"Real Madrid" transfer bozorida "Manchester Siti" yulduzini nishonga oldi

·398·Sport
"Real Madrid" transfer bozorida "Manchester Siti" yulduzini nishonga oldi

Yevropa transfer bozorida Madridning “Real” klubi atrofidagi intrigalar yanada qaynoq tus olmoqda. Yaqindagina “Liverpul” bilan xayrlashgan mahoratli mudofaa vakili Ibrohim Konateni o‘z safiga qo‘shib olgan “Qirollik klubi” mutasaddilari bu bilan to‘xtab qolmoqchi emas. Madridliklar markaziy himoya chizig‘ini yanada mustahkamlash va kelajak uchun yengilmas tarkib shakllantirish maqsadida navbatdagi mega-transfer ustida bosh qotirishmoqda.

Ispaniyaning nufuzli “AS” nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, La Liga grandi “Manchester Siti”ning asosiy ustunlaridan biri bo‘lmish Yoshko Gvardiolni xarid qilish variantini jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda.

Saylov natijasi va Peresning bosh rejasi

Ushbu transferning amalga oshishi Madrid klubida kutilayotgan muhim siyosiy voqelikka bevosita bog‘liq. Insayderlarning ta’kidlashicha, agar joriy prezidentlik saylovlarida amaldagi rahbar Florentino Peres yana bir bor zafar quchsa, xorvatiyalik himoyachini Madridga olib kelish kampaniyasi rasman start oladi.

Quvonarli jihati shundaki, 24 yoshli Gvardiolning o‘zi ham faoliyatini “Santyago Bernabeu”da davom ettirishni va oq libosni kiyishni chin dildan istamoqda. Biroq bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Sababi, “Manchester Siti” rahbariyati va shaxsan Xosep Gvardiola o‘z yulduzini qo‘yib yuborishni mutlaqo xohlamayapti. O‘z navbatida, “Real” ham futbolchi uchun sun’iy ravishda oshirilgan va aqlbovar qilmas darajadagi mablag‘ni to‘lab, moliyaviy tavakkalchilikka qo‘l urmoqchi emas. Muzokaralarda oqilona siyosat olib boriladi.

Gvardiolning transfer bozoridagi mavqei

Yosh bo‘lishiga qaramay, allaqachon jahonning eng kuchli himoyachilaridan biri sifatida tan olingan futbolchining ayni damdagi ko‘rsatkichlari quyidagicha:

Futbolchining yoshi

"Siti"dagi faoliyat davri

Shartnoma muddati

Bozor qiymati (Transfermarkt)

24 yosh

2023 yil yozidan buyon

2028 yil yozigacha

70 million yevro

Zamin sharhi: Ibrohim Konate transferidan so‘ng Yoshko Gvardiolning ham nishonga olinishi Florentino Peresning "yangi yengilmas Galaktikos" mudofaa chizig‘ini qurish ishtiyoqidan dalolat beradi. Garchi "shaharliklar" bilan amaldagi shartnoma 2028 yilgacha bo‘lsa-da, futbolchining Madridga o‘tish istagi ushbu yozgi transferlar oynasida katta siyosiy to‘qnashuvga sabab bo‘lishi mumkin.

Yevropa futbolining eng shov-shuvli transferlari, "Real Madrid" lageridan eksklyuziv insaydlar va dunyo yulduzlarining taqdirini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Real MadridManchester CityJoško GvardiolFlorentino PérezPep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi