Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildi

·30·Sport
Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildi

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal oʻz kelajagi hamda maydondagi taktik oʻzgarishlar borasida qiziqarli fikrlarini bildirdi. Hozirda qanot hujumchisi sifatida porlayotgan 17 yoshli futbolchi vaqt oʻtishi bilan afsonaviy Lionel Messi singari maydon markaziga koʻchib oʻtishini bashorat qilmoqda. Bu haqda Goal.com nashri El Mundo nashriga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamalning taʻkidlashicha, raqib himoyachilari unga nisbatan haddan tashqari qattiq va jamoaviy nazoratni oʻrnatmoqda. Qanotda harakat qilayotganida uni kamida uchta himoyachi oʻrab olayotgani yosh iqtidor egasini oʻz oʻyin uslubini isloh qilishga undamoqda. Uning fikricha, markaziy hududda bunday qattiq bosimdan qochish imkoniyati yuqoriroq.

Lionel Messi tajribasi va taktik yechim

"Menimcha, Lionel Messi ham oʻz vaqtida uchta himoyachi tomonidan qoʻriqlangan. Uch nafar oʻyinchi sizni taʻqib qila olmaydigan yagona joy — bu maydon markazi. U yerda futbolchilar juda koʻp va himoyachilar faqat bir kishiga eʻtibor qaratishi qiyin. Vaqt oʻtishi bilan men ham u yerga koʻchib oʻtaman, chunki qanotda uch kishiga qarshi oʻynashdan koʻra, markazda koʻproq erkinlik topish mumkin", — deydi Lamine Yamal.

Hozirda Barselona va Ispaniya terma jamoasining oʻng qanotida asosiy kuchga aylangan futbolchi, markazda oʻynash uning samaradorligini oshirishiga ishonadi. Uning soʻzlariga koʻra, markaziy hududda raqib himoya chiziqlari orasidagi boʻshliqlardan foydalanish va darvozaga toʻgʻridan-toʻgʻri xavf solish imkoniyati kengroq. Bu esa uni oʻyin taqdirini hal qiluvchi (decisive) futbolchi sifatida yanada shakllantiradi.

Lamine Yamal raqiblar unga qarshi qanday tayyorgarlik koʻrayotganini ham ochiqladi. Uning aytishicha, hozirgi kunda u birga-bir vaziyatda qolishi deyarli imkonsiz boʻlib qolgan. Himoyachilar uni doimiy ravishda guruh boʻlib toʻxtatishga urinishmoqda. Bu esa yosh yulduzni sheriklari bilan koʻproq hamkorlik qilishga va taktik jihatdan aqlliroq harakat qilishga majbur qilmoqda.

"Agar omadim kelsa, menga qarshi ikki kishi oʻynaydi, lekin birga-bir vaziyat deyarli boʻlmaydi. Shuning uchun men qanot himoyachisi bilan gaplashib, unga qanday harakat qilishni tushuntiraman. Murabbiy ham agar meni uch kishi oʻrab olsa, demak uchta jamoadoshim boʻsh qolayotganini uqtiradi. Dribling — bu improvizatsiya, uni rejalashtirib boʻlmaydi, lekin taktikani toʻgʻri qurish kerak", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Mutaxassislarning fikricha, Lamine Yamalning bu qarori mantiqiy asosga ega. Lionel Messi ham faoliyatining ilk yillarini oʻng qanotda boshlab, keyinchalik "yolgʻonchi toʻqqizlik" va markaziy pleymeyker vazifasini bajara boshlagan edi. Barselona muxlislari yosh iqtidorning ushbu evolyutsiyasi uni klub tarixidagi eng buyuk futbolchilar qatoriga olib chiqishiga umid qilmoqda.

Lamine YamalLionel MessiBarselonaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiCristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiBugun, 18:19Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilariJud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilariBugun, 18:17Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiAbduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiBugun, 18:09Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi