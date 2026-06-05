Fernandesh Portugaliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi

·81·Sport
Fernandesh Portugaliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining boshlanishiga sanoqli kunlar qolar ekan, turnir ishtirokchilari o‘rtasidagi qizg‘in bahs-munozaralar yanada avj olmoqda. Ayniqsa, ushbu nufuzli musobaqada ilk bor qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan «K» guruhidagi vaziyat va raqiblarning rejalari yurtimiz futbol ishqibozlari uchun juda qiziqarlidir. Kuni kecha Polsha matbuoti vakillari terma jamoamiz imkoniyatlarini yuqori baholagan edi, endi esa guruhdagi bosh favorit — Portugaliya lageridan jarangdor bayonot berildi.

Portugaliya milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi va harakatlantiruvchi kuchi hisoblangan Brunu Fernandesh bo‘lajak mundial oldidan o‘z rejalari va yuksak ambitsiyalari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, portugallar okean ortiga faqatgina bitta vazifa — jahon tojini qo‘lga kiritish uchun yo‘l olmoqdalar.

«Asosiy kuchimiz — jamoaviy jipslikda»

Mahoratli futbolchi milliy libosda maydonga tushish har bir o‘yinchi uchun ulkan sharaf va mas’uliyat ekanligini, jamoadagi ichki muhit esa yuqori darajada ekanligini alohida e’tirof etdi:

«Jahon chempionati biz uchun hamisha alohida maqomga ega bo‘lgan muqaddas turnirdir. Biz maydonda butun boshli xalqimizni, vatanimizni himoya qilamiz. Bu har bir futbolchining faoliyatidagi eng unutilmas va eng yorqin lahzalar desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bugungi kunda bizning eng asosiy va qudratli qurolimiz — bu jamoaviy birlikdir. Bu jihat yaqqol ko‘rinib turibdi va milliy terma jamoamizga boshqalar oldida ulkan ustunlik taqdim etadi».

Brunu Fernandesh o‘z so‘zida Portugaliya futboli tarixida hali hech qachon kuzatilmagan tarixiy natijani qayd etish vaqti kelganini ta’kidlab o‘tdi. Uning fikricha, jamoaning bosh maqsadi faqat va faqat Jahon chempionligini qo‘lga kiritishdir. «Final bosqichiga yo‘l olib, u yerda dunyoning istalgan kuchli raqibiga qarshi bosh sovrin uchun kurashishning o‘zi bir ajoyib voqelik. Biz hali hech qachon bunday cho‘qqini zabt etmaganmiz. Bu biz uchun haqiqiy oliy orzudir. Men, eng avvalo, Portugaliyaning chempion bo‘lishini istayman va buning uchun borimni berishga tayyorman», — deya qo‘shimcha qildi yulduzli futbolchi.

«K» guruhidagi jangovar to‘rtlik

Eslatib o‘tamiz, bo‘lajak dunyo birinchiligining guruh bosqichida Portugaliya terma jamoasi vakillarini anchagina jiddiy va shiddatli qarama-qarshiliklar kutib turibdi.

«K» guruhi ishtirokchilari

Mintaqasi va turnirdagi mavqei

Portugaliya

Yevropa grandi, guruhning asosiy favoriti va kubokka da’vogar

O‘zbekiston

Osiyo vakili, tarixiy debyutant va kutilmagan sovg‘alar ustasi

Kolumbiya

Janubiy Amerika vakili, texnik va hujumkor futbol maktabi

Kongo DR

Afrika vakili, jismoniy kuch va kuchli xarakter egasi

Zamin sharhi: Brunu Fernandeshning ushbu bayonoti Portugaliyaning turnirga qanchalik yuqori motivatsiya bilan tashrif buyurayotganini ko‘rsatadi. Biroq hamyurtlarimiz ham Fabio Kannavaro boshchiligida ushbu yulduzli raqibga qarshi munosib taktika tayyorlayotgani aniq. Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi to‘qnashuv shubhasiz guruh bosqichining eng hayajonli o‘yinlaridan biriga aylanadi.

Jahon chempionati kundaligi, «K» guruhidagi vaziyat, vakillarimizning tayyorgarlik jarayonlari va xalqaro futbol yulduzlarining eng so‘nggi eksklyuziv intervyularini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bruno FernandesPortugaliyaFutbol bo'yicha jahon chempionatiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi