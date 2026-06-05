Florentino Perez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildi
Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning transfer rejalari haqida kutilmagan bayonot berdi. Uning soʻzlariga koʻra, kelasi haftada Madrid klubi 150 million yevrolik yangi yulduz transferini rasman eʻlon qiladi. Shu bilan birga, Perez koʻpchilik kutgan Erling Xoland yoki Harry Kane nomzodlarini rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Prezident Horizonte koʻrsatuvidagi chiqishi davomida klubning moliyaviy holati barqaror ekanini taʻkidladi. Uning aytishicha, seshanba kuni Chempionlar ligasi darajasidagi top-klubga katta taklif yuboriladi. Bu transfer Real Madrid tarixidagi eng qimmat xarid boʻlishi kutilmoqda.
Perez transferlar haqida gapirar ekan, Joze Mourinyo, Ibrahima Konate va Denzel Dumfries kabi nomlarni tilga oldi, biroq asosiy eʻtibor 150 million yevrolik sirli oʻyinchiga qaratilgan. Bu bayonotlar klubdagi prezidentlik poygasi va raqib Enrique Riquelme tomonidan bildirilayotgan bosimlar fonida yangramoqda.
Raqibi Erling Xolandni olib kelishga vaʻda berayotgan bir paytda, Perez klubning Forbes talqini boʻyicha 10 milliard yevroga baholanishini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Real Madrid hozirda dunyoning eng qimmat va moliyaviy jihatdan eng qudratli klubi hisoblanadi.
…