Josko Gvardiol Real Madridga oʻtishni istamoqda

·88·Sport
Josko Gvardiol Real Madridga oʻtishni istamoqda

Real Madrid prezidenti Florentino Perez jamoa himoyasidagi muammolarni hal qilish maqsadida Manchester Siti himoyachisi Josko Gvardiolga qiziqish bildirmoqda. Xabarlarga koʻra, xorvatiyalik futbolchining oʻzi ham faoliyatini "Santyago Bernabeu"da davom ettirish niyatida. Garchi Angliya Premer-ligasi chempionlari oʻzining asosiy yulduzlaridan birini qoʻyib yubormoqchi boʻlmasa-da, futbolchining xohishi transferda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Madridliklar himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Florentino Perez roʻyxatida Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate va Inter yulduzi Denzel Dumfries kabi nomlar bor. Biroq AS nashrining yozishicha, Josko Gvardiol "Qirollik klubi" uchun eng jozibador variantlardan biri boʻlib turibti. Futbolchi allaqachon Ispaniya grandiga oʻtishga tayyorligini maʼlum qilgan.

Real Madrid tarkibidagi jarohatlar inqirozi ushbu transferni tezlashtirishi mumkin. David Alaba va Dani Carvajalning yoʻqligi, Eder Militao va Antonio Rüdiger bilan bogʻliq jismoniy muammolar murabbiylar shtabini qiyin ahvolga solib qoʻygan. Gvardiolning ham markaziy, ham chap qanot himoyasida birdek ishonchli oʻynay olishi uning qiymatini yanada oshirmoqda.

Manchester Siti esa Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoada kuchsizlanish alomatlari koʻrinishini istamayapti. Klub rahbariyati Josko Gvardiolga maoshi oshirilgan yangi shartnoma taklif qilib, uni olib qolishga urinib koʻradi. Ammo futbolchining Madridning oq libosini kiyish orzusi ingliz klubi uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Manchester Siti 2023-yilda xorvatiyalik himoyachini RB Leipzig klubidan 90 million yevro evaziga sotib olgan edi. Gvardiolning amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha davom etsa-da, agar Real Madrid munosib taklif bilan chiqsa va futbolchi ketishni talab qilsa, "shaharliklar" uni majburlab ushlab turmasligi mumkin.

Real MadridManchester SitiJosko GvardiolTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Josko Gvardiol Real Madridga oʻtishni istamoqda – Zamin.uz, 05.06.2026