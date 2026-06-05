Real Madrid prezidentlik poygasi: Florentino Pérez va kutilmagan raqib
Real Madrid prezidentligi uchun kurash tobora keskin tus olmoqda. Amaldagi rahbar Florentino Pérez va uning raqibi Enrique Riquelme oʻrtasidagi raqobat transfer vaʼdalari va parda ortidagi turli taktikalar bilan boyimoqda. Bu vaziyat koʻpchilikka 2000-yildagi Luis Figo bilan bogʻliq shov-shuvli voqealarni eslatib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻshanda Florentino Pérez kutilmaganda Luis Figoni ashaddiy raqib Barselona safidan olib kelishga vaʼda berib, prezidentlik saylovlarida gʻolib chiqqan edi. Oʻsha paytda hech kim Pérezning gʻalabasiga ishonmagan, hatto Figoning oʻzi ham Lorenzo Sanz yutishiga umid qilib, transfer mish-mishlarini rad etgan edi. Biroq, Real Madrid aʼzolari Pérezning jasoratli vaʼdalariga ishonib, uni prezident etib saylashgan.
Oradan 25 yildan ortiq vaqt oʻtgan boʻlsa-da, Pérez hamon klubdagi eng qudratli shaxs boʻlib qolmoqda. Navbatdagi saylovlar arafasida u oʻz tanqidchilari, hakamlar va Barselona klubiga qarshi keskin bayonotlar bilan chiqdi. Pérez oʻz pozitsiyasini mustahkamlash va klubda bir qator xatarli oʻzgarishlarni amalga oshirish uchun muddatidan oldin saylov oʻtkazishga qaror qildi.
Prezidentlikka nomzod boʻlish shartlarini qiyinlashtirganiga qaramay (20 yillik aʼzolik va katta miqdordagi moliyaviy kafolat), Pérezning qarshisida jiddiy raqib sifatida Enrique Riquelme paydo boʻldi. Endilikda har ikki tomon ham klub aʼzolarining ovozini olish uchun eng yirik transferlar va strategik vaʼdalar bilan kurash olib bormoqda.
…