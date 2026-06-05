Real Madrid Vitinha uchun 150 million yevro sarflashga tayyor
Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubdagi navbatdagi saylovlar oldidan Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Vitinha transferi boʻyicha yirik bitimni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Portugaliyalik yulduz jamoaning yangi loyihasi uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Mazkur transferda mashhur agent Jorge Mendesning taʼsiri hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Cadena SER nashrining xabar berishiga koʻra, Florentino Perez yakshanba kungi saylovlar oldidan muxlislarga shov-shuvli transferni vaʼda qilgan. Vitinha ayni damda Pari Sen-Jermen tarkibida eng muhim oʻyinchilardan biri hisoblanadi va uning amaldagi shartnomasi yana uch yil davom etadi. Shunga qaramay, Real Madrid prezidenti ovoz berish jarayonidan oldin oʻz mavqeini mustahkamlash uchun ushbu transferga jiddiy kirishgan.
Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid ushbu transfer uchun 150 million yevrogacha mablagʻ sarflashga tayyor. Ispaniyalik jurnalist Pacojo Delgadoning fikricha, Vitinha transferining eʼlon qilinishi saylov poygasiga muddatidan oldin nuqta qoʻyishi mumkin. Shuningdek, ushbu kelishuv Joze Mourinyo ning Madridga qaytishi kutilayotgan loyihaning bir qismi ekani aytilmoqda.
Vitinha yangi shakllantirilayotgan yarim himoya chizigʻining markaziy figurasiga aylanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Real Madrid boshqa pozitsiyalarni ham kuchaytirish ustida ishlamoqda. Xabarlarga koʻra, Ibrahima Konate erkin agent sifatida, Denzel Dumfries esa 20 million yevrolik tovon puli evaziga jamoaga qoʻshilishi kutilmoqda.
Pari Sen-Jermen bilan muzokaralar oson kechmasligi aniq, biroq Jorge Mendesning Joze Mourinyo va Real Madrid rahbariyati bilan yaqin aloqalari ushbu transferni amalga oshirishda kalit vazifasini oʻtashi mumkin. Agar kelishuv amalga oshsa, Vitinha klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi.
…