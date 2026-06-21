Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildi
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal oʻz kelajagi hamda maydondagi taktik oʻzgarishlar borasida qiziqarli fikrlarini bildirdi. Hozirda qanot hujumchisi sifatida porlayotgan 17 yoshli futbolchi vaqt oʻtishi bilan afsonaviy Lionel Messi singari maydon markaziga koʻchib oʻtishini bashorat qilmoqda. Bu haqda Goal.com nashri El Mundo nashriga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamalning taʻkidlashicha, raqib himoyachilari unga nisbatan haddan tashqari qattiq va jamoaviy nazoratni oʻrnatmoqda. Qanotda harakat qilayotganida uni kamida uchta himoyachi oʻrab olayotgani yosh iqtidor egasini oʻz oʻyin uslubini isloh qilishga undamoqda. Uning fikricha, markaziy hududda bunday qattiq bosimdan qochish imkoniyati yuqoriroq.
Lionel Messi tajribasi va taktik yechim"Menimcha, Lionel Messi ham oʻz vaqtida uchta himoyachi tomonidan qoʻriqlangan. Uch nafar oʻyinchi sizni taʻqib qila olmaydigan yagona joy — bu maydon markazi. U yerda futbolchilar juda koʻp va himoyachilar faqat bir kishiga eʻtibor qaratishi qiyin. Vaqt oʻtishi bilan men ham u yerga koʻchib oʻtaman, chunki qanotda uch kishiga qarshi oʻynashdan koʻra, markazda koʻproq erkinlik topish mumkin", — deydi Lamine Yamal.
Hozirda Barselona va Ispaniya terma jamoasining oʻng qanotida asosiy kuchga aylangan futbolchi, markazda oʻynash uning samaradorligini oshirishiga ishonadi. Uning soʻzlariga koʻra, markaziy hududda raqib himoya chiziqlari orasidagi boʻshliqlardan foydalanish va darvozaga toʻgʻridan-toʻgʻri xavf solish imkoniyati kengroq. Bu esa uni oʻyin taqdirini hal qiluvchi (decisive) futbolchi sifatida yanada shakllantiradi.
Lamine Yamal raqiblar unga qarshi qanday tayyorgarlik koʻrayotganini ham ochiqladi. Uning aytishicha, hozirgi kunda u birga-bir vaziyatda qolishi deyarli imkonsiz boʻlib qolgan. Himoyachilar uni doimiy ravishda guruh boʻlib toʻxtatishga urinishmoqda. Bu esa yosh yulduzni sheriklari bilan koʻproq hamkorlik qilishga va taktik jihatdan aqlliroq harakat qilishga majbur qilmoqda.
"Agar omadim kelsa, menga qarshi ikki kishi oʻynaydi, lekin birga-bir vaziyat deyarli boʻlmaydi. Shuning uchun men qanot himoyachisi bilan gaplashib, unga qanday harakat qilishni tushuntiraman. Murabbiy ham agar meni uch kishi oʻrab olsa, demak uchta jamoadoshim boʻsh qolayotganini uqtiradi. Dribling — bu improvizatsiya, uni rejalashtirib boʻlmaydi, lekin taktikani toʻgʻri qurish kerak", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Mutaxassislarning fikricha, Lamine Yamalning bu qarori mantiqiy asosga ega. Lionel Messi ham faoliyatining ilk yillarini oʻng qanotda boshlab, keyinchalik "yolgʻonchi toʻqqizlik" va markaziy pleymeyker vazifasini bajara boshlagan edi. Barselona muxlislari yosh iqtidorning ushbu evolyutsiyasi uni klub tarixidagi eng buyuk futbolchilar qatoriga olib chiqishiga umid qilmoqda.
…