Fernandesh Portugaliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining boshlanishiga sanoqli kunlar qolar ekan, turnir ishtirokchilari o‘rtasidagi qizg‘in bahs-munozaralar yanada avj olmoqda. Ayniqsa, ushbu nufuzli musobaqada ilk bor qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan «K» guruhidagi vaziyat va raqiblarning rejalari yurtimiz futbol ishqibozlari uchun juda qiziqarlidir. Kuni kecha Polsha matbuoti vakillari terma jamoamiz imkoniyatlarini yuqori baholagan edi, endi esa guruhdagi bosh favorit — Portugaliya lageridan jarangdor bayonot berildi.
Portugaliya milliy terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi va harakatlantiruvchi kuchi hisoblangan Brunu Fernandesh bo‘lajak mundial oldidan o‘z rejalari va yuksak ambitsiyalari bilan o‘rtoqlashdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, portugallar okean ortiga faqatgina bitta vazifa — jahon tojini qo‘lga kiritish uchun yo‘l olmoqdalar.
«Asosiy kuchimiz — jamoaviy jipslikda»
Mahoratli futbolchi milliy libosda maydonga tushish har bir o‘yinchi uchun ulkan sharaf va mas’uliyat ekanligini, jamoadagi ichki muhit esa yuqori darajada ekanligini alohida e’tirof etdi:
«Jahon chempionati biz uchun hamisha alohida maqomga ega bo‘lgan muqaddas turnirdir. Biz maydonda butun boshli xalqimizni, vatanimizni himoya qilamiz. Bu har bir futbolchining faoliyatidagi eng unutilmas va eng yorqin lahzalar desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bugungi kunda bizning eng asosiy va qudratli qurolimiz — bu jamoaviy birlikdir. Bu jihat yaqqol ko‘rinib turibdi va milliy terma jamoamizga boshqalar oldida ulkan ustunlik taqdim etadi».
Brunu Fernandesh o‘z so‘zida Portugaliya futboli tarixida hali hech qachon kuzatilmagan tarixiy natijani qayd etish vaqti kelganini ta’kidlab o‘tdi. Uning fikricha, jamoaning bosh maqsadi faqat va faqat Jahon chempionligini qo‘lga kiritishdir. «Final bosqichiga yo‘l olib, u yerda dunyoning istalgan kuchli raqibiga qarshi bosh sovrin uchun kurashishning o‘zi bir ajoyib voqelik. Biz hali hech qachon bunday cho‘qqini zabt etmaganmiz. Bu biz uchun haqiqiy oliy orzudir. Men, eng avvalo, Portugaliyaning chempion bo‘lishini istayman va buning uchun borimni berishga tayyorman», — deya qo‘shimcha qildi yulduzli futbolchi.
«K» guruhidagi jangovar to‘rtlik
Eslatib o‘tamiz, bo‘lajak dunyo birinchiligining guruh bosqichida Portugaliya terma jamoasi vakillarini anchagina jiddiy va shiddatli qarama-qarshiliklar kutib turibdi.
«K» guruhi ishtirokchilari
Mintaqasi va turnirdagi mavqei
Portugaliya
Yevropa grandi, guruhning asosiy favoriti va kubokka da’vogar
O‘zbekiston
Osiyo vakili, tarixiy debyutant va kutilmagan sovg‘alar ustasi
Kolumbiya
Janubiy Amerika vakili, texnik va hujumkor futbol maktabi
Kongo DR
Afrika vakili, jismoniy kuch va kuchli xarakter egasi
Zamin sharhi: Brunu Fernandeshning ushbu bayonoti Portugaliyaning turnirga qanchalik yuqori motivatsiya bilan tashrif buyurayotganini ko‘rsatadi. Biroq hamyurtlarimiz ham Fabio Kannavaro boshchiligida ushbu yulduzli raqibga qarshi munosib taktika tayyorlayotgani aniq. Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi to‘qnashuv shubhasiz guruh bosqichining eng hayajonli o‘yinlaridan biriga aylanadi.
Jahon chempionati kundaligi, «K» guruhidagi vaziyat, vakillarimizning tayyorgarlik jarayonlari va xalqaro futbol yulduzlarining eng so‘nggi eksklyuziv intervyularini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…