining goli va mehmonlarning irodali bekveki
Uchrashuvning birinchi bo‘limi fransuzlarning faol hujumlari va to‘p nazorati ostida o‘tdi. Ivuarliklar esa tartibli himoya va xavfli qarshi hujumlarga tayanib harakat qilishdi. Birinchi taym yakunlanishi arafasida mezbonlar baribir o‘z maqsadlariga erishishdi:
45-daqiqa: Fransiya terma jamoasining umidli yosh yulduzi Rayan Sherki raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasini tanaffusga g‘olib sifatida olib chiqdi — 1:0.
53-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan mehmonlar hujumkorlikni oshirishdi. Natijada Gela Duye muvozanatni tiklab, Fransiya himoyasini dog‘da qoldirdi — 1:1.
84-daqiqa: O‘yin tugashiga oz vaqt qolganda, zaxiradan maydonga tushgan mahoratli vinger Amad Diallo fransuzlar darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, stadionni karaxt ahvolga solib qo‘ydi — 1:2.
Uchrashuv davomida har ikki murabbiy tarkibni imkon qadar yangilab, ko‘plab futbolchilarni sinovdan o‘tkazishdi. Fransiya safida Kilian Mbappe, Orelen Tchuameni va Mayk Menyan kabi asosiy kuchlar harakat qilgan bo‘lsa, Kot-d'Ivuar tarkibida Frank Kessiye va Seko Fofana kabi tajribali ijrochilar jamoadoshlarini g‘alaba sari boshlashdi.
Nazorat uchrashuvining qisqacha tablosi
Terma jamoalar
Gol mualliflari
Zarba berilgan daqiqalar
Yakuniy natija
Fransiya
Rayan Sherki
45'
1
Kot-d'Ivuar
Gela Duye, Amad Diallo
53', 84'
2
Jamoalarning to‘liq tarkiblari:
Fransiya: Mayk Menyan, Jyul Kunde (Lyuka Ernandes, 66), Ibraima Konate (Malo Gyusto, 66), Dayo Upamekano (Lyuka Din, 46), Teo Ernandes (Maksans Lakrua, 46), Orelen Tchuameni (Manya Akliush, 46), Adriyen Rabyo (Koadio Kone, 66), Maykl Olise (Ngolo Kante, 46), Rayan Sherki (Uorren Zair-Emeri, 78), Kilian Mbappe (Jan-Filipp Mateta, 46), Markus Tyuram (Bredli Barkola, 89).
Kot-d'Ivuar: Yahya Fofana, Gela Duye, Uilfrid Singo (Usman Diomande, 75), Emmanuyel Agbadu, Gislayn Konan (Anj-Yoan Bonni, 68), Umar Diakite (Nikolya Pepe, 47), Frank Kessiye (Kristofer Operi, 68), Seko Fofana (Ravinel Inao Krist Oulay, 68), Yan Diomand (Bazumana Ture, 67), Ele Vaxi (Ibrohim Sangare, 67), Simon Adingra (Amad Diallo, 47).
Futbol sharhi: Nazorat bellashuvidagi ushbu mag‘lubiyat Fransiya uchun Jahon chempionati oldidan o‘ziga xos sovuq dush vazifasini o‘tab beradi. Dide Desham uchun taktik xatolarni tuzatish va yosh o‘yinchilarning imkoniyatlarini qayta ko‘rib chiqish uchun hali vaqt bor. Kot-d'Ivuar esa kuchli grand ustidan qozonilgan g‘alaba bilan o‘z muxlislariga haqiqiy bayram tuhfa etdi.
Jahon chempionatiga ko‘rilayotgan tayyorgarlik jarayonlari, terma jamoalarning eng so‘nggi nazorat o‘yinlari va futbol olamidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…