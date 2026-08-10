Toshkentda O‘zbekistonga ikki medal: Xudoyqulova chempion bo‘ldi

·64·Sport
Toshkentda O‘zbekistonga ikki medal: Xudoyqulova chempion bo‘ldi
Qisqacha

Toshkentda davom etayotgan og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida -61 kg vazn toifasida Ziyoda Xudoyqulova oltin, Munisa Boltayeva esa bronza medalni qo'lga kiritdi. Ziyoda Xudoyqulova dast ko'tarishda 93 kg va 96 kg og'irlikdagi shtangalarni muvaffaqiyatli ko'tarib, yoshlar o'rtasida Osiyo chempioniga aylandi. Munisa Boltayeva 84 kg, 87 kg va 89 kg natijalar bilan o'smirlar o'rtasidagi bahslarda bronza medal sohibi bo'ldi.

Toshkentda davom etayotgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston vakillari yana shohsupaga ko‘tarildi. -61 kg vazn toifasidagi dast ko‘tarish bahslarida Ziyoda Xudoyqulova oltin, Munisa Boltayeva esa bronza medal qo‘lga kiritdi.

Ayniqsa qashqadaryolik Ziyoda Xudoyqulovaning natijasi e’tiborli bo‘ldi — u hal qiluvchi urinishlarda raqiblarini ortda qoldirib, yoshlar o‘rtasida Osiyo chempioniga aylandi.

Xudoyqulova 96 kg bilan chempionlikni qo‘lga kiritdi

-61 kg vaznda O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Ziyoda Xudoyqulova dast ko‘tarish bahslarida yuqori natija qayd etdi.

Sportchi 93 kg, keyin esa 96 kg og‘irlikdagi shtangani muvaffaqiyatli ko‘tardi.

Toshkentda O‘zbekistonga ikki medal: Xudoyqulova chempion bo‘ldi

Aynan shu natija unga barcha raqiblarini ortda qoldirish va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida dast ko‘tarish yo‘nalishida oltin medal sohibi bo‘lish imkonini berdi.

Munisa Boltayeva ham shohsupaga ko‘tarildi

Xuddi shu vazn toifasida ishtirok etgan yana bir o‘zbekistonlik sportchi — Munisa Boltayeva ham medalsiz qolmadi.

U dast ko‘tarishda ketma-ket:

84 kg, 87 kg va 89 kg

og‘irliklarni muvaffaqiyatli zabt etdi.

Toshkentda O‘zbekistonga ikki medal: Xudoyqulova chempion bo‘ldi

Bu natija Munisaga o‘smirlar o‘rtasidagi bahslarda bronza medal olib keldi.

Bir vazn toifasida ikki o‘zbekistonlik sovrindor

Shu tariqa, -61 kg vazn toifasining dast ko‘tarish bahslarida O‘zbekiston birdaniga ikki medalga ega chiqdi.

Ziyoda Xudoyqulova yoshlar o‘rtasida chempion bo‘lgan bo‘lsa, Munisa Boltayeva o‘smirlar o‘rtasida kuchli uchlikdan joy oldi.

Bu natija mamlakat og‘ir atletikasida yangi avlod vakillari ham xalqaro maydonda yuqori natijalar uchun kurasha olayotganini ko‘rsatdi.

Osiyo chempionati Toshkentda davom etmoqda

O‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati poytaxtda davom etyapti. Turli vazn toifalarida qit’aning yosh va istiqbolli og‘ir atletikachilari medallar uchun bahs olib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, milliy jamoa vakillari musobaqaning navbatdagi dasturlarida ham ishtirokini davom ettiradi.

Ziyoda Xudoyqulovaning oltin va Munisa Boltayevaning bronza medali esa mezbon jamoa uchun navbatdagi quvonarli natija bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonToshkentZiyoda KhudoyqulovaMunisa BoltayevaQashqadaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)