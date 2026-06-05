Bruno Fernandes Manchester Yunaytedni tark etishi mumkinmi?

·155·Sport
Bruno Fernandes Manchester Yunaytedni tark etishi mumkinmi?

Manchester Yunayted ijrochi direktori Omar Berrada jamoa sardori Bruno Fernandesning kelajagi borasida aniq kafolat bermadi. Klub rahbariyati portugaliyalik pleymeykerni jamoada olib qolish niyatida ekanini ta’kidlayotgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi tomonidan berilgan turli mazmundagi bayonotlar transfer mish-mishlarini kuchaytirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

31 yoshli yarim himoyachi yakunlangan mavsumda ajoyib oʻyin koʻrsatib, Angliya Premer-ligasida 21 ta golli uzatma bilan rekord oʻrnatdi. U mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan boʻlsa-da, Old Trafforddagi kelajagi hali ham soʻroq ostida qolmoqda. Berrada Inside Carrington podkastida Fernandesning nafaqat maydondagi, balki kiyinish xonasidagi yetakchilik qobiliyatini yuqori baholadi.

“Biz uning qolishini istaymiz, albatta. U maydonda ajoyib mavsum oʻtkazdi, lekin eng muhimi, u hamma uchun haqiqiy yetakchi ekanini isbotladi. Odamlar uning maydon tashqarisidagi mehnatini koʻrishmaydi. U klub qadriyatlarini juda yaxshi tushunadi va yosh futbolchilarga moslashishda yordam bermoqda”, — dedi Omar Berrada.

Fernandesning amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, u avvalroq klubdagi qadri yetarlicha baholanmayotganidan shikoyat qilgan edi. Futbolchi bir vaqtlar jamoani tark etishga yaqin boʻlganini, biroq hozirda uning asosiy maqsadi Manchester Yunayted bilan Angliya Premer-ligasi va boshqa yirik turnirlarda gʻolib chiqish ekanini ta’kidladi.

Klub rahbariyatidagi tarkibiy oʻzgarishlardan soʻng, Berrada xodimlar, rahbariyat va egalar oʻrtasidagi ishonchni qayta tiklash jarayoni ketayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, qabul qilingan qat’iy qarorlar moliyaviy natijalarda oʻz aksini topmoqda va bu klubning kelajakdagi rivoji uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Manchester YunaytedBruno FernandesAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi