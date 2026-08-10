Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkar
Mark Filipp Gemballa Porsche 959 dizaynidan ilhomlangan, asfalt yo'llarga moslashtirilgan Marsien GT superkarini taqdim etdi. Porsche 911 Turbo S asosida yaratilgan avtomobil uglerod tolali kuzov, Ruf tomonidan o'rnatilgan ikki turbinali oppozit olti silindrli dvigatel va 819 ot kuchiga ega.
Mashhur 1980-yillar tyuning ustasi Uwe Gemballaning oʻgʻli Mark Filipp Gemballa oʻzining yangi Marsien GT superkarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Porsche 959 dizaynidan ilhomlanib yaratilgan ushbu yoʻlga moʻljallangan avtomobil yuqori unumdorlik va kundalik foydalanish qulayligini oʻzida mujassam etishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning nomi fransuz tilidan olingan boʻlib, BAAning Marsga oʻxshash choʻl landshaftidan ilhomlangan holda «martiyalik» degan maʼnoni anglatadi. Dastlab qumli tepaliklarni zabt etish uchun moʻljallangan Marsien modelidan farqli oʻlaroq, yangi Marsien GT toʻgʻridan-toʻgʻri asfalt yoʻllarga moslashtirilgan boʻlib, oʻtmishdoshiga nisbatan pastroq va qattiqroq ossilyatsiyaga ega.
Texnik imkoniyatlar va quvvatAsos sifatida Porsche 911 Turbo S modeli olingan boʻlib, donor avtomobildagi eng asosiy oʻzgarishlar yangi uglerod tolali kuzov hamda Ruf kompaniyasi tomonidan oʻrnatilgan maxsus dvigatel hisoblanadi. Uning ikki turbinali oppozit olti silindrli dvigatel quvvati 819 ot kuchiga va 686 funt-fut aylanish momentiga teng.
Shuningdek, xaridorlarga dvigatel quvvatini 900 ot kuchidan oshirish imkonini beruvchi qoʻshimcha paket ham taklif etiladi. Avtomobil yoʻl sirtidagi oʻzgarishlarga faol ravishda javob beruvchi KW amortizatorlariga ega yangi ikki qavatli koʻndalang richagli osma tizimi bilan jihozlangan.
Narxi va ishlab chiqarish hajmiMazkur eksklyuziv superkarning saloni ham oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Xususan, uning uzatmalar qutisi dastagi afsonaviy Porsche Carrera GT modelidan ilhomlangan holda yasalgan boʻlib, mijozlar teri, alkantara yoki uglerod tolali detallarga ega bir nechta interyer paketlarini tanlashlari mumkin.
Marsien GT atigi 30 nusxada ishlab chiqariladi. Ushbu raqam Uwe Gemballaning 70 yilligiga bagʻishlab tanlangan boʻlib, narxi donor Porsche 911 qiymatidan tashqari 770 000 yevrodan (taxminan 658 000 funt sterling) boshlanadi. Taqqoslash uchun, barcha yoʻllar uchun moʻljallangan Marsien modelidan 40 dona yigʻilgandi.
Maʼlumot uchun, Mark Filipp Gemballaning kompaniyasi asl Gemballa firmasiga aloqador emas. Yangi Marsien GT oʻzining rasmiy debyutini AQShdagi Monterey avtomobillar haftaligi doirasida oʻtkaziladigan Pebble Beach Concours d'Elegance tadbirida oʻtkazadi.
…