Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkar
San-Marinodagi Eccentrica restomod-kompaniyasi 1990-yillardagi Lamborghini Diablo asosida 542 ot kuchiga ega ochiq kuzovli V12 roadsterni taqdim etdi. Avtomobilning 5,7 litrli V12 dvigateli 442 funt-fut moment ishlab chiqaradi va kuchni olti pog'onali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa g'ildiraklarga uzatadi. Roadster 62 mil/soat tezlikka 3,8 soniyada erishadi, uning kuzovi uglerod tolasidan tayyorlangan va aerodinamikasi qayta ishlangan.
San-Marinoda joylashgan Eccentrica restomod-kompaniyasi oʻzining yangilangan Lamborghini Diablo loyihasini ochiq kuzovli V12 roadster shaklida taqdim etdi. Mazkur avtomobil 1990-yillardagi afsonaviy superkar poydevorini saqlab qolgan holda, zamonaviy texnologiya va talablarga toʻliq moslashtirildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi roadster oʻzining oʻtmishdoshi kabi oʻrta qismda joylashgan quvvat agregatiga ega. Biroq muhandislar asl avtomobil konstruksiyasini tubdan qayta ishlab chiqib, uni bugungi kun standartlariga olib chiqishdi.
Zamonaviy texnologiyalar va aerodinamikaLoyihani amalga oshirish davomida poʻlat naychalardan yasalgan karkas uglerod tolali elementlar yordamida yanada mustahkamlandi. Shuningdek, avtomobilning kuzovi toʻliq uglerod tolasidan tayyorlanib, gʻildirak izlari kengaytirildi — bu esa boshqaruvchanlikni yaxshilash bilan birga, Diablo ning oʻziga xos proporsiyalarini yanada boʻrttirib koʻrsatadi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mutaxassislar avtomobil aerodinamikasi ustida ham jiddiy ishlagan. Turbulent havo oqimlari salonni chetlab oʻtib, haydovchi va yoʻlovchiga noqulaylik tugʻdirmaydigan qilib yoʻnaltirilgan.
Dvigatel va dinamik koʻrsatkichlarAvtomobilning 5,7 litr hajmli V12 dvigateli yanada tezkor reaksiya berish uchun qayta sozlangan. U 542 ot kuchi va 442 funt-fut moment ishlab chiqarib, barcha tortish kuchini olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa gʻildiraklarga uzatadi.
Ushbu koʻrsatkichlar evaziga yangi roadster joyidan 62 mil/soat tezlikka (taxminan 100 km/soat) atigi 3,8 soniyada erishadi. Bu esa uni bugungi kundagi koʻplab zamonaviy sport avtomobillari bilan bir qatorga qoʻyadi.
Tajribali muhandislik va narx siyosatiQayd etilishicha, Eccentrica V12 Roadster muhandisligiga Lamborghini kompaniyasining sobiq bosh texnik direktori Mauritsio Redjani boshchilik qilgan. U oʻz vaqtida Huracán va Aventador modellariga masʼul boʻlgan, shuningdek, Gallardo hamda Murciélago avtomobillarini yaratishda ham muhim rollarni oʻynagan.
Ushbu eksklyuziv model AQShda oʻtkaziladigan Monterey Car Week doirasidagi The Quail tadbirida 14-avgust kuni ilk bor omadga namoyish etiladi. Ekspertlarning taxmin qilishicha, tayyor mashinaning narxi 1 million funt sterlingdan oshadi, donor avtomobilning oʻzini topish narxi esa kupe uchun 200 000 funt sterlingdan, roadster uchun esa 500 000 funt sterlinggacha baholanmoqda.
…