"Real Madrid" transfer bozorida "Manchester Siti" yulduzini nishonga oldi
Yevropa transfer bozorida Madridning “Real” klubi atrofidagi intrigalar yanada qaynoq tus olmoqda. Yaqindagina “Liverpul” bilan xayrlashgan mahoratli mudofaa vakili Ibrohim Konateni o‘z safiga qo‘shib olgan “Qirollik klubi” mutasaddilari bu bilan to‘xtab qolmoqchi emas. Madridliklar markaziy himoya chizig‘ini yanada mustahkamlash va kelajak uchun yengilmas tarkib shakllantirish maqsadida navbatdagi mega-transfer ustida bosh qotirishmoqda.
Ispaniyaning nufuzli “AS” nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, La Liga grandi “Manchester Siti”ning asosiy ustunlaridan biri bo‘lmish Yoshko Gvardiolni xarid qilish variantini jiddiy ravishda ko‘rib chiqmoqda.
Saylov natijasi va Peresning bosh rejasi
Ushbu transferning amalga oshishi Madrid klubida kutilayotgan muhim siyosiy voqelikka bevosita bog‘liq. Insayderlarning ta’kidlashicha, agar joriy prezidentlik saylovlarida amaldagi rahbar Florentino Peres yana bir bor zafar quchsa, xorvatiyalik himoyachini Madridga olib kelish kampaniyasi rasman start oladi.
Quvonarli jihati shundaki, 24 yoshli Gvardiolning o‘zi ham faoliyatini “Santyago Bernabeu”da davom ettirishni va oq libosni kiyishni chin dildan istamoqda. Biroq bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Sababi, “Manchester Siti” rahbariyati va shaxsan Xosep Gvardiola o‘z yulduzini qo‘yib yuborishni mutlaqo xohlamayapti. O‘z navbatida, “Real” ham futbolchi uchun sun’iy ravishda oshirilgan va aqlbovar qilmas darajadagi mablag‘ni to‘lab, moliyaviy tavakkalchilikka qo‘l urmoqchi emas. Muzokaralarda oqilona siyosat olib boriladi.
Gvardiolning transfer bozoridagi mavqei
Yosh bo‘lishiga qaramay, allaqachon jahonning eng kuchli himoyachilaridan biri sifatida tan olingan futbolchining ayni damdagi ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Futbolchining yoshi
"Siti"dagi faoliyat davri
Shartnoma muddati
Bozor qiymati (Transfermarkt)
24 yosh
2023 yil yozidan buyon
2028 yil yozigacha
70 million yevro
Zamin sharhi: Ibrohim Konate transferidan so‘ng Yoshko Gvardiolning ham nishonga olinishi Florentino Peresning "yangi yengilmas Galaktikos" mudofaa chizig‘ini qurish ishtiyoqidan dalolat beradi. Garchi "shaharliklar" bilan amaldagi shartnoma 2028 yilgacha bo‘lsa-da, futbolchining Madridga o‘tish istagi ushbu yozgi transferlar oynasida katta siyosiy to‘qnashuvga sabab bo‘lishi mumkin.
Yevropa futbolining eng shov-shuvli transferlari, "Real Madrid" lageridan eksklyuziv insaydlar va dunyo yulduzlarining taqdirini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…