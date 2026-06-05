Jud Bellingem Angliya terma jamoasida zaxira oʻrindigʻiga mixlanishi mumkin

·64·Sport
Jud Bellingem Angliya terma jamoasida zaxira oʻrindigʻiga mixlanishi mumkin

“Yana kim boʻlishi mumkin?!” — Jud Bellingem Yevro-2024 nimchorak finalida Slovakiya darvozasiga 95-daqiqada akrobatik uslubda gol urganidan soʻng aynan shu soʻzlarni hayqirgan edi. Oʻsha paytgacha “Uch sherlar” oʻta yomon oʻyin koʻrsatayotgan edi, biroq Bellinghamning qahramonligi jamoani turnirda olib qoldi. Bu Real Madrid safida ketma-ket gʻalabali gollarni urib, mavsum qahramoniga aylangan futbolchi uchun navbatdagi choʻqqi edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bellinghamning faoliyati shiddatli oʻsish bilan boshlandi: 19 yoshida 2022-yilgi Jahon chempionatida porladi, Borussiya Dortmund jamoasini Bundesliga chempionligi ostonasiga olib keldi va Real Madriddagi debyut mavsumida “Oltin toʻp”ga loyiq oʻyin koʻrsatdi. U La Liga doirasidagi dastlabki ikki El-Klasikoda ham soʻnggi daqiqalarda gʻalaba golini kiritib, muxlislar mehrini qozongan edi.

Biroq, soʻnggi vaqtlarda yarim himoyachining oʻyinida pasayish kuzatilmoqda. Jarohatlar, xususan, oʻtgan yozda jarrohlik amaliyotini talab qilgan yelkasidagi muammo uning formasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Real Madrid jamoasining umumiy inqirozi ham Bellinghamning nufuziga zarba berdi. Endilikda u 2026-yilgi Jahon chempionatining asosiy yuzi sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, Thomas Tuchel qoʻl ostidagi jamoada uning oʻrni kafolatlanmagan.

Hozirda Bellingham 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyinida asosiy tarkibga kirmasligi ehtimoli haqiqatga yaqinlashmoqda. Garchi u Birmingham City akademiyasidan beri katta kelajak vaʼda qilayotgan va Real Madrid hamda Liverpul kabi grandlar talashgan yulduz boʻlsa-da, Thomas Tuchel jamoasidagi raqobat uning zaxirada qolishiga sabab boʻlishi mumkin.

Jud BellingemReal MadridAngliyaThomas TuchelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Jud Bellingem Angliya terma jamoasida zaxira oʻrindigʻiga mixlanishi mumkin – Zamin.uz, 05.06.2026