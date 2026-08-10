Real Madrid Ferland Mendyni jamoadan ketishga majburlamoqchi emas

·56·Sport
Real Madrid Ferland Mendyni jamoadan ketishga majburlamoqchi emas
Qisqacha

Real Madrid Ferland Mendyni jamoani tark etishga majburlamayapti va unga hech qanday bosim o'tkazmayapti. Fransiyalik himoyachi o'tgan may oyida son qismidagi mushaklar uzilishi sababli jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan, tiklanishi ijobiy kechmoqda va u sentyabr oyiyoq umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytishi mumkin. Mendyning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil yozigacha mo'ljallangan.

Madridning Real klubi jarohatidan keyin tiklanish jarayonini boshdan kechirayotgan himoyachisi Ferland Mendy masalasida qatʼiy pozitsiyani egalladi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qirollik klubi futbolchini jamoani tark etishga majburlamaydi va unga hech qanday bosim oʻtkazmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiyalik futbolchi oʻtgan may oyida son qismidagi mushaklar uzilishi jarohati sababli jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgandi. Dastlabki xabarlarda uning safdan chiqish muddati bir yilgacha choʻzilishi mumkinligi aytilgan boʻlsa-da, futbolchining yaqinlari bu taxminlarni qatʼiyan rad etishdi. Real Madrid esa vaziyatga ehtiyotkorona yondashib, tiklanish muddati toʻrt-besh oyni tashkil etishini maʼlum qilgandi.

Ferland Mendyning tiklanish jarayoni va shartnomasi

Hozirgi vaqtda Ferland Mendyning tiklanish jarayoni ijobiy kechmoqda. Agar hammasi rejadagidek ketsa, u sentyabr oyiyoq umumiy guruh mashgʻulotlariga qaytishi mumkin. Futbolchining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil yozigacha moʻljallangan boʻlib, u safga qaytgach ham jamoa aʼzosi boʻlib qoladi.

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi fransiyalik futbolchining imkoniyatlarini yaxshi biladi. Sogʻlom holdagi Mendy himoya chizigʻida ishonch kafolatidir. U Real Madrid qoʻlga kiritgan soʻnggi ikki Chempionlar ligasi gʻalabalarida muhim rol oʻynagani ham bejiz emas.

Chap qanotdagi raqobat va kelajak

Shunga qaramay, klubda chap qanot himoyachilari soni ortgani sezilmoqda. Oʻtgan yozda jamoa safiga Carreras qoʻshilgan boʻlsa, joriy yozda Marc Cucurella transfer qilindi, Fran García esa Real Betis klubiga yoʻl oldi. Ayni paytda Real Madrid ixtiyorida uch nafar chap qanot himoyachisi mavjud.

Manbaga koʻra, klub uchun potensial ketish ehtimoli boʻlgan oʻyinchilar orasida aynan Mendy birinchi raqamli nomzod sifatida qaralmoqda. Biroq rahbariyat futbolchi bilan bogʻlanib, unga yangi jamoa topishni talab qilgani yoʻq. Klubdagilar jarohatlar tarixi va ayni damda safdan chiqqani sababli futbolchiga yangi xaridor topish qiyin kechishini yaxshi tushunishadi.

Real MadridFerland MendyLa LigaChempionlar ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)