Ryan Giggz Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan
Rayan Giggz yozgi transfer oynasida Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga o'tishga ko'ndirish uchun Portugaliyadagi golf maydonida muzokara o'tkazgan. Biroq Anderson Nottingham Forestdan Manchester Sitiga 116 million funt sterling evaziga o'tishni ma'qul ko'rgan. Uchrashuvda Fil Bardsley ham qatnashgan va Giggz Andersonning iste'dodini yuqori baholagan, ammo Bardsley tayanch yarim himoyachisi uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablag' sarflashga shubha bildirgan.
Manchester Yunayted afsonasi Rayan Giggz yozgi transfer oynasi vaqtida yarim himoyachi Elliot Andersonning Manchester Siti klubiga oʻtishiga toʻsqinlik qilishga urinib koʻrgan. Casinolyze nashri maʼlumotiga koʻra, sobiq velslik futbolchi Angliya terma jamoasi aʼzosini Old Traffordga yoʻnaltirish maqsadida Portugaliyadagi golf maydonida shaxsan muzokaralar oʻtkazgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu uchrashuv yoz boshida Portugaliyada boʻlib oʻtgan boʻlib, unda Rayan Giggz bilan birga Manchester Yunaytedning sobiq himoyachisi Fil Bardsley ham ishtirok etgan. Taʼkidlanishicha, klubning sobiq yulduzlari 23 yoshli futbolchini shaharning qizil qismiga oʻtishga koʻndirish uchun oxirgi daqiqalargacha harakat qilishgan. Biroq barcha urinishlarga qaramay, yarim himoyachi yakunda Etihad Stadiumga rekord darajadagi transferni amalga oshirishni maʼqul koʻrdi.
Nottingham Forest safidan Manchester Sitiga koʻchib oʻtgan futbolchining qiymati 116 million funt sterlingni tashkil etib, uni britaniyalik futbolchilar orasida tarixidagi eng qimmat oʻyinchilardan biriga aylantirdi. Yangi jamoasidagi ilk uchrashuvidayoq Anderson Manchester Sitini "Manchester qirollari" deb atagani muxlislar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻldi.
Fil Bardsleyning transfer borasidagi eʼtiroflariFil Bardsley mazkur uchrashuv tafsilotlarini eslab, Giggz ikkalasi Elliot Andersonning isteʼdodiga yuqori baho bergani va uni jamoaga jalb etish kerak deb hisoblaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻsha paytda futbolchining oʻzi ham kelajagi borasida ikkilanib turgan edi.
Shunga qaramay, tayanch yarim himoyachisi uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflanishi masalasida Bardsley oʻziga xos shubhaga ega boʻlganini yashirmadi. "Agar men shuncha pul sarflayotgan boʻlsam, menga har mavsumda jamoasiga 30–40 ta gol olib keladigan oʻyinchi kerak boʻladi", deya qoʻshimcha qildi sobiq himoyachi.
Manchester Yunaytedning muqobil rejalariDastlab Manchester Yunayted mahalliy raqobatchisini ortda qoldirib, transfer poygasida gʻolib chiqishni rejalashtirgan edi. Biroq Nottingham Forest talablari 100 million funt sterlinglik chegaradan oshib ketgach, klub rahbariyati kurashdan chiqishga qaror qildi. Natijada bosh murabbiy Maykl Karrik transfer bozorida boshqa nomzodlarga eʼtibor qaratdi.
Yakunda Manchester Yunayted Chelsi yarim himoyachisi Andrey Santos hamda Aston Villa sardori Youri Tielemansni oʻz safiga qoʻshib oldi. Fil Bardsley belgiyalik futbolchining 35 million funt sterling evaziga transfer qilinganini yuqori baholab, uning tajribasi va sovrinlar yutgan tajribaga egaligi Karrik jamoasi uchun muhimligini taʼkidladi.
…