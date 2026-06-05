«Chelsi» yozgi transfer oynasida uchta zo‘r to‘purarni qo‘lga kiritmoqchi...
Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sayin grand klublar o‘rtasidagi tarkibni kuchaytirish masalasi bosh mavzuga aylanib bormoqda. Xususan, Angliyaning «Chelsi» klubi bo‘lajak mavsum oldidan hujum chizig‘ini butunlay yangilash va oldingi chiziqdagi raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan. Londonliklarning iqtidorli forvardi Joao Pedroning Ispaniyaning «Barselona» klubiga o‘tish ehtimoli kundan-kunga ortib borayotgani tufayli, «aristokratlar» uchun yangi to‘purar sotib olish masalasi ayni damda juda dolzarb bo‘lib turibdi.
Britan ommaviy axborot vositalari tarqatgan eng so‘nggi insaydlarga qaraganda, «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso allaqachon o‘z short-listini shakllantirgan va yozda jamoaga taklif etilishi mumkin bo‘lgan uch nafar yulduzli nomzod aniqlab olingan.
Xabi Alonsoning short-listidan joy olgan uch nafar asosiy da’vogar
London klubining transfer nishonida turgan hujumchilarning imkoniyatlari va ularning transferida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan holatlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega:
Viktor Osimxen («Galatasaroy»): Nigeriyalik mahoratli forvard qayerda o‘ynamasin, o‘zining yuqori sermahsulligi bilan ajralib turadi. Biroq Turkiya klubi o‘z yulduzi uchun kamida 100 million yevro tovon puli talab qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Osimxenning shaxsiy maosh borasidagi yuqori talablari londonliklar uchun moliyaviy jihatdan biroz qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.
Xulian Alvares («Atletiko» Madrid): Argentinalik jahon chempioni Xabi Alonso o‘yin sxemasi uchun eng ideal va ma’qul variant sifatida ko‘rilmoqda. Lekin bu transferning amalga oshishi ancha murakkab. Boisi, Alvaresning o‘zi Madridni faqatgina bitta klub — «Barselona»dan rasmiy taklif tushgan taqdirdagina tark etishga rozi ekanligini bildirgan.
Igor Tiago («Brentford»): Braziliyalik hujumchi APLning joriy mavsumida haqiqiy furor ko‘rsatdi va raqiblar darvozasiga naqd 22 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Klubdagi yorqin o‘yinlari evaziga u Braziliya milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy oldi. Qizig‘i, aynan u sabab Joao Pedro mundialdan chetda qoldi. Tiago 2026 yilning fevralida «Brentford» bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan bo‘lsa-da, bu uning yozda grand klubga o‘tishiga to‘sqinlik qila olmasligi aytilmoqda.
Nomzodlarning joriy holati va transfer qiymati
Futbolchi
Ayni damdagi klubi
Mavsumdagi bosh natijasi / Transfer to‘sig‘i
Viktor Osimxen
«Galatasaroy»
100 million yevrolik tovon puli va yuqori maosh so‘rovi
Xulian Alvares
«Atletiko» Madrid
Faqatgina «Barselona»ga o‘tishni istayotgani
Igor Tiago
«Brentford»
APLda 22 ta gol urgani va JCH-2026 qaydnomasiga kirgani
Transfer tahlili: «Chelsi» rahbariyati Joao Pedroning transferidan tushadigan mablag‘ni aynan yangi hujumchi sotib olishga yo‘naltirishni rejalashtirgan. Xabi Alonsoning ushbu uchlikdan qay birini tanlashi va londonliklarning yozgi transfer bozoridagi yurishi qanday yakunlanishi yaqin haftalar ichida oydinlashadi.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq transfer yangiliklari, insaydlar va sevimli jamoalaringiz lageridan olingan eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…