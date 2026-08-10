Ryan Giggz Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan

·68·Sport
Ryan Giggz Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga oʻtishga koʻndirmoqchi boʻlgan
Qisqacha

Rayan Giggz yozgi transfer oynasida Elliot Andersonni Manchester Yunaytedga o'tishga ko'ndirish uchun Portugaliyadagi golf maydonida muzokara o'tkazgan. Biroq Anderson Nottingham Forestdan Manchester Sitiga 116 million funt sterling evaziga o'tishni ma'qul ko'rgan. Uchrashuvda Fil Bardsley ham qatnashgan va Giggz Andersonning iste'dodini yuqori baholagan, ammo Bardsley tayanch yarim himoyachisi uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablag' sarflashga shubha bildirgan.

Manchester Yunayted afsonasi Rayan Giggz yozgi transfer oynasi vaqtida yarim himoyachi Elliot Andersonning Manchester Siti klubiga oʻtishiga toʻsqinlik qilishga urinib koʻrgan. Casinolyze nashri maʼlumotiga koʻra, sobiq velslik futbolchi Angliya terma jamoasi aʼzosini Old Traffordga yoʻnaltirish maqsadida Portugaliyadagi golf maydonida shaxsan muzokaralar oʻtkazgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu uchrashuv yoz boshida Portugaliyada boʻlib oʻtgan boʻlib, unda Rayan Giggz bilan birga Manchester Yunaytedning sobiq himoyachisi Fil Bardsley ham ishtirok etgan. Taʼkidlanishicha, klubning sobiq yulduzlari 23 yoshli futbolchini shaharning qizil qismiga oʻtishga koʻndirish uchun oxirgi daqiqalargacha harakat qilishgan. Biroq barcha urinishlarga qaramay, yarim himoyachi yakunda Etihad Stadiumga rekord darajadagi transferni amalga oshirishni maʼqul koʻrdi.

Nottingham Forest safidan Manchester Sitiga koʻchib oʻtgan futbolchining qiymati 116 million funt sterlingni tashkil etib, uni britaniyalik futbolchilar orasida tarixidagi eng qimmat oʻyinchilardan biriga aylantirdi. Yangi jamoasidagi ilk uchrashuvidayoq Anderson Manchester Sitini "Manchester qirollari" deb atagani muxlislar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻldi.

Fil Bardsleyning transfer borasidagi eʼtiroflari

Fil Bardsley mazkur uchrashuv tafsilotlarini eslab, Giggz ikkalasi Elliot Andersonning isteʼdodiga yuqori baho bergani va uni jamoaga jalb etish kerak deb hisoblaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻsha paytda futbolchining oʻzi ham kelajagi borasida ikkilanib turgan edi.

Shunga qaramay, tayanch yarim himoyachisi uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflanishi masalasida Bardsley oʻziga xos shubhaga ega boʻlganini yashirmadi. "Agar men shuncha pul sarflayotgan boʻlsam, menga har mavsumda jamoasiga 30–40 ta gol olib keladigan oʻyinchi kerak boʻladi", deya qoʻshimcha qildi sobiq himoyachi.

Manchester Yunaytedning muqobil rejalari

Dastlab Manchester Yunayted mahalliy raqobatchisini ortda qoldirib, transfer poygasida gʻolib chiqishni rejalashtirgan edi. Biroq Nottingham Forest talablari 100 million funt sterlinglik chegaradan oshib ketgach, klub rahbariyati kurashdan chiqishga qaror qildi. Natijada bosh murabbiy Maykl Karrik transfer bozorida boshqa nomzodlarga eʼtibor qaratdi.

Yakunda Manchester Yunayted Chelsi yarim himoyachisi Andrey Santos hamda Aston Villa sardori Youri Tielemansni oʻz safiga qoʻshib oldi. Fil Bardsley belgiyalik futbolchining 35 million funt sterling evaziga transfer qilinganini yuqori baholab, uning tajribasi va sovrinlar yutgan tajribaga egaligi Karrik jamoasi uchun muhimligini taʼkidladi.

Ryan GiggsElliot AndersonManchester UnitedManchester Citytransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)