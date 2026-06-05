Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdi

·148·Sport
Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdi

Jahon maydonlarida mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi musobaqasi starti arafasida grand jamoalar o‘rtasidagi nazorat uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirdi. Mundialning bosh favoritlaridan biri sifatida e’tirof etilayotgan Fransiya milliy terma jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida maydonga tushdi. Dide Desham shogirdlari o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida Afrika qit’asining eng shiddatli va xavfli vakillaridan biri — Kot-d'Ivuar terma jamoasini qabul qildi.

Dunyo yulduzlari bilan to‘lib-toshgan «uch ranglilar» (Fransiya terma jamoasining laqabi) ushbu qarama-karashilikda yaqqol ustunlik qilishi taxmin qilingan bo‘lsa-da, afrikalik futbolchilar maydonda haqiqiy iroda va shijoat namoyish etishdi. Qiziqarli va kutilmagan vaziyatlarga boy kechgan uchrashuv mehmonlarning 2:1 hisobidagi kutilmagan, ammo haqqoniy g‘alabasi bilan yakunlandi.

Sherkining goli va mehmonlarning irodali bekveki

Uchrashuvning birinchi bo‘limi fransuzlarning faol hujumlari va to‘p nazorati ostida o‘tdi. Ivuarliklar esa tartibli himoya va xavfli qarshi hujumlarga tayanib harakat qilishdi. Birinchi taym yakunlanishi arafasida mezbonlar baribir o‘z maqsadlariga erishishdi:

  • 45-daqiqa: Fransiya terma jamoasining umidli yosh yulduzi Rayan Sherki raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasini tanaffusga g‘olib sifatida olib chiqdi — 1:0.

  • 53-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan mehmonlar hujumkorlikni oshirishdi. Natijada Gela Duye muvozanatni tiklab, Fransiya himoyasini dog‘da qoldirdi — 1:1.

  • 84-daqiqa: O‘yin tugashiga oz vaqt qolganda, zaxiradan maydonga tushgan mahoratli vinger Amad Diallo fransuzlar darvozasiga g‘alaba to‘pini kiritib, stadionni karaxt ahvolga solib qo‘ydi — 1:2.

Uchrashuv davomida har ikki murabbiy tarkibni imkon qadar yangilab, ko‘plab futbolchilarni sinovdan o‘tkazishdi. Fransiya safida Kilian Mbappe, Orelen Tchuameni va Mayk Menyan kabi asosiy kuchlar harakat qilgan bo‘lsa, Kot-d'Ivuar tarkibida Frank Kessiye va Seko Fofana kabi tajribali ijrochilar jamoadoshlarini g‘alaba sari boshlashdi.

Nazorat uchrashuvining qisqacha tablosi

Terma jamoalar

Gol mualliflari

Zarba berilgan daqiqalar

Yakuniy natija

Fransiya

Rayan Sherki

45'

1

Kot-d'Ivuar

Gela Duye, Amad Diallo

53', 84'

2

Jamoalarning to‘liq tarkiblari:

  • Fransiya: Mayk Menyan, Jyul Kunde (Lyuka Ernandes, 66), Ibraima Konate (Malo Gyusto, 66), Dayo Upamekano (Lyuka Din, 46), Teo Ernandes (Maksans Lakrua, 46), Orelen Tchuameni (Manya Akliush, 46), Adriyen Rabyo (Koadio Kone, 66), Maykl Olise (Ngolo Kante, 46), Rayan Sherki (Uorren Zair-Emeri, 78), Kilian Mbappe (Jan-Filipp Mateta, 46), Markus Tyuram (Bredli Barkola, 89).

  • Kot-d'Ivuar: Yahya Fofana, Gela Duye, Uilfrid Singo (Usman Diomande, 75), Emmanuyel Agbadu, Gislayn Konan (Anj-Yoan Bonni, 68), Umar Diakite (Nikolya Pepe, 47), Frank Kessiye (Kristofer Operi, 68), Seko Fofana (Ravinel Inao Krist Oulay, 68), Yan Diomand (Bazumana Ture, 67), Ele Vaxi (Ibrohim Sangare, 67), Simon Adingra (Amad Diallo, 47).

Futbol sharhi: Nazorat bellashuvidagi ushbu mag‘lubiyat Fransiya uchun Jahon chempionati oldidan o‘ziga xos sovuq dush vazifasini o‘tab beradi. Dide Desham uchun taktik xatolarni tuzatish va yosh o‘yinchilarning imkoniyatlarini qayta ko‘rib chiqish uchun hali vaqt bor. Kot-d'Ivuar esa kuchli grand ustidan qozonilgan g‘alaba bilan o‘z muxlislariga haqiqiy bayram tuhfa etdi.

Jahon chempionatiga ko‘rilayotgan tayyorgarlik jarayonlari, terma jamoalarning eng so‘nggi nazorat o‘yinlari va futbol olamidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FransiyaKot-d'IvuarDiddye DeshamRayan SherkiKilian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi