«Chelsi» yozgi transfer oynasida uchta zo‘r to‘purarni qo‘lga kiritmoqchi...

·820·Sport
«Chelsi» yozgi transfer oynasida uchta zo‘r to‘purarni qo‘lga kiritmoqchi...

Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sayin grand klublar o‘rtasidagi tarkibni kuchaytirish masalasi bosh mavzuga aylanib bormoqda. Xususan, Angliyaning «Chelsi» klubi bo‘lajak mavsum oldidan hujum chizig‘ini butunlay yangilash va oldingi chiziqdagi raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan. Londonliklarning iqtidorli forvardi Joao Pedroning Ispaniyaning «Barselona» klubiga o‘tish ehtimoli kundan-kunga ortib borayotgani tufayli, «aristokratlar» uchun yangi to‘purar sotib olish masalasi ayni damda juda dolzarb bo‘lib turibdi.

Britan ommaviy axborot vositalari tarqatgan eng so‘nggi insaydlarga qaraganda, «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso allaqachon o‘z short-listini shakllantirgan va yozda jamoaga taklif etilishi mumkin bo‘lgan uch nafar yulduzli nomzod aniqlab olingan.

Xabi Alonsoning short-listidan joy olgan uch nafar asosiy da’vogar

London klubining transfer nishonida turgan hujumchilarning imkoniyatlari va ularning transferida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan holatlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

  • Viktor Osimxen («Galatasaroy»): Nigeriyalik mahoratli forvard qayerda o‘ynamasin, o‘zining yuqori sermahsulligi bilan ajralib turadi. Biroq Turkiya klubi o‘z yulduzi uchun kamida 100 million yevro tovon puli talab qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Osimxenning shaxsiy maosh borasidagi yuqori talablari londonliklar uchun moliyaviy jihatdan biroz qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

  • Xulian Alvares («Atletiko» Madrid): Argentinalik jahon chempioni Xabi Alonso o‘yin sxemasi uchun eng ideal va ma’qul variant sifatida ko‘rilmoqda. Lekin bu transferning amalga oshishi ancha murakkab. Boisi, Alvaresning o‘zi Madridni faqatgina bitta klub — «Barselona»dan rasmiy taklif tushgan taqdirdagina tark etishga rozi ekanligini bildirgan.

  • Igor Tiago («Brentford»): Braziliyalik hujumchi APLning joriy mavsumida haqiqiy furor ko‘rsatdi va raqiblar darvozasiga naqd 22 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Klubdagi yorqin o‘yinlari evaziga u Braziliya milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy oldi. Qizig‘i, aynan u sabab Joao Pedro mundialdan chetda qoldi. Tiago 2026 yilning fevralida «Brentford» bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan bo‘lsa-da, bu uning yozda grand klubga o‘tishiga to‘sqinlik qila olmasligi aytilmoqda.

Nomzodlarning joriy holati va transfer qiymati

Futbolchi

Ayni damdagi klubi

Mavsumdagi bosh natijasi / Transfer to‘sig‘i

Viktor Osimxen

«Galatasaroy»

100 million yevrolik tovon puli va yuqori maosh so‘rovi

Xulian Alvares

«Atletiko» Madrid

Faqatgina «Barselona»ga o‘tishni istayotgani

Igor Tiago

«Brentford»

APLda 22 ta gol urgani va JCH-2026 qaydnomasiga kirgani

Transfer tahlili: «Chelsi» rahbariyati Joao Pedroning transferidan tushadigan mablag‘ni aynan yangi hujumchi sotib olishga yo‘naltirishni rejalashtirgan. Xabi Alonsoning ushbu uchlikdan qay birini tanlashi va londonliklarning yozgi transfer bozoridagi yurishi qanday yakunlanishi yaqin haftalar ichida oydinlashadi.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq transfer yangiliklari, insaydlar va sevimli jamoalaringiz lageridan olingan eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ChelseaJoao PedroBarcelonaXabi AlonsoVictor Osimhen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi