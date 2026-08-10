Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkar

·100·Avto
Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkar
Qisqacha

Mark Filipp Gemballa Porsche 959 dizaynidan ilhomlangan, asfalt yo'llarga moslashtirilgan Marsien GT superkarini taqdim etdi. Porsche 911 Turbo S asosida yaratilgan avtomobil uglerod tolali kuzov, Ruf tomonidan o'rnatilgan ikki turbinali oppozit olti silindrli dvigatel va 819 ot kuchiga ega.

Mashhur 1980-yillar tyuning ustasi Uwe Gemballaning oʻgʻli Mark Filipp Gemballa oʻzining yangi Marsien GT superkarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Porsche 959 dizaynidan ilhomlanib yaratilgan ushbu yoʻlga moʻljallangan avtomobil yuqori unumdorlik va kundalik foydalanish qulayligini oʻzida mujassam etishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning nomi fransuz tilidan olingan boʻlib, BAAning Marsga oʻxshash choʻl landshaftidan ilhomlangan holda «martiyalik» degan maʼnoni anglatadi. Dastlab qumli tepaliklarni zabt etish uchun moʻljallangan Marsien modelidan farqli oʻlaroq, yangi Marsien GT toʻgʻridan-toʻgʻri asfalt yoʻllarga moslashtirilgan boʻlib, oʻtmishdoshiga nisbatan pastroq va qattiqroq ossilyatsiyaga ega.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Asos sifatida Porsche 911 Turbo S modeli olingan boʻlib, donor avtomobildagi eng asosiy oʻzgarishlar yangi uglerod tolali kuzov hamda Ruf kompaniyasi tomonidan oʻrnatilgan maxsus dvigatel hisoblanadi. Uning ikki turbinali oppozit olti silindrli dvigatel quvvati 819 ot kuchiga va 686 funt-fut aylanish momentiga teng.

Shuningdek, xaridorlarga dvigatel quvvatini 900 ot kuchidan oshirish imkonini beruvchi qoʻshimcha paket ham taklif etiladi. Avtomobil yoʻl sirtidagi oʻzgarishlarga faol ravishda javob beruvchi KW amortizatorlariga ega yangi ikki qavatli koʻndalang richagli osma tizimi bilan jihozlangan.

Narxi va ishlab chiqarish hajmi

Mazkur eksklyuziv superkarning saloni ham oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Xususan, uning uzatmalar qutisi dastagi afsonaviy Porsche Carrera GT modelidan ilhomlangan holda yasalgan boʻlib, mijozlar teri, alkantara yoki uglerod tolali detallarga ega bir nechta interyer paketlarini tanlashlari mumkin.

Marsien GT atigi 30 nusxada ishlab chiqariladi. Ushbu raqam Uwe Gemballaning 70 yilligiga bagʻishlab tanlangan boʻlib, narxi donor Porsche 911 qiymatidan tashqari 770 000 yevrodan (taxminan 658 000 funt sterling) boshlanadi. Taqqoslash uchun, barcha yoʻllar uchun moʻljallangan Marsien modelidan 40 dona yigʻilgandi.

Maʼlumot uchun, Mark Filipp Gemballaning kompaniyasi asl Gemballa firmasiga aloqador emas. Yangi Marsien GT oʻzining rasmiy debyutini AQShdagi Monterey avtomobillar haftaligi doirasida oʻtkaziladigan Pebble Beach Concours d'Elegance tadbirida oʻtkazadi.

Marsien GTPorsche 959SuperkarMarc Philipp GemballaAvtomobil yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20Gordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadiGordon Murray Automotive afsonaviy McLaren F1 ruhidagi yangi superkarni namoyish etadiKecha, 21:29Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiKecha, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKecha, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinKecha, 12:25Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaKecha, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi