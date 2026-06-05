Real Madrid Vitinha uchun 150 million yevro sarflashga tayyor

·260·Sport
Real Madrid Vitinha uchun 150 million yevro sarflashga tayyor

Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubdagi navbatdagi saylovlar oldidan Pari Sen-Jermen yarim himoyachisi Vitinha transferi boʻyicha yirik bitimni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Portugaliyalik yulduz jamoaning yangi loyihasi uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda. Mazkur transferda mashhur agent Jorge Mendesning taʼsiri hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Cadena SER nashrining xabar berishiga koʻra, Florentino Perez yakshanba kungi saylovlar oldidan muxlislarga shov-shuvli transferni vaʼda qilgan. Vitinha ayni damda Pari Sen-Jermen tarkibida eng muhim oʻyinchilardan biri hisoblanadi va uning amaldagi shartnomasi yana uch yil davom etadi. Shunga qaramay, Real Madrid prezidenti ovoz berish jarayonidan oldin oʻz mavqeini mustahkamlash uchun ushbu transferga jiddiy kirishgan.

Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid ushbu transfer uchun 150 million yevrogacha mablagʻ sarflashga tayyor. Ispaniyalik jurnalist Pacojo Delgadoning fikricha, Vitinha transferining eʼlon qilinishi saylov poygasiga muddatidan oldin nuqta qoʻyishi mumkin. Shuningdek, ushbu kelishuv Joze Mourinyo ning Madridga qaytishi kutilayotgan loyihaning bir qismi ekani aytilmoqda.

Vitinha yangi shakllantirilayotgan yarim himoya chizigʻining markaziy figurasiga aylanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Real Madrid boshqa pozitsiyalarni ham kuchaytirish ustida ishlamoqda. Xabarlarga koʻra, Ibrahima Konate erkin agent sifatida, Denzel Dumfries esa 20 million yevrolik tovon puli evaziga jamoaga qoʻshilishi kutilmoqda.

Pari Sen-Jermen bilan muzokaralar oson kechmasligi aniq, biroq Jorge Mendesning Joze Mourinyo va Real Madrid rahbariyati bilan yaqin aloqalari ushbu transferni amalga oshirishda kalit vazifasini oʻtashi mumkin. Agar kelishuv amalga oshsa, Vitinha klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi.

Real MadridVitinhaFlorentino PerezJoze MourinyoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi