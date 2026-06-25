Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!
Jahon chempionatlari nafaqat go‘zal gollar va buyuk rekordlar, balki futbolchilar tezroq unutishni xohlaydigan omadsizliklar bilan ham tarixda qoladi. Afsuski, Qatar milliy terma jamoasi JCH-2026 sahnasida aynan shunday yoqimsiz natija bilan yilnomalarga kirdi.
O‘z darvozasiga «sodiqlik»: Nimalar sodir bo‘ldi?
Qatarlik futbolchilar musobaqa davomida ketma-ket ikkita uchrashuvda o‘z darvozalarini ishg‘ol qilib qo‘yib, mundiallar tarixidagi eng og‘ir antirekordlardan birini takrorlashdi. Omadsizlik zanjiri quyidagi o‘yinlarda kuzatildi:
Kanadaga qarshi bahsda: Qatarliklar nafaqat 0:6 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchrashdi, balki o‘z darvozalariga gol urib ham qo‘yishdi.
Bosniya va Hersegovinaga qarshi uchrashuvda: O‘yin 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan tugadi va bu bahsda ham qatarlik futbolchilar raqibga «yordam» berib, yana avtogol muallifiga aylanishdi.
Tarixda bunday holat yana kimlarda kuzatilgan?
Jahon chempionatlarining boy tarixida bunday noodatiy va omadsiz ko‘rsatkich shu paytgacha faqatgina ikki marotaba qayd etilgan edi. Qatar ushbu «qora ro‘yxat»da uchinchi jamoa bo‘ldi:
Mundial yili
Milliy terma jamoa
Avtogollar holati
1966 yil
Bolgariya
Turnir davomida ikki marta o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan.
2018 yil
Rossiya
O‘z uyidagi mundialda futbolchilar ikki bor avtogol qayd etishgan.
2026 yil
Qatar
Ketma-ket ikki o‘yinda o‘z darvozasiga gol urib qo‘ydi.
Turnir bilan erta xayrlashuv
Musobaqa yakuni: Bunday omadsizliklar fonida Qatar terma jamoasining JCH-2026dagi umumiy natijasi ham maqtanarli bo‘lmadi. Jamoa guruh bosqichida bor-yo‘g‘i 1 ochko jamg‘ara oldi, xolos. Natijada ular o‘z kvartetlarida so‘nggi o‘rinni egallab, musobaqani erta tark etishga majbur bo‘lishdi.
Umid qilamizki, Qatar terma jamoasi bu omadsizlikdan to‘g‘ri xulosa chiqaradi va keyingi yirik turnirlarda muxlislarini faqat chiroyli g‘alabalar bilan xursand qiladi!
…