Florentino Peres "Real"ni inqirozdan qanday qutqargani haqida gapirdi
Dunyo futbolining eng muvaffaqiyatli va qudratli rahbarlaridan biri, Madridning “Real” klubi prezidenti Florentino Peres o‘z boshqaruvi davrida jamoa erishgan ulkan yutuqlar va moliyaviy yuksalishlar haqida to‘xtalib o‘tdi. Tajribali funksioner klubni qabul qilib olgan ilk yillaridagi og‘ir ahvol va bugungi kundagi global muvaffaqiyatni o‘zaro qiyosladi.
"Madrid Zone" nashri bergan xabarga ko‘ra, Peres Madrid klubini moliyaviy inqiroz yoqasidan qanday qilib sayyoraning eng qimmatbaho sport brendiga aylantira olganini faxr bilan tilga olgan.
Og‘ir o‘tmishdan milliardlab yevrolik qiymatgacha
Ispaniyalik taniqli rahbar “qirollik klubi” tepasiga kelgan dastlabki kezlarda vaziyat mutlaqo boshqacha bo‘lganini yashirib o‘tirmadi. U klubning moliyaviy tarixi va bugungi maqomini quyidagicha ifodaladi:
«Men 2000 yilda birinchi marotaba "Real Madrid" prezidentligiga saylanib kelganimda, jamoa juda ayanchli moliyaviy holatda edi, hatto futbolchilarga oylik maoshlarni to‘lashga mablag‘ topilmasdi. Olib borilgan to‘g‘ri islohotlar va strategik rejalar evaziga vaziyat butunlay o‘zgardi. Bugungi kunga kelib, "Real"ning umumiy bozor qiymati naqd 10 milliard yevro deb baholanmoqda».
Eslatib o‘tish joizki, Florentino Peresning Madrid grandidagi boshqaruv faoliyati ikki davrga bo‘linadi. U birinchi marta 2000–2006 yillarda klubni boshqargan bo‘lsa, 2009 yilda yana ushbu lavozimga qaytdi va hozirgi kunga qadar jamoa rahbarligini hech kimga bermay kelyapti.
Prezidentlik saylovi va yosh raqib to‘qnashuvi
Madrid klubi hayotida shu kunlarda nafaqat maydondagi bahslar, balki rahbariyat darajasida ham eng qaynoq palla kuzatilmoqda. Joriy yilning 7 iyun kuni “Real” klubida rasmiy prezidentlik saylovlari bo‘lib o‘tadi.
Ushbu saylovda amaldagi rahbarning imkoniyatlari va uning bosh raqibi haqidagi ma’lumotlar quyidagicha:
Nomzodlar
Yosh farqi
Klubdagi maqomi
Bosh ustuvorligi
Florentino Peres
Tajribali yetakchi
Amaldagi prezident
Boy tajriba va 10 mlrd yevrolik brend
Enrike Rikelme
Peresdan 42 yosh kichik
Yagona rasmiy raqib
Yoshlik shijoati va yangicha qarashlar
Bo‘lajak saylovda Peresga yagona raqib sifatida chiqayotgan tadbirkor Enrike Rikelme amaldagi prezidentdan naqd 42 yosh kichik bo‘lishiga qaramay, jiddiy kurash taklif etmoqda. Biroq Peresning klub tarixida qoldirgan ulkan izi va moliyaviy barqarorlik kafolati uni hamon asosiy favorit sifatida ko‘rsatmoqda.
Zamin sharhi: Florentino Peres — zamonaviy futbolda nafaqat transferlar qiroli, balki buyuk iqtisodchi sifatida ham nom qozondi. "Galaktikos" loyihasidan tortib yangilangan muhtasham "Santyago Bernabeu" stadionigacha bo‘lgan masofa Madrid klubini yengilmas kuchga aylantirdi. 7 iyundagi saylov natijasi klubning keyingi o‘n yillikdagi taqdirini belgilab berishi shubhasiz.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq voqealar, “Real Madrid” hayotidagi ichki yangiliklar va eksklyuziv insaydlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…