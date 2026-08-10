Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkar

·57·Avto
Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkar
Qisqacha

San-Marinodagi Eccentrica restomod-kompaniyasi 1990-yillardagi Lamborghini Diablo asosida 542 ot kuchiga ega ochiq kuzovli V12 roadsterni taqdim etdi. Avtomobilning 5,7 litrli V12 dvigateli 442 funt-fut moment ishlab chiqaradi va kuchni olti pog'onali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa g'ildiraklarga uzatadi. Roadster 62 mil/soat tezlikka 3,8 soniyada erishadi, uning kuzovi uglerod tolasidan tayyorlangan va aerodinamikasi qayta ishlangan.

San-Marinoda joylashgan Eccentrica restomod-kompaniyasi oʻzining yangilangan Lamborghini Diablo loyihasini ochiq kuzovli V12 roadster shaklida taqdim etdi. Mazkur avtomobil 1990-yillardagi afsonaviy superkar poydevorini saqlab qolgan holda, zamonaviy texnologiya va talablarga toʻliq moslashtirildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi roadster oʻzining oʻtmishdoshi kabi oʻrta qismda joylashgan quvvat agregatiga ega. Biroq muhandislar asl avtomobil konstruksiyasini tubdan qayta ishlab chiqib, uni bugungi kun standartlariga olib chiqishdi.

Zamonaviy texnologiyalar va aerodinamika

Loyihani amalga oshirish davomida poʻlat naychalardan yasalgan karkas uglerod tolali elementlar yordamida yanada mustahkamlandi. Shuningdek, avtomobilning kuzovi toʻliq uglerod tolasidan tayyorlanib, gʻildirak izlari kengaytirildi — bu esa boshqaruvchanlikni yaxshilash bilan birga, Diablo ning oʻziga xos proporsiyalarini yanada boʻrttirib koʻrsatadi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mutaxassislar avtomobil aerodinamikasi ustida ham jiddiy ishlagan. Turbulent havo oqimlari salonni chetlab oʻtib, haydovchi va yoʻlovchiga noqulaylik tugʻdirmaydigan qilib yoʻnaltirilgan.

Dvigatel va dinamik koʻrsatkichlar

Avtomobilning 5,7 litr hajmli V12 dvigateli yanada tezkor reaksiya berish uchun qayta sozlangan. U 542 ot kuchi va 442 funt-fut moment ishlab chiqarib, barcha tortish kuchini olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa gʻildiraklarga uzatadi.

Ushbu koʻrsatkichlar evaziga yangi roadster joyidan 62 mil/soat tezlikka (taxminan 100 km/soat) atigi 3,8 soniyada erishadi. Bu esa uni bugungi kundagi koʻplab zamonaviy sport avtomobillari bilan bir qatorga qoʻyadi.

Tajribali muhandislik va narx siyosati

Qayd etilishicha, Eccentrica V12 Roadster muhandisligiga Lamborghini kompaniyasining sobiq bosh texnik direktori Mauritsio Redjani boshchilik qilgan. U oʻz vaqtida Huracán va Aventador modellariga masʼul boʻlgan, shuningdek, Gallardo hamda Murciélago avtomobillarini yaratishda ham muhim rollarni oʻynagan.

Ushbu eksklyuziv model AQShda oʻtkaziladigan Monterey Car Week doirasidagi The Quail tadbirida 14-avgust kuni ilk bor omadga namoyish etiladi. Ekspertlarning taxmin qilishicha, tayyor mashinaning narxi 1 million funt sterlingdan oshadi, donor avtomobilning oʻzini topish narxi esa kupe uchun 200 000 funt sterlingdan, roadster uchun esa 500 000 funt sterlinggacha baholanmoqda.

EccentricaLamborghini DiabloV12 RoadsterSuperkarRestomod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Gordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadiGordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadiKecha, 21:29Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiKecha, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKecha, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinKecha, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaKecha, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi