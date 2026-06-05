Florentino Peres "Real"ni inqirozdan qanday qutqargani haqida gapirdi

·93·Sport
Florentino Peres "Real"ni inqirozdan qanday qutqargani haqida gapirdi

Dunyo futbolining eng muvaffaqiyatli va qudratli rahbarlaridan biri, Madridning “Real” klubi prezidenti Florentino Peres o‘z boshqaruvi davrida jamoa erishgan ulkan yutuqlar va moliyaviy yuksalishlar haqida to‘xtalib o‘tdi. Tajribali funksioner klubni qabul qilib olgan ilk yillaridagi og‘ir ahvol va bugungi kundagi global muvaffaqiyatni o‘zaro qiyosladi.

"Madrid Zone" nashri bergan xabarga ko‘ra, Peres Madrid klubini moliyaviy inqiroz yoqasidan qanday qilib sayyoraning eng qimmatbaho sport brendiga aylantira olganini faxr bilan tilga olgan.

Og‘ir o‘tmishdan milliardlab yevrolik qiymatgacha

Ispaniyalik taniqli rahbar “qirollik klubi” tepasiga kelgan dastlabki kezlarda vaziyat mutlaqo boshqacha bo‘lganini yashirib o‘tirmadi. U klubning moliyaviy tarixi va bugungi maqomini quyidagicha ifodaladi:

«Men 2000 yilda birinchi marotaba "Real Madrid" prezidentligiga saylanib kelganimda, jamoa juda ayanchli moliyaviy holatda edi, hatto futbolchilarga oylik maoshlarni to‘lashga mablag‘ topilmasdi. Olib borilgan to‘g‘ri islohotlar va strategik rejalar evaziga vaziyat butunlay o‘zgardi. Bugungi kunga kelib, "Real"ning umumiy bozor qiymati naqd 10 milliard yevro deb baholanmoqda».

Eslatib o‘tish joizki, Florentino Peresning Madrid grandidagi boshqaruv faoliyati ikki davrga bo‘linadi. U birinchi marta 2000–2006 yillarda klubni boshqargan bo‘lsa, 2009 yilda yana ushbu lavozimga qaytdi va hozirgi kunga qadar jamoa rahbarligini hech kimga bermay kelyapti.

Prezidentlik saylovi va yosh raqib to‘qnashuvi

Madrid klubi hayotida shu kunlarda nafaqat maydondagi bahslar, balki rahbariyat darajasida ham eng qaynoq palla kuzatilmoqda. Joriy yilning 7 iyun kuni “Real” klubida rasmiy prezidentlik saylovlari bo‘lib o‘tadi.

Ushbu saylovda amaldagi rahbarning imkoniyatlari va uning bosh raqibi haqidagi ma’lumotlar quyidagicha:

Nomzodlar

Yosh farqi

Klubdagi maqomi

Bosh ustuvorligi

Florentino Peres

Tajribali yetakchi

Amaldagi prezident

Boy tajriba va 10 mlrd yevrolik brend

Enrike Rikelme

Peresdan 42 yosh kichik

Yagona rasmiy raqib

Yoshlik shijoati va yangicha qarashlar

Bo‘lajak saylovda Peresga yagona raqib sifatida chiqayotgan tadbirkor Enrike Rikelme amaldagi prezidentdan naqd 42 yosh kichik bo‘lishiga qaramay, jiddiy kurash taklif etmoqda. Biroq Peresning klub tarixida qoldirgan ulkan izi va moliyaviy barqarorlik kafolati uni hamon asosiy favorit sifatida ko‘rsatmoqda.

Zamin sharhi: Florentino Peres — zamonaviy futbolda nafaqat transferlar qiroli, balki buyuk iqtisodchi sifatida ham nom qozondi. "Galaktikos" loyihasidan tortib yangilangan muhtasham "Santyago Bernabeu" stadionigacha bo‘lgan masofa Madrid klubini yengilmas kuchga aylantirdi. 7 iyundagi saylov natijasi klubning keyingi o‘n yillikdagi taqdirini belgilab berishi shubhasiz.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq voqealar, “Real Madrid” hayotidagi ichki yangiliklar va eksklyuziv insaydlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PeresReal MadridMadridIspaniyaMadrid Zone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi