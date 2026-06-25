Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!

·0·Sport
Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!

Jahon chempionatlari nafaqat go‘zal gollar va buyuk rekordlar, balki futbolchilar tezroq unutishni xohlaydigan omadsizliklar bilan ham tarixda qoladi. Afsuski, Qatar milliy terma jamoasi JCH-2026 sahnasida aynan shunday yoqimsiz natija bilan yilnomalarga kirdi.

O‘z darvozasiga «sodiqlik»: Nimalar sodir bo‘ldi?

Qatarlik futbolchilar musobaqa davomida ketma-ket ikkita uchrashuvda o‘z darvozalarini ishg‘ol qilib qo‘yib, mundiallar tarixidagi eng og‘ir antirekordlardan birini takrorlashdi. Omadsizlik zanjiri quyidagi o‘yinlarda kuzatildi:

  • Kanadaga qarshi bahsda: Qatarliklar nafaqat 0:6 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchrashdi, balki o‘z darvozalariga gol urib ham qo‘yishdi.

  • Bosniya va Hersegovinaga qarshi uchrashuvda: O‘yin 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat bilan tugadi va bu bahsda ham qatarlik futbolchilar raqibga «yordam» berib, yana avtogol muallifiga aylanishdi.

Tarixda bunday holat yana kimlarda kuzatilgan?

Jahon chempionatlarining boy tarixida bunday noodatiy va omadsiz ko‘rsatkich shu paytgacha faqatgina ikki marotaba qayd etilgan edi. Qatar ushbu «qora ro‘yxat»da uchinchi jamoa bo‘ldi:

Mundial yili

Milliy terma jamoa

Avtogollar holati

1966 yil

Bolgariya

Turnir davomida ikki marta o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan.

2018 yil

Rossiya

O‘z uyidagi mundialda futbolchilar ikki bor avtogol qayd etishgan.

2026 yil

Qatar

Ketma-ket ikki o‘yinda o‘z darvozasiga gol urib qo‘ydi.

Turnir bilan erta xayrlashuv

Musobaqa yakuni: Bunday omadsizliklar fonida Qatar terma jamoasining JCH-2026dagi umumiy natijasi ham maqtanarli bo‘lmadi. Jamoa guruh bosqichida bor-yo‘g‘i 1 ochko jamg‘ara oldi, xolos. Natijada ular o‘z kvartetlarida so‘nggi o‘rinni egallab, musobaqani erta tark etishga majbur bo‘lishdi.

Umid qilamizki, Qatar terma jamoasi bu omadsizlikdan to‘g‘ri xulosa chiqaradi va keyingi yirik turnirlarda muxlislarini faqat chiroyli g‘alabalar bilan xursand qiladi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiBugun, 12:14Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi