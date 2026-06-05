Jud Bellingem Angliya terma jamoasida zaxira oʻrindigʻiga mixlanishi mumkin
“Yana kim boʻlishi mumkin?!” — Jud Bellingem Yevro-2024 nimchorak finalida Slovakiya darvozasiga 95-daqiqada akrobatik uslubda gol urganidan soʻng aynan shu soʻzlarni hayqirgan edi. Oʻsha paytgacha “Uch sherlar” oʻta yomon oʻyin koʻrsatayotgan edi, biroq Bellinghamning qahramonligi jamoani turnirda olib qoldi. Bu Real Madrid safida ketma-ket gʻalabali gollarni urib, mavsum qahramoniga aylangan futbolchi uchun navbatdagi choʻqqi edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bellinghamning faoliyati shiddatli oʻsish bilan boshlandi: 19 yoshida 2022-yilgi Jahon chempionatida porladi, Borussiya Dortmund jamoasini Bundesliga chempionligi ostonasiga olib keldi va Real Madriddagi debyut mavsumida “Oltin toʻp”ga loyiq oʻyin koʻrsatdi. U La Liga doirasidagi dastlabki ikki El-Klasikoda ham soʻnggi daqiqalarda gʻalaba golini kiritib, muxlislar mehrini qozongan edi.
Biroq, soʻnggi vaqtlarda yarim himoyachining oʻyinida pasayish kuzatilmoqda. Jarohatlar, xususan, oʻtgan yozda jarrohlik amaliyotini talab qilgan yelkasidagi muammo uning formasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Real Madrid jamoasining umumiy inqirozi ham Bellinghamning nufuziga zarba berdi. Endilikda u 2026-yilgi Jahon chempionatining asosiy yuzi sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, Thomas Tuchel qoʻl ostidagi jamoada uning oʻrni kafolatlanmagan.
Hozirda Bellingham 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyinida asosiy tarkibga kirmasligi ehtimoli haqiqatga yaqinlashmoqda. Garchi u Birmingham City akademiyasidan beri katta kelajak vaʼda qilayotgan va Real Madrid hamda Liverpul kabi grandlar talashgan yulduz boʻlsa-da, Thomas Tuchel jamoasidagi raqobat uning zaxirada qolishiga sabab boʻlishi mumkin.
…