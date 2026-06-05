"Real" hujumchisi Italiya A Seriyasi grandiga aylanishi kutilmoqda
Madridning “Real” klubi tarkibida yuqori raqobat sababli zaxira o‘rindig‘iga mixlanib qolgan iqtidorli forvard Gonsalo Garsiya faoliyatida keskin burilish yasash arafasida turibdi. 22 yoshli ispaniyalik hujumchining joriy yozgi transferlar oynasida “qirollik klubi”ni tark etish ehtimoli soat sayin ortib bormoqda.
Yevropaning mashhur insayderi Janluka di Marsio tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, madridliklar tarbiyalanuvchisi faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirish uchun ajoyib imkoniyatga ega bo‘lgan.
A Seriyaning yakunlangan mavsumida haqiqiy sensatsiya ko‘rsatib, o‘z tarixida ilk bor UYEFA Chempionlar ligasi yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan “Komo” klubi hujum chizig‘ini aynan Garsiya bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Ispaniyalik afsona Sesk Fabregas boshqarayotgan jamoa yosh iqtidorni o‘z safiga qo‘shib olish orqali Yevropada ham munosib ishtirok etmoqchi.
Ortda qolgan La Liga mavsumida yosh bo‘lishiga qaramay, Garsiya “Real” libosida 30 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Ushbu bahslarda yosh yulduz raqiblar darvozasini 6 bor ishg‘ol qilib, 1 ta golli uzatmani ham o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.
Hozirda nufuzli portallar tomonidan bozor qiymati 30 million yevroga baholanayotgan futbolchining Italiyaga ko‘chib o‘tishi, uning faoliyatida yangi va porloq sahifa ochishi shubhasiz. Ushbu transfer tez orada rasman hal bo‘lishi kutilmoqda.
…